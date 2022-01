Český design opět uspěl v mezinárodní konkurenci. Firma mmcité získala ocenění za lavičku a stojan na kola

„Ocenění vítězové svými návrhy nastavují ty nejvyšší standardy ve svém oboru,“ komentoval s gratulací všem Christian Narkiewicz-Laine, kritik architektury a hlavní kurátor. Podle slov organizátorů je hlavní filozofií Good Design Awards oceňovat dopad, který má design na životy lidí a chápat, že design je nejen o vytvořeném předmětu, ale také o zážitku a o tom, jak nutí cítit, myslet a učit se.

Venkovní lavička s průběžným pásem dřevěných lamel spojujícím sedák a opěradlo do jednoho elegantního celku

Důkazem, že městský mobilář může být nejen funkční, ale také krásný, se snazila firma mmcité dokázat právě lavičkou (Emau) a stojanem na kola (Elk).

Lavička Emau nahradila jednu z úplně prvních laviček mmcité – Divu. Venkovní lavička s průběžným pásem dřevěných lamel spojujícím sedák a opěradlo do jednoho elegantního celku, jenž zapůsobí ve všech typech veřejných prostor. Téměř neviditelnou se stává při proměně masivního dřeva v transparentní ocelové lamely. Esteticky odlehčená boční silueta našla inspiraci v brutalistické architektuře 60. let, která přiznává funkci při maximálním zachování estetiky.

„K veřejnému prostoru se snažíme přistupovat s respektem ke kontextu,“ říká Karásek. „Vážíme si ocenění a pohledu odborníků, kteří dostatečně chápou, co je to design do veřejného prostoru. Není to tradiční nábytek. Nicméně my si klademe designovou laťku, jako by to nábytek byl. Nábytek, který musí vydržet tisíckrát víc než cokoliv, co máme doma. Spousta omezení v materiálu i v technologiích, odolnost proti nejrůznějším povětrnostním vlivům i vandalismu,“ uzavírá.