Jsem optimista. Věřím, že lidé o design zájem neztratili, říká šperkařka

Design má v rodině, ačkoli se mu věnovat nechtěla, nakonec šla ve šlépějích svých rodičů. Většinu času se věnuje šperku, ale je také spoluzakladatelkou obchodu BackYard. „Měli jsme výdejní okénko a teď ho opět otevřeme 21. ledna. Samozřejmě je to vždy tak, že se zákazník domluví s autorem a ten mu může prodaný produkt předat i osobně,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Kristýna Malovaná.

Lidovky.cz: Spolu s několika designérkami vedete obchod s českým designem. Jak přežívá během koronavirové krize?

Držíme se a stále pracujeme. Jelikož mám v BackYardu dílnu, tak se pro mě v tomto moc nezměnilo, ale samozřejmě je tam větší ticho než obvykle. Člověk nemá tolik kontaktu se zákazníkem - což mi chybí, protože osobní kontakt je prostě nenahraditelný.

Kristýna Malovaná

Lidovky.cz: Restrikce platí s přestávkami už skoro rok. Jak se to odrazilo na vaší práci?

Určitě vnímám pokles prodeje přes kamenné obchody - galerie. Ne všichni jsou a byli připraveni na prodej online, takže jsem velmi ráda, že sama e-shop mám. Jinak jsem určitě více na telefonu a osobní kontakt se zákazníky je pouze s jejich oči či hlasem.. Dopad na vizualitu nebo přístup pro mě restrikce určitě nemají, jen je to více neosobní, což holt nemohu ovlivnit.

Lidovky.cz: Pracujete na nových kolekcích? Nebo na to v této době není čas a napřahujete síly jiným směrem?

Mám dvě nové kolekce, které jsem chtěla představit už dříve, ale nějak mi to nedávalo smysl a navíc je ještě dodělávám. Takže takové zpomalení je určitě znát, ale ne z důvodu menšího zápalu, ale spíše jsem se zaměřovala na zásnubní prsteny i snubní, nebo některé osobnější šperky na zakázku. To mě moc baví a většinou mě úplně pohltí, takže na kolekci pak pracuji více nárazově. Tu si ale nosím stále v hlavě, a vždy na ní něco piluji i fyzicky. Na jaře bych je chtěla představit. Jedna v sobě nějaký vliv této doby nese. To si myslím, že člověk nasákne vždy za každé doby něco, co se mu aktuálně děje, nebo kolem něho, všechno jsou to vlivy, které se v práci odrazí. Alespoň z hlediska nějaké úvahy, ale bude to v pozitivním duchu, který je myslím si teď více než jindy potřeba. A navíc bude jaro! Budou šaty a bude možnost i šperky více vynést.

Lidovky.cz: Jak podle vás český design zvládne současnou situaci?

Jsem optimista, takže myslím, že dobře - lidé o design zájem neztratili, což dle mě ani nejde a osobní věci s hodnotu a přesahem budou vždycky mít váhu a smysl. V lidech potřeba něco tvořit je, ta se nedá potlačit.

Lidovky.cz: Kolik procent vašich zákazníků například tvoří cizinci?

Nemám na to speciální statistiku, ale tuším, že tak 40% v rámci především našeho showroomu, mého eshopu, kamenných obchodů a galerií.

Lidovky.cz: Pracujete se zlatem, stříbrem, ale také experimentuje. Vybíráte si teď „levnější“ materiály? Nebo se držíte toho, co jste dělala před pandemií?

V tomto mě to moc neomezilo, ale ani nepopostrčilo abych musela šáhnout z nějakých pragmatických důvodů po nečem jiném, než co ta určitá věc vyžaduje. Naopak bych se klidně podívala do nějaké fabričky a vybrala si tam nějaká zajímavý materiál, ze kterého bych něco vytvořila. Nechci si dávat žádné limity, ale dělat to tak, jak to cítím.

Lidovky.cz: Vytváříte i šperky na zakázku, je o ně teď větší či menší zájem?

Vnímám to tak nějak podobně jako před koronou. Zásnuby se dějí dále a svatby v nějaké podobě také. Osobní šperky si myslím, že teď i díky vyšší ceně zlata dávají lidem pocit, že investují co něčeho, co má hodnotu, které je zpeněžitelná. Jak z hlediska výběru autora a designu, tak i materiálu.

Lidovky.cz: Jak nyní funguje váš obchod? Máte výdejní okénko, nebo prodáváte pouze online?

Měli jsme výdejní okénko a teď ho opět otevřeme 21. ledna. Samozřejmě je to vždy tak, že se zákazník domluví s autorem a ten mu může prodaný produkt předat i osobně.