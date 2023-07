Jak bydlí designéři: veliká okna, široký parapet jako místo pro odpočinek a plakát z Paříže

„To, co jsme s v bytě opravdu zamilovala, jsou čtyřmetrové stropy a vysoká křídlová okna. Bydlíme totiž v bytě ve staré předělané škole. Nejvíce času tedy trávím na širokém parapetu, odkud mám skvělý výhled,“ říká designérka.

A dodává: „Až se nastěhujeme do hotového domku, který momentálně stavíme, hádám, že mým oblíbeným předmětem bude vana na nožičkách, která bude stát přímo před velkým francouzským oknem v koupelně. Výhled mám na louku, tak snad nikdo ještě dlouho nepostaví nic naproti, protože to by trochu změnilo situaci,“ usmívá se.

Když se jí zeptáte, co má doma nejraději, odpoví že pořádek a čerstvý vzduch. Nejraději má totiž, když jsou všechny věci na svých místech a nikde nepřekáží. „Kdybych měla být konkrétnější, tak to bude asi velký černobílý plakát Paříže, který jsem si před několika lety přivezla z Bandolu, je z pouličního prodeje. Visel mi nad postelí v pokoji, teď visí nad jídelním stolem v bytě a určitě si ho s sebou vezmu i do nového domu,“ těší se Bejrová.

Svůj současný domov si designérka vybavila doplňky, které nakoupila na internetu a z toho, co si přinesla v bedýnce ze svého pokoje z dob, kdy bydlela u rodičů. „Díky světlu z velikých oken se u nás doma celkem daří flóře, takže nejčastěji teď naše bydlení dovybavuji úlovky z lokálních zahrad a zahradnictví,“ říká.

U popelnice sice žádný „vysněný“ kousek nenašla, ale kdyby se jí to stalo, prý by neváhala a odnesla si jej domů. „Kdy jsem ale bydlela u rodičů, táta přinesl ze sběrného dvora takový jednoduchý kovový pořadač na cédéčka, po kterém se mamce do dneška pne kytka. To byl fajn úlovek, řekla bych,“ vzpomíná Bejrová.

A nejoblíbenější kousek? „Mám ráda náš botník v rustikálním stylu, sice se do našeho bílého bytu nehodí, ale musela jsem ho mít,“ říká na závěr designérka.