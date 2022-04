Ke mně do ateliéru se chodí pro barvy, říká návrhářka Lenka Mulabegovič

Lenka Mulabegovič

Lidovky.cz: Inspirací pro vaši novou kolekci Siciliana, jak už napovídá název, byl italský ostrov Sicílie. Kdy jste ji navštívila naposledy?

Naposledy jsem jí navštívila loňské léto a vypadá to, že se tam s rodinou budeme vracet opakovaně.

Lidovky.cz: „Převzala“ jste z místních ulic ornamenty, barvy, ale i kombinace vzorů. Čím vám tak učarovaly?

Na každé cestě na nové místo je barva a ornament jeden z prvotních vjemů, které vnímám z atmosféry konkrétního města či regionu, kam cestuji. Uloží se mi to silně do podvědomí spolu s vůněmi, zvuky, lidmi. A protože mám výtvarné zaměření, promění se to v silnou inspiraci pro práci, pro kolekci. Sicilské kombinace a pojetí vzoru je plné nádherných jasných barev a tvarosloví. Kontrast čistých geometrických tvarů s organickými a zdobnými.

Lidovky.cz: S jakými materiály v kolekci pracujete a proč?

Použila jsem převážně chladivou viskózu, ve které bude nositelkám modelů příjemně i v horkém letním dni, lehký bavlněný žakár a vlastní tištěné vzory na umělé hedvábí.

Lidovky.cz: Viskózu mnoho lidí zatracuje. Proč jste si ji oblíbila?

Viskóza je široký pojem a velmi záleží na typu, zda je to tkanina či pletenina. U pletenin se jí též vyhýbám neboť mění nesprávnou údržbou vlastnosti a vzhled k horšímu. U tkanin je ale tento problém minimalizovaný, chová se naopak stále a chladivě. Velmi vhodný na letní oděvy.

Lidovky.cz: Pracujete s tenclem, který se naopak nyní těší obrovské oblibě?

Ano, tencel i modal v kolekcích používám ráda. Je i šetrnější k přírodě při výrobě, ale pro letošní kolekci jsem nenašla ten správný barevný odstín s potřebnými vlastnostmi.

Lidovky.cz: Ví se o vás, že příliš neholdujete výstřihům. Co se vám na ženách nejvíce líbí?

Mám ráda spíše rafinovanost a moment překvapení, než vše ukázat na první dobrou. Ale nesoudím, beru to pouze jako svou preferenci. Udělala jsem už mnoho modelů s větším výstřihem a ještě určitě mnoho udělám. Snažím se to ale vytvořit tak, aby to bylo stále ještě vkusné. A u „velké večerní“ to není problém, myslím, vůbec.

Lidovky.cz: Tváří vaši nové kolekce se stala novinářka a moderátorka Daniela Písařovicová. Proč jste si vybrala právě ji?

S Danielou se známe už dlouhá léta, a spolupráce s ní je skvělá, plyne zcela přirozeně a přátelsky. Nemusíme už ani moc vysvětlovat, co a jak uděláme, hned se napojíme a dílo je na světě. Jak focení tak při tvorbě konkrétního modelu. A samozřejmě za pomocí skvělého týmu.

Lidovky.cz: Italky jsou krásné ženy, ale také své ženství umí nosit. Jak myslíte, že jsou na tom v tomto ohledu Češky?

Naturel Italek opravdu nemáme a ani mít nikdy nebudeme. Ale myslím, že je to i dobře. Ke každé zemi patří jiné charisma, jiný šarm, jiná atmosféra zasazená do celkového kontextu a to mi přijde právě skvělé. My Češky jsme jiné, možná uzavřenější, ale to nemusí být nevýhodou.

Lidovky.cz: Co nejraději nosíte vy? A co by podle vás měla mít v šatníku každá žena?

Džíny, košile a svetry všech barev, ale hlavně černé. To je ale o designérech známá věc, že se schovávají za černou barvu. A co by měla mít v šatníku každá žena? To není jednoduchá otázka. Velmi záleží na profesi a zaměření ženy - její celodenní náplni a vytíženosti. Vždy je dobré mít pár zajímavých designových kousků a vedle toho i úplně základních decentních modelů, které pak lehce můžete kombinovat a vždy bude celkový vzhled zajímavý ale zároveň ne přehnaný. Třeba příklad: klasické džíny a k nim zajímavá košile či triko se zajímavým potiskem, širokými rukávy v „oversize“ střihu a pak dále vrstvit... Delší blejzír minimalistického střihu nebo výrazné „casual“ šaty zkombinujete s kratší bundou (s bomberem například) nebo naopak sakem pánského střihu.

Lidovky.cz: Co nikdy nevyjde z módy?

Vkus.

Lidovky.cz: Co je vám bližší - minimalismus nebo extravagance? A proč?

Ráda se pohybuji na hraně těchto dvou pojmů. A ráda je „pokládám“ vedle sebe při tvoření outfitu. Extravagantní potisk, ale zasazen do minimalistické formy napřiklad. Výsledek je „dokombinovaný“ tak, aby vlastně působil přirozeně a příjemně. Aby nepřekřičel svou nositelku.

Lidovky.cz: V nové kolekci používáte na české poměry „poměrně divoké“ barvy - pistáciovou, lososovou či levandulovou? Pozorujete, že se vztah Češek k barvám mění?

Strašně záleží na ročním období. Jakmile přijde jaro, všichni po té tmavé zimě chtějí změnu a sahají po barvách. A pravda, mé kolekce jsou barevnější i v zimě, mé klientky je u mě i očekávají. Ke mě do ateliéru se chodí pro barvy.