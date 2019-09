Šaty jako malý umělecký objekt. Mohou připomínat plující mrak i velkolepý dezert

Šaty od dánské návrhářky Cecilie Bahnsen (35) jsou malým uměleckým objektem. Připomínat vám mohou plující mrak i velkolepý dezert, na němž se krémem nešetřilo. Tahle značka rozhodně není pro ty, kteří nemají rádi romantiku.

Pokud toužíte prožít září v něčem lehkém, a přitom okázalém, pohodlném, ale šmrncovním, nechte si vyprávět o Cecilii Bahnsen. Tato dánská návrhářka je totiž tvůrkyní oblečení, které určitě hledáte. Působivý je nejen její životopis, nabitý stážemi u významných značek, ale i rychlost, s jakou tato Dánka dokázala učarovat módnímu světu.



Do Paříže a zase zpátky

„Co si pamatuji, vždy jsem kreslila látky. Detaily a řemeslo starých oděvů mě vždy inspirovaly,“ svěřuje se Cecilie Espritu LN v e-mailové konverzaci. „Vyšívat a plést mě naučila babička. Od dětství povzbuzovala můj zájem o tradiční řemesla i techniky.“

Kromě domácích prací pod dohledem babičky má za sebou dánská rodačka i absolvování Danish Design School. Právě tam se setkala s kostýmní výtvarnicí Anjou Vang Krag, jíž později asistovala, a dostala se tak i ke spolupráci na divadelních kostýmech pro Royal Danish Theatre nebo módní dům Dior.

Po získání bakalářského titulu ovšem Cecilie rodné Dánsko opustila a vydala se na šňůru po evropských módních metropolích - do Paříže i Londýna. A dařilo se jí. Ve Francii byla přijata jako stážistka u Johna Galliana. Následující tři roky pracovala u Erdem. Když se rozhodla, že čas na založení značky pod svým vlastním jménem konečně uzrál, psal se rok 2015. A táhlo ji to zpátky domů.

„Založit si vlastní značku byl vždycky můj sen, ale také jsem věděla, že mnohem důležitější je získat co nejvíc znalostí. Provozovat značku, to totiž není jenom navrhování, je to mnohem složitější,“ popisuje Cecilie své začátky. „Moje zkušenost v Londýně a Paříži mě naučila hodně o tom, co to obnáší, stát se designérkou. Ale když došlo na to, vybrat si základnu pro značku, bylo to vždycky Dánsko a Kodaň. To je můj domov. Zbožňuji jeho životní tempo a designovou tradici.“

Neměla jsem na své šaty

První Ceciliina kolekce - určená pro jaro a léto 2016 - oslovila na londýnském týdnu módy přítomné nákupčí natolik, že ji exkluzivně a do posledního modelu zakoupili pro multibrandový butik Dover Street Market. Pak už Bahnsen mířila jen výš. Následující rok vyhrála národní cenu Danish Design Fashion Award a byla nominována na prestižní mezinárodní cenu LVMH. Dnes její značka nabízí nejen oblečení, ale i boty, šperky či kabelky. Jméno Cecilie Bahnsen je zastoupeno na štendrech v 60 buticích světa, díky čemuž mohla návrhářka svůj tým rozšířit z původně jednoho asistenta na pět lidí.

„Když jsem značku spouštěla, nemohla jsem si oblečení z vlastních kolekcí dovolit. Všechno, co jsem předtím vlastnila, pocházelo maximálně z vývoje modelů,“ přiznává Cecilie. „Teď je to taková radost, nosit šaty, které vyrábíme!“ Osobně ji prý baví balancovat mezi skandinávským minimalismem a ženskostí. A tak ji lze v některých dnech potkat v obyčejných džínech a tričku, jindy zas hrdě vynese některé z vlastnoručně navržených objemných šatů.

V její dílně dnes vznikají modely ručně pošité korálky, zdobené mašlemi a výšivkami. Velkou dávku romantiky ale návrhářka záměrně shazuje doplněním o sportovní sandály či tlusté ponožky v pevných pohorkách. V tvorbě roztomilých úborů se prý Bahnsen inspiruje především chlapeckými uniformami z katolických internátních škol. Celé kolekce proto vypadají jako křestní roucha, noční košile nebo školní stejnokroje. Nejen na léto jsou podle Cecilie ideálními modely právě ty, které připomínají něco mezi kuchyňskou zástěrou, svatebními šaty a šermířským úborem. Ačkoli na ně použila nekonečné metry bílé látky, představuje je v zajímavých texturách, v nabírání či s korálkovou výšivkou v podobě drobounkých kvítků. Součástí kolekce je i výsledek spolupráce s japonskou značkou Suicoke - sportovní sandály s neoprenovou podrážkou, jejichž nylonové pásky zdobí hustá korálková výšivka.

Zima bude temná

Na závěr tohoto roku ale dle Cecilie roztomilosti odzvonilo. „Má inspirace pro podzim a zimu byla o něco temnější než obvykle,“ představuje Dánka svou poslední řadu oblečení. „Hodně jsem přemýšlela o americkém fotografovi Williamu Egglestonovi, o významech ukrytých v jeho fotografiích jako o čemsi, co bublá pod povrchem. Jsou totiž stejně mystické jako třeba filmy Davida Lynche.“

Celá kolekce se nese především v černobílé paletě, ale protože Egglestonovy fotografie jsou typické šťavnatými barvami, nechybí ani zářivě žlutá. „Celá tato sezona je méně čistá než jakákoli má kolekce předtím. V hlavě jsem při jejím navrhování měla obrázek dívky, která experimentuje s vytvářením vlastní identity a hledá své dospělé já. Takže v kolekci najdete hodně patchworku, míchání řemeslných technik, rozdílné textury i materiály,“ vysvětluje Cecilie.

Kromě neodmyslitelných šatů, u nichž si pohrála s průhledností a krajkovými texturami, vytvořila pro nadcházející podzim a zimu prošívané kabáty s krajkou, ručně pletené svetry s háčkovanými lemy a ústředním doplňkem budou bytelné boty inspirované pohorkami. V kombinaci hedvábného saténu s gumou je Cecilie navrhla ve spolupráci s italskou obuvní značkou Diemme.