Dokonalá kombinace. Propojení pěstitelů květin a výrobců květníků

K pokojové květině potřebujete samozřejmě květináč. Propojili jsme proto pěstitele rostlin z unikátního květinářství Haenke s výrobcem květníků Parta Store.

Haenke

Bořivojova ulice na pražském Žižkově se zapsala do historie jako místo s největším počtem barů a hospod na kilometr čtvereční. Dnes se tu začínají objevovat i nejrůznější obchůdky. Jedním z nich je i Haenke s bílým vývěsním štítem a výlohou s bujnou vegetací. Za konceptem květinářství s pokojovými a léčivými rostlinami stojí Saša Strelcová a Julien Antih. Potkali se při studiích v Londýně. Julien studoval etnobotaniku a etnofarmakologii, kterou si vybral po farmacii, jíž se věnoval v rodném Nancy.



S nápadem založit Haenke přišla dvojice o pár let později, když se přestěhovali do Prahy. „Původně to měla být jenom ,galerie rostlin‘, ale kolem pořád chodili lidé a ptali se, jestli budeme květiny prodávat,“ vypráví Saša, „máme rádi věci s přesahem, proto jsme založili ,botanickou laboratoř‘, kde si můžete rostliny koupit i se o nich něco dozvědět.“

V Haenke se můžete také zúčastnit nejrůznějších workshopů. „Od jara budeme pořádat workshopy na různá témata – od tipů na správné pěstování až po výrobu přírodní kosmetiky. Do té doby se můžete zastavit na kafe a prozkoumat naší knihovnu s nejnovější ,zelenou‘ literaturou i klasikami našich babiček.“

Haenke spolupracuje s řadou organizací a firem, jimž pomáhá se zelenými instalacemi. V minulosti to bylo třeba České centrum v Londýně, Manifesto Market nebo instalace Victoria Pragensis, což byl botanický labyrint z léta 2017 na piazettě Národního divadla.

„Menší část rostlin si pěstujeme sami. Další nakupujeme od místních pěstitelů nebo z prověřených skleníků v Evropě,“ říká Saša. Největší zájem je o krásné tropické rostliny. V otázce, proč zajít do Haenke, má Saša jasno: „Velké řetězce neumějí s rostlinami nakládat. Skladují je ve tmě, prodávají pod umělým světlem. My kontrolujeme každou rostlinu, zda není napadená škůdci, a opečováváme ji, než si pro ni přijdou noví majitelé. Máme docela slušný výběr vzácných rostlin, které jen tak někde neseženete.“

Prodej rostlin navíc Saše a Julienovi pomáhá financovat výše zmíněné přednášky a workshopy nebo nejrůznější instalace. Od svého založení se Haenke značně rozrostlo a pracuje v něm pět milovníků rostlin, kteří se starají nejen o kamenný obchod, ale i o e-shop.

Parta Store

I když trojice designérů pochází ze Slovenska, své výrobky ze štukového mramoru tvoří v ateliéru v Praze. O Parta Store by se dalo bez nadsázky mluvit jako o rodinné firmě, protože za ní stojí Jozef Almásy a jeho sestřenice Andrea a Kristína Sliacke. „Jozef studoval restaurátorství Banské Štiavnici, kde se práci se štukovým mramorem naučil,“ vypráví Andrea. Založit značku trojici napadlo až o pár let později, kdy se kvůli práci přestěhovali do Prahy. „V té době Jozef experimentoval s výrobou objektů a já s Kristínou jsme vyráběly šperky,“ říká Andrea. Odpad, který Jozef při práci se štukovým mramorem produkoval, přivedl sestry na myšlenku zkusit vyrábět šperky právě z něj. „Spojit tvorbu objektů a drobných šperků ze zbytkového materiálu nám dávalo smysl,“ dodává. První produkty vznikly v polovině roku 2017. Dnes, dva roky od založení značky, už v jejich portfoliu nenajdete jen šperky, ale i podnosy, podšálky, květníky a vázy.

Na manuální práci se podílejí všichni tři, i když každý má na starosti něco jiného. Jozef je zručnější ve vytváření větších produktů, Andrea s Kristínou se věnují drobným šperkům. Zároveň mají na starosti sociální sítě, propagaci a komunikaci se zákazníky.

Ladné tvary i lesklý povrch květníků nejsou zadarmo. Nejdříve je potřeba smíchat hmotu, vytvarovat ji a pak vše několikrát ručně obrousit, vyleštit a impregnovat. „Celý proces trvá klidně i dva týdny. Jak bude výsledný produkt vypadat, přitom není nikdy dopředu jisté,“ říká Andrea. Barevnost a struktura se sice ovlivnit dají, ale výsledek není nikdy stejný. Na druhou stranu je právě to výhoda, protože každý kus je tak originál.

Parta Store v současnosti nabízí tři velikosti květníků, ale designéři jsou otevření i kreativitě klientů.