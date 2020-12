Pohovky z lesa a pobřeží. Švédské designérky se inspirovaly přírodou

Dvě švédské designérky Sofia Lagerkvistová a Anna Lindgrenová tvořící pod značkou Front se rozhodly, že vytvoří nábytek, který by klidně mohl být součástí lesa či pobřeží. Kolekci Design by Nature navrhly pro italskou značku Moroso.

Za kolekcí stojí nápad přenést fragmenty divoké přírody rovnou do obýváku. Aby byla iluze dokonalá, použily designérky k dosažení napodobení vybraných částí přírody 3D techniku skenování, frézování a tkaní. A výsledek? Pohovky, které vypadají jakoby je porostl mech.

Díky spojení s italskou firmou by se pohovky mohly dostat do běžného prodeje. „Chtěly jsme, aby nábytek vypadal tak, jakoby ho někdo právě zvedl obří lopatou a z lesa vynesl do interiéru,“ vysvětluje designérka Anna Lindgrenová ze studia Front.