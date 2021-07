Přírodní produkty jsou zázrak. Kvůli alergii na kosmetiku si založila obchod

Živila se jako kosmetička a nikdy příliš nepřemýšlela nad tím, jaké produkty používá, dokud se u ní neprojevila dermatitida. V tu chvíli musela přestat používat vše, na co byla zvyklá a pohlížet se po přírodních alternativách. To se stalo i její prací. Ve Znojmě otevřela svůj první obchod s přírodní kosmetikou, na kterou nedá dopustit. „O alergii očí na dekorativní kosmetiku a na parfémy jsem psala. Od doby, kdy používám přírodní kosmetiku, nemám hluboké hnisavé akné. Neustále jsem měla boláky přesně v místech, kam nanáším tvářenku,“ říká Marcela Eller Veselá, majitelka obchodu Ze země.

Lidovky.cz: Máte alergii na dekorativní kosmetiku, ale i na parfémy. Jak jste to zjistila? Jak se alergie začala projevovat?

Začalo to nenápadně. Nejprve jsem si myslela, že mi zcitlivěly oči na slunce a vítr. Jakmile mi zasvítilo nebo zafoukalo do očí, začaly velmi slzet a štípat. Pamatuji si, že jsem musela jednou zastavit auto, protože jsem nemohla otevřít oči. Nasadila jsem sluneční brýle v létě i zimě, ale ty moc nepomáhaly. Pak tyto reakce přicházely více a více často a až byla reakce téměř ihned po nalíčení, došlo mi, že to sluncem ani větrem není. Po nějaké době se k slzení a bolesti přidala rýma, štípání koutků očí a lehký ekzém.

Parfémy z drogerií, a to jsem používala luxusní značkové, mi začaly vadit později, po mém prvním porodu. Zde okamžitě přicházel pocit na zvracení, bolest hlavy a kýchání. Z parfémů se mi začalo dělat zle.

Lidovky.cz: Celý život jste pracovala s konvenčními líčidly, dokud se u vás neprojevila alergie, nikdy jste nad tím, co obsahují, nepřemýšlela?

Popravdě opravdu ne. Byla jsem zaměstnaná v profesionální kosmetické firmě jako školící kosmetička ihned po střední škole, tedy opravdu mladá a brala jsem kosmetiku jako něco absolutně bezpečného a nenapadlo mě v tu dobu, že by tomu mělo být jinak. Vlastně se přírodní kosmetika v tomto kruhu zesměšňovala, já v tom žila a byla v této atmosféře profesně vychovávána. Ale jsem za to vděčná, protože díky této dlouholeté zkušenosti si můžu udělat svůj vlastní názor a dokázat říci, že je v přírodní kosmetice něco mýtus a nesouhlasím s tím. To málokdo dokáže.

Lidovky.cz: Jaká forma alergie se u vás objevila?

Mám kontaktní dermatitidu - ekzém, která mě jednou až dvakrát ročně trošku potrápí, ale zvládám ji velmi rychle opět zklidnit pomocí přírodní kosmetiky. Tu mám z dlouholeté práce v kosmetickém salonu. Ačkoliv se snažím naprosto vyhýbat chemikáliím, někdy jedeme na návštěvu a tam umyji nádobí v konvenčním saponátu nebo si vícekrát umyji ruce mýdlem s umělými parfemacemi a s agresivními sulfáty. V zimě mi poruší ochrannou kožní bariéru mráz a dermatitida se vrátí. Kontaktní dermatitida je stav, kdy byla kůže až moc dlouho vystavovaná chemickým látkám, které neustále narušovaly ochrannou vrstvu kůže. Ta začne přecitlivěle reagovat na tyto látky a tento stav bývá často celoživotní. Jediná léčba je, vyhnout se těmto látkám.

O alergii očí na dekorativní kosmetiku a na parfémy jsem psala. Od doby, kdy používám přírodní kosmetiku, nemám hluboké hnisavé akné. Neustále jsem měla boláky přesně v místech, kam nanáším tvářenku. Změnou akné zmizelo. Takže pokud bojujete s akné, doporučuji se také zamyslet, zda jej nezpůsobuje váš make-up.

Lidovky.cz: A trpíte alergií stále, nebo jste se ji zbavila?

Kontaktní dermatitida mě bude provázet životem asi napořád, ale vidím zlepšeni v tom, že „jednou se nic nestane“, když použiji produkt, který je dráždivý. Nesmí ho používat opakovaně. To se dermatitida zase objeví. Léčba je ekodrogerie, přírodní kosmetika a čas. Z umělých parfémů se mi dělá zle stále a myslím, že kdybych se nalíčila konvenční dekorativkou, zareaguji také. Ale zkoušet to nechci. Moje tělo tyto látky zkrátka nechce a nemám potřebu se vracet k něčemu, co mi vadí. V přírodní kosmetice jsem našla přidanou hodnotu, kterou mi ta konvenční není schopná nabídnout.

Lidovky.cz: Proto jste se rozhodla otevřít vlastní obchod?

Původně jsme chtěla otevřít svůj salon a pracovat s přírodní kosmetikou. Ale vystřízlivění bylo pro mě nemilé. Před cca pěti lety na trhu nebylo na výběr. Byly tady dvě přírodní značky, které měly produkty také pro profesionály, ale vůbec mě neoslovily natolik, abych si řekla, ano, to je to, co chci. A tak jsem si řekla, proč neotevřít obchod, kde budou kvalitní produkty dle mých představ. Já chci vidět účinky, nestačí mi, že je složení přírodní. S obchodem jsem rostla i já. Učila se, poznávala, testovala. Některé značky vyřadila, další přidala. Vždy ale musely splňovat můj vysoký standard- přírodní složení a viditelné účinky. Profesionální kosmetiku miluji stále a nyní sama značky distribuji do kosmetických salónů. Našla jsem v zahraničí to, co mi tady před těmi 5 lety chybělo.

Lidovky.cz: První prodejnu jste otevřela ve Znojmě, ale musela jste se třikrát přestěhovat. Zajímala lidi ve městě přírodní kosmetika?

Začínala jsem s pár produkty doma, kdy si je kupovaly moje kamarádky. Celý obchod roste pomalu a organicky. Původně jsem chtěla jen e-shop. Ale kamarádky přivedly své kamarádky, po Znojmě se velmi rychle rozkřiklo, že tady je obchod s touto kvalitou produktů a hlavně, o co byl veliký zájem, profesionálním poradenstvím. Domů se zboží už nevešlo, tak jsme si pronajala malinký prostor, který byl jako můj sklad. Velmi rychle se z něj stala prodejna. Bohužel to byl velmi starý vlhký prostor a já se musela narychlo přestěhovat na okraj města. Když se naskytl prostor v srdci historického Znojma, riskla jsem stěhování a věřila, že dokážu zaplatit vyšší nájem. A dokázala jsem to. Znojmo dělá velikou část obratu obchodu a nyní budu mít svoji první zaměstnankyni, která bude v kamenné prodejně prodávat.

Lidovky.cz: Vnímáte rozdíl v tom, jak lidé vnímají přírodní kosmetiku dnes a třeba před pěti lety?

Určitě ano. Lidé se sami zajímají, mají zájem přírodní kosmetiku používat. Hlavně se kvalita složení přírodních značek velmi posunula dopředu a lidé vidí, že přírodní kosmetika je velmi účinná a vrací se k ní. Sama jsem nadšená z těch všech aktivních přírodních ingrediencí, které se v přírodní kosmetice začaly používat. Už to není jen vyšlehaný olej s máslem. Přírodní kosmetika začala být vysoce intenzivní a funkční. Stačí najít tu správnou značku.

Lidovky.cz: Jak kosmetiku do obchodu vybíráte. Jaká kritéria musí splňovat?

Přiznám se, že hledám pro své potěšení kosmetické delikatesy, které obsahují aktivní látky. Každopádně u mě najdete i značky jednoduššího složení. Jednu dobu jsem byla natolik omámená luxusním složením, že jsem pozapomněla na to, co chtějí mé zákaznice a zákazníci. Že ne každý má finance na to, zakoupit si krém za 1500 korun. Kdybych měla jen e-shop, mohla bych si na tomto luxusu postavit brand, ale já tady chci být hlavně pro Znojmo, které mi v růstu moc pomáhá a jsem mu vděčná za to, kde jsem, protože mě podporovalo svými nákupy. Nechtěla jsem, aby obchod obcházeli s tím, že tam je to vše moc drahé. Každopádně i tak musí značky splňovat má přísná kritéria. Přírodní složení, které je certifikované nebo by certifikací prošlo a o čem také stále píšu, viditelné účinky.

Lidovky.cz: Někde jsem četla, že jste přesvědčená, že pleť potřebuje vodu. Mnoho přírodní kosmetiky ale vodu neobsahuje, právě proto, že výrobci tvrdí, že voda je pouhé nastavení - rozředění výrobku. Jak to tedy je?

Vodu nebo jinou vodnou složku beru jako způsob hydratace. Dlouhodobé používání výhradně výživných přípravků bez hydratace, často vede k vysušování a nespokojenosti pokožky. Dojde k překrmení. Netvrdím, že to je pravidlem, ale je to častý jev. Žena do 30 až 35 let si toho nemusí všimnout, ale čím zralejší jsme, tím více hydratace potřebujeme pleti dodat. Voda je pro nás velmi důležitá. Někdo může namítat, že stačí dobrý pitný režim. Bohužel tu zkušenost nemám. K vrchním vrstvám pokožky se často nedostane tolik vody, kolik by bylo potřeba, aby naše pleť byla napnutá a projasněná . Proč bychom jinak používali kosmetiku? Protože chceme, aby naše pokožka byla krásná, napnutá, zdravá a to zajistí hydratace a výživa. Jedno bez druhého nefunguje optimálně. Základem liftingu je hydratace. Ideální hydratační přípravek obsahuje vodu nebo jinou vodnou složku a aktivní látky, které vodu v pokožce udrží. Tohle je přesně to, o čem jsem psala na začátku rozhovoru. Mám dlouholeté zkušenosti ze salonu krásy, pod rukama jsem měla mnoho klientek různých věkových kategorií a problémů s pletí. Nyní své znalosti uplatňuji v přírodní kosmetice. I značky, které mají pouze olejové přípravky, mají v nabídce květovou vodu, protože bez ní by to zkrátka nešlo. Voda je v tomto případě nosič přípravku do pleti. Čím vodovější textura produktu, tím hlouběji se dostane do pokožky. Proto ty nejintenzivnější aktivní přípravky jsou ve formě gelu nebo ampulí s tekutinou.

Lidovky.cz: Než zařadíte nějaký výrobek do prodeje, zkoušíte ho na sobě? Nebo na to není čas?

Určitě před tím, než značky zařadím do obchodu, poctivě testuji. Moje noční můra je, že bych prodávala něco, co neznám a nemohla se za to s čistým svědomím postavit. Testuji většinu produktů, pleťové jen ty, které jsou vhodné pro můj typ pleti. Společně posuzuji složení, účinky a pak se rozhoduji. Některé produkty dávám testovat ve svém okolí, abych se ujistila, jestli je můj názor shodný s jejich.

Lidovky.cz: Velkým tématem je v poslední době přírodní dekorativní kosmetika. Co je u té nejdůležitější?

Pokud je dekorativní kosmetika certifikovaná nebo pokud se vyznáte v INCI (složení produktu na balení), z hlediska složení je vše v pořádku, pak je nejdůležitější její výdrž, pigmentace a chování na pleti. Tady pak záleží na každé z nás, jaké máme nároky. Nyní jsou na našem na trhu přírodní značky, které se s lehkostí vyrovnají těm konvenčním.