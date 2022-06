Kabelky z nové kolekce pojmenovala po své fence. Designérku Helenu Krásovou nejvíce inspiruje architektura

Lidovky.cz: Svou značku jste založila před sedmi lety, ačkoli jste vystudovala úplně jiný obor. Jak jste se od teorie umění a kurátorství dostala k batohům, ledvinkám a kabelkám?

Zpětně si už nepamatuji přesně, jaký byl hlavní podnět, ale vše začalo kurzem šití. Móda mě velmi zajímala a zabývala jsem se jí teoreticky už za studií. Byla to pravděpodobně touha vytvářet své vlastní kousky, aniž bych byla limitovaná nabídkou trhu. Začala jsem si šít šaty, kabát, trička a později se to transformovalo do batohů. Tehdy jich na trhu nebylo tolik, co dnes, a byla po nich velká poptávka. Začala jsem šít stahovací batůžky ze zajímavých materiálů, později jsem začala vyvíjet batohy rolovací. Mezi kamarády a známými o ně byl zájem a plynule to přešlo v regulérní podnikání se vším okolo.

Lidovky.cz: Vaše poslední dva kousky jsou kabelky Bobby ušité z kůže. S tou jste dřív příliš nepracovala, chtěla jste vyzkoušet nový materiál?

Kožené kabelky mám v nabídne nyní už třetím rokem. Prvními koženými kabelkami byly Laura a Rachael. Kůže je jednoduše stále skvělý materiál, který krásně stárne a zatím je velmi těžké ji adekvátně nahradit. Existují skvělé materiály a určitě se další neustále vyvíjejí, ale pro nás jako malé podnikatele nejsou zatím dostupné. Kabelka vyrobená z kůže je za mě stále nejlepší varianta, a to z hlediska stálosti a udržitelnosti.

Lidovky.cz: Jaké jiné materiály ještě ráda používáte?

Mám ráda technické materiály, a to hlavně pro jejich praktické vlastnosti.

Kabelky jste pojmenovala po své fence Bobby Joe?

Název kabelky Bobby je skutečné volně inspirovaný jménem mé fenky, která má stejnou černou srst, jako varianta kabelky s chlupatou klopnou.

Lidovky.cz: Ve své tvorbě se pouštíte i do různých spoluprací. Zmíním například spolupráci s oděvní designérkou Hanou Frišonsovou či platformou CZECHDESIGN. Plánujete něco podobného i do budoucna?

Zatím nemám žádný konkrétní plán, o kterém bych mohla napsat více, ale nápady na spolupráce vznikají, ale dotáhnout je do konce je druhá věc. Ráda bych se určitě zase vrátila k nějakým zajímavým tiskům, ale zatím je vše otevřené.

Lidovky.cz: Tvoříte doma, nebo máte vlastní ateliér, kde si lidé mohou vaše práce prohlédnout?

Pracovala jsem dlouho doma, ale zpětně to vidím jako nešťastné. Podle mne je důležité mít k práci odstup, což se doma vytváří velmi těžko. Myslím, že je fajn mít oddělený profesní a osobní život. Dny trávím ve svém ateliéru nebo na cestách do výrob a navečer se vracím domů, kde už se snažím nepracovat. Lépe se mi tak vše plánuje a organizuje. Nyní sídlím už pátým rokem v 1. patře domu SmetanaQ na Smetanově nábřeží v Praze. Je to krásná lokalita v centru Prahy a díky osvícenému majiteli tam máme s dalšími designéry skvělé zázemí a od konce roku 2019 také společný showroom s pravidelnou otevírací dobou. A právě tam se může zákazník zastavit a vše vyzkoušet. Ať už v otevírací době nebo je možné domluvit se se mnou na individuální schůzce.

Lidovky.cz: Prý vás fascinuje brutalistická i moderní architektura. Čím nejvíce? Inspirujete se i při návrzích doplňků architekturou?

Architektura a její siluety jsou mou velkou inspirací. Stejně jako miluji trávit čas v přírodě, tak podobně to mám s cestováním po světě a metropolích. Před výletem si často plánuji cíle právě skrz zajímavé stavby. A ano, často hlavní roli hraje železobetonová konstrukce, monumentalita a masivní tvarosloví.

Lidovky.cz: Co nejraději nosíte vy? Batoh, ledvinku či kabelku?

Mám to rozdělené podle ročních období a venkovní teploty. V létě nosím odlehčenou verzi doplňků, nejčastěji mám kabelku v kombinaci s taškou přes rameno, v chladnějších měsících pak hlavně batoh a i ten nosím často v kombinaci s kabelkou nebo ledvinkou.

Lidovky.cz: Šijete také zavazadla na zakázku? Nebo se takové práci spíše vyhýbáte?

Na zakázku šiji jen minimálně. Hodně záleží na tom, co by zákazník chtěl konkrétně. Dnes už většinu produktů vyrábím externě v dílnách, se kterými dlouhodobě spolupracuji. Produkt navrhnu, společně ho dotáhneme i s detaily do finální podoby a pokud si vše odsouhlasíme, v malé sérii ho nechám vyrobit. V takové produkci je méně prostoru na zakázky, ale nevyhýbám se jim.

Lidovky.cz: Vaše dvě poslední kabelky jsou poměrně extravagantní, oproti vaší předchozí tvorbě... Čím to?

Pro mne je velmi důležité se neustále posouvat, vyvíjet. A to osobně i profesně. S tím se samozřejmě posouvá i produkt. Myslím si ale, že se i v nové kolekci stále odráží estetika, která je mi blízká a odvažuju se po letech říci i typická pro mou značku. Poslední kabelky jsou výraznější hlavně díky použitému materiálu, kontrastem lesku a chlupu s hladkou usní, kterou používám celou dobu, ale tvarosloví je stále velmi KRAS.