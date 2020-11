Používám recyklované stříbro a perly jsou pro mě symbolem krásy, říká designérka

Miroslava Lichá se původně věnovala interiérovému designu, než se zamilovala do šperku. Náušnice z její dílny přesně kopírují anatomii ucha. „Vyrábím si všechno sama, mám z toho radost a jsem na to patřičně hrdá. Nejpracnější a největší nutné zlo je asi broušení a leštění. A následné upravování,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz designérka.

Lidovky.cz: Vytvořila jste kolekci originálních náušnic, které kopírují tvar lidského ucha. Jak dlouho jste na ní pracovala?

Na nové kolekci jsem pracovala asi čtyři měsíce. Začala jsem kolem Vánoc a v březnu jsem ji uvedla na trh. Většinou nosím nápady v hlavě dlouho. Myslím, že nápad vznikl už rok předtím, když jsem k Vánocům dostala knihu Udržitelné šperky od Jose Louisa Fettoliniho. Tehdy jsem začala zkoumat, jak se dostat k ekologickým materiálům, obalům a drahým kovům.

Design samotných šperků jsem řešila až pak. Chtěla jsem vytvořit něco jednoduchého, čistého, proporčně a tvarově navázaného na linii ucha. Vzniklo tak velmi zajímavých tvarů, ale nakonec jsem ponechala ty základní a přirozené tvary náušnic a dva druhy prstenů. S výsledkem jsem spokojená, kolekce se navzájem kombinuje. Základem jsou perly jako symbol krásy a čistoty a 100 % recyklované stříbro, které se jmenuje Ecosilver – je to plnohodnotné stříbro ryzosti Ag 925/1000. Nevzniká komerční těžbou, ale je z recyklovaného odpadu drahých kovů a elektronického a medicínského průmyslu.

Lidovky.cz: Věnujete se šperku, ale vystudovala jste interiérový design.. Proč zvítězil šperk?

Byl to dlouhý vývoj. Od dětství jsem byla poměrně kreativní, věnovala jsem se všemu možnému – malbě, designu nábytku, interiéru, ručním pracím, vyšívání i háčkování. Zkrátka stále jsem něco vymýšlela. V roce 2017 se spojily dvě věci dohromady – měla jsem volné finance, odvahu a hlavně čas na rozběhnutí vlastní značky. A rozhodla jsem se pro šperk, asi proto, že je to spojení kreativní a řemeslné činnosti. Celý proces od navrhování až po výrobu jsem musela zvládnout sama. Oproti interiérovému designu jde o rychlejší proces a větší radost, nemusíte vést totiž dlouhé debaty s klientem, ale ani interiér jsem úplně nezavrhla, určitě se k němu ještě jednou vrátím. Teď si ale užívám šperk. Je to skvělé vyrábět a navrhovat to, na co mám právě chuť a náladu.

Lidovky.cz: Pro koho jsou určené vaše šperky? Můžete je popsat?

Na to neumím úplně odpovědět. Měla jsem určitou představu o potencionálních zákaznících, ale od té doby, co chodím na výstavy a prodejní akce, zjišťuji, že věková hranice pro šperky neexistuje a není to jen o odvaze. Vždy mě moji zákazníci překvapí. Dokonce mé šperky chválí i muži, toho si velmi vážím. Takže bych to nechala otevřené, jsou prostě pro všechny, kterým se mé šperky líbí.

Lidovky.cz: Jakým typům šperků se vyhýbáte a proč?

Nevyhýbám se ničemu. Jsem ovlivněná tím, že jsem interiérový a nábytkový designér. Mám ráda sochařský přístup ke šperkům, i když mi vyhovuje i ten konceptuální. Ale ze školy jsem vyšla tak, že věci musí být především funkční, jednoduché a vizuální. Jádrem mé tvorby tedy zůstávají základní geometrické tvary, estetika šperku, čistota formy a to všechno s puncem současných trendů. Možná se to časem zlomí.

Lidovky.cz: Děláte také šperky na zakázku?

Dělám, ale design šperků by měl vycházet z mých existujících šperků. Je to i kvůli tomu, že jsem designér více než šperkař, ale vzdělání si doplňuji, jak mohu.

Lidovky.cz: Se kterým materiálem se vám nejlépe pracuje?

Nejvíce jsem momentálně spokojená se stříbrem. Na to jsem zvyklá, ale v podstatě je mi to jedno. Předtím jsem měla ráda mosaz a polyakrylát. Teď se mi začal líbit křišťál. Možná bude další kolekce právě spojení stříbra a křišťálu. Už mám první vzorky.

Lidovky.cz: Co je vám inspirací, kde ji hledáte?

Inspiraci mám hlavně na pracovním stole. Ráda se inspiruji výrobním procesem, mám stále takový ten wow efekt ze všeho, co je se šperkem spojené. Stále objevuji nové možnosti. Ovlivňuje mě ale i můj životní styl, město a společenské události.

Lidovky.cz: Šperky všechny vyrábíte sama ručně? Co je nejpracnější?

Vyrábím si všechno sama, mám z toho radost a jsem na to patřičně hrdá. Nejpracnější a největší nutné zlo je asi broušení a leštění. A následné upravování.

Lidovky.cz: Nosíte své šperky?

Určitě ano, ráda je kombinuji mezi sebou navzájem. Vlastně každý šperk vznikal na základě mé vlastní potřeby. Visací náušnice vznikly na Silvestra, náušnice bez potřeby propíchnutí ucha pro mě byla nevyhnutelná. Na další dírku jsem neměla odvahu.

Lidovky.cz: Co znamená název vaši značky NLMT?

Název u mě není novinkou. Jako interiérová designérka jsem vystupovala pod značkou Noolimit design. Vysvětlím ve zkratce – interiér je sice ohraničený prostor, ale vždy se najde správné řešení a spojení estetiky a funkce a to bez limitů. Pro šperk jsem se rozhodla ten název zkrátit, takže jsem ho použila bez samohlásek – NMLT design. Plus přeškrtnuté písmenko M v sobě skrývá B. M.B. jsou totiž iniciály dvou lidí, které mám velmi ráda. Šperk je jednoznačně moje srdcová záležitost.