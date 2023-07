Jak bydlí designéři: knihovna na míru, obývák s výhledem na zahradu a velký gong

„V obýváku mám takovou svou oázu klidu, kde mohu relaxovat a nabrat novou energii. Každým paprskem světla, který proniká okny, se mé srdce naplňuje radostí a pohodou,“ popisuje Kerlická. „Ve druhém patře mám pracovnu, kde zažívám úplně jiné pocity,“ dodává.

V pracovně totiž šperkařka cítí inspiraci a motivaci k práci. „Jakmile vkročím do pracovny, cítím se obklopená pozitivní energií, která mě nabíjí a podporuje mé tvůrčí myšlení,“ říká.

Na svém domově si cení řady věcí, které jí přinášejí radost. „Každý detail je pro mě důležitý a má své místo v mém srdci. Mám krásné doplňky, které jsem dostala od blízkých. Připomínají mi vzácné momenty a vztahy, kterých si vážím,“ vysvětluje Kerlická.

Většinu doplňků, které má šperkařka doma, dostala darem od přátel či rodiny. Kousky od designérů si pořizuje sama. „Je to skvělý způsob, jak podpořit jejich tvůrčí práci a zároveň získat unikátní kousky, které jsou ručně vyrobené a mají šarm,“ říká.

A co poklady od popelnic? „Dovedu si představit, že bych si od popelnice domů přinesla zajímavý kousek, ale nepamatuji si, kdy se to stalo naposledy. Místo toho se občas vydávám do antikvariátů a na bleší trhy, kde si ráda prohlížím a nakupuji různé unikátní kousky,“ usmívá se Kerlická.

Nejoblíbenějším kouskem, který šperkařka vlastní, je ale knihovna, na které má ráda především její elegantní design a to, že nepůsobí masivně, ale spíše vzdušně. „Knihovnu jsem si nechala vyrobit na míru, protože jsem chtěla maximalizovat úložný prostor,“ vysvětluje Lenka.