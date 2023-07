Jak bydlí designéři: na míru vyrobená postel potažená bílou kůži i obrovský skleněný lustr

„Byt, ve kterém nyní žijeme, jsme vybírali hlavně podle lokality. Hned po škole jsme se totiž s manželem sestěhovali do malého bytu přímo na Hradčanské a lokalita nás naprosto uchvátila. Máme zde parky, kavárny, restaurace, školy, doktory, skvělou dopravní dostupnost. V Dejvicích jsme prostě doma,“ říká na úvod Lucie Kalousová.

Když byt s manželem kupovali, chtěli vysoké stropy a dřevěné parkety. Dalším kritériem byla velikost. Po narození syna hledali něco většího, volba tedy padla na byt 3+kk. Nejvíce času dnes tráví Lucie Kalousová v hlavní obytné části, která je zároveň největší místností v bytě. Středobodem vzdušného a světlého prostoru je kruhový lustr. „Vnímám ho jako šperk,“ říká o něm designérka. „U jídelního stolu se schází celá rodina. Baví mě, že je z obýváku vidět do ostatních částí bytu. V jednom rohu máme velkorysý kuchyňský kout, takže když někdo vaří, může si přitom povídat s ostatními, ve druhém je rozkládací pohovka,“ popisuje designérka.

Lucie Kalousová má nade vše ráda přírodní materiály, které podle ní vytvářejí teplo domova. „Nedávno jsme proto investovali do nových dřevěných parket, protože ty původní už bohužel nešly zachránit. A mám ráda světla. V každé místnosti je jiné, ale každé z nich je dominantou daného pokoje. Na jídelním stole pak nesmí chybět váza s čerstvými květy, to je taková maličkost, která ale udělá velkou radost,“ říká.

Nejčastěji kupuje designérka doplňky do bytu na internetu. Podle svých slov si na to už prý „vypěstovala oko“, takže se jí nestává často, že by zboží musela vracet. „Troufnu si říct, že rozpoznám, jestli je věc kvalitní. Neznamená to ale, že kupuji drahé kousky. Ale ty úplně nejlevnější také ne, ty nic nevydrží. Řídím se tím, že kvalita je důležitější než kvantita, a to jak v životě, tak v práci při tvorbě,“ vysvětluje designérka svou životní filozofii.

Nesmírně ráda ale hledá poklady u popelnic. A má jich požehnaně. „Menší kousky, jako jsou třeba skleněné vázy, mám doma, větší věci jako lustr, stojací lampu nebo křeslo vozím rodičům na chalupu. Hodně také záleží na tom, jestli je ta věc spíš moderního rázu a hodí se nám do bytu nebo jestli se jedná o věci z minulého století. Ty pak putují právě na chalupu. Pak už jen stačí šikovné ruce a trocha času,“ usmívá se. A říká, že ačkoli s ní její manžel tuto zálibu nesdílí, vždycky je překvapený, jak věc prokoukne, když se opraví. „Myslím, že touto obsesí trpí spousta designérů. Dokážeme totiž v těch vyhozených věcech vidět jejich skrytou hodnotu a potenciál – a ocenit ho,“ myslí si Kalousová.

A kde tráví doma nejraději volný čas? „Asi v posteli. Máme ji od jedné italské značky, je to ruční práce a je potažená bílou kůží. Pořídili jsme si i kvalitní matrace a také prémiové bavlněné povlečení české výroby. Měla jsem potíže se spánkem, což se právě tímto upravilo,“ říká na závěr designérka.