Křehké sušenky od přítele. S koprem, fíky, ale i květinami

Působí prostě. Jako když jste si v dětství hráli na kuchyňku, plácali dorty z písku a zdobili je vším, co rostlo a kvetlo kolem. Sladké výrobky Takoda jsou ale skutečně jedlé, máslově křehké, s vůní a překvapením, které v sobě ukrývají byliny i okrasné květy.

Cestovatelka Barbora Gabová žila v Portugalsku, Kanadě i na Kanárských ostrovech. Pracovala v baru, na stavbě, v kavárnách i kempech. Pečení a pohyb v přírodě ale byly vždy jejími srdcovkami. Křehké máslové sušenky a dorty s bohatým krémem hustě obalené v květech pekla jen pro radost, pro své známé nebo na vyžádání.



Když se usadila v Praze a spřátelila se s Beatou Alexovou, zakladatelkou ekologického květinářství Plevel, nechala se přemluvit k vytvoření vlastního květinového pekařství. První objednávky přijala s letošním jarem. „Vůbec jsem neočekávala, že se Takoda tak rychle rozjede. Ale už jsem měla mnoho krásných zakázek a svateb, za které jsem moc vděčná,“ pochvaluje si Barbora Gabová, která letos stihla i větší komerční objednávky, například desítky květinových sušenek k příležitosti znovuotevření módního butiku značky Hermes v Pařížské ulici.

Chodíme po jídle

Pokud se podíváte na Barboru i její pekařské výtvory, určitě vás nepřekvapí, že celý projekt nese indiánské pojmenování Takoda (v překladu přítel). Květinová pekařka je rozvrkočená divoženka se zářivou pletí osmahnutou sluncem. Na vodítku drží fenku border teriéra s obojkem z barevných korálků. Navíc Barboru inspirovaly příběhy jejího táty, který nějaký čas pobýval u indiánů v Jižní Americe.

„Takoda je indiánská postava. Zároveň symbolizuje mě. Každý kousek peču s láskou,“ vysvětluje nad šálkem kávy. „Takokvapení da, to je pečení bez zbytečných obalů. Suroviny nakupuji bezobalově od českých farmářů a nabízím produkty, které sama upeču. Sušenky, koláče, dorty. Snažím se přitom péct zdravě. Nepoužívám cukr, ale spíše jeho alternativy – datlový sirup, kokosový cukr, fíky. Sladké zdobím přírodně – rostlinkami, jedlými květy. Fascinuje mě, po čem všem chodíme, a přitom se to dá jíst.“

Dorty peče Takoda na soukromé oslavy a svatby, sušenky jen tak při chuti na sladké či jako milý dárek. Každý zákazník je dostane zabalené v navoskovaném papíře a kartonové krabičce, převázané šňůrkou. Pár milimetrů tlustá kolečka hrají všemi barvami: máslově žlutou, matcha zelenou či malinově červenou. „Jsem experimentátorka. Každý dort je jiný, každý recept je první pokus. Sice mám osvědčené recepty, ale snažím se je vždy přizpůsobit danému člověku, aby se k němu dortík hodil,“ vysvětluje Barbora.

Naopak květinové sušenky peče podle ověřené receptury. Kromě klasických z másla, vajec a pšeničné mouky je pekařka připravuje i pro zákazníky se speciálními dietami – veganské i bezlepkové. Zdobí je ručně sbírané květiny jako sedmikrásky, šeřík, řebříček, pampelišky, pupalka a mnoho dalších. Všechny pocházejí z rodinné zahrady Gabových, z plevelných zahrad či z květinářství Plevel, jež rostliny pěstuje kousek za Prahou.

Koprový zázrak

Překvapivá je chuť každé květiny. Jahodník nebo chrpa, které by se asi jen málokdo odvážil slupnout přímo ze záhonu či z trávy, chutnají neobyčejně. Co do přesi ale nezadají s koprem. Právě žlutá máslová kolečka se zelenými snítkami kopru zůstala v mé krabičce jako poslední, protože jsem se je se stigmatem koprové omáčky ze školní jídelny neodvážila ochutnat. Přesto si kopr s máslem a cukrem sedl naprosto dokonale!

„Koprové sušenky chválí hodně lidí. Bylo to překvapení i pro mě. Popravdě jsem ze začátku moc nepřemýšlela, co všechno z jedlých bylin na sušenky dám,“ přiznává Barbora. „Mám kopr hodně ráda, ale nikdy jsem ho neochutnala ve sladkém jídle. A dnes už se tomu divím. Kopr totiž dokáže vytvořit krásnou jemnou chuť.“ Chuťově výrazné jsou i další květy – afrikány, měsíček nebo krásnoočko. „Jedna zákaznice si na mé sušenky nedávno stěžovala. Nikoli kvůli chuti, ale proto, že si na nich představovala kopretiny. Byla nešťastná, že teď nemá na sušenkách kvítka ze začátku léta. Jenomže každá květina roste jen v určitém období,“ krčí rameny Barbora. „Proto každý dort a každé balení sušenek vypadá jinak. Ovšem chápu, že někomu nedojde, že se snažím pracovat s lokálními a sezonními surovinami.“ Aby se Takoda během následující zimy nemusela spoléhat na ovoce z dovozu, má Barbora ve spíži připravené vlastní kompoty a zavařeniny.

S pekařstvím Takoda má jeho zakladatelka velké plány. Kromě přibrání další pomocné síly a zásobování kaváren by chtěla vytvořit i nové produkty. Třeba sladké pochutiny, na nichž by se zákazníci mohli kreativně vyřádit a sami si je dokončit. Že při tom budou vonět byliny a květy, je bez debat.