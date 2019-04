Lidé se od zvířat musí naučit, jak být přirození, říká ilustrátor

Říše zvířat ho fascinuje, to je ostatně patrné ze všech knih, které pro děti napsal. Jeho poslední kniha Jiné taje opic se věnuje, jak je z názvu patrné, právě lidoopům. „Překvapilo mne, kolik nejrůznějších charakterů a tváří se v nich odráží. Mnohé jsem předtím ani neznal. Když evropané poprvé uviděli kresbu Langura čínského s modrou tváří, nevěřili, že takový zjev vůbec existuje a mysleli si, že vznikl z fantazie kreslíře. Chtěl jsem metaforicky poukázat, jak je krásné, existují-li vedle sebe rozdílné podoby našich předchůdců a tím i nás samotných,“ říká v rozhovoru spisovatel a malíř Petr Nikl.

Lidovky.cz: Co vás nejvíce fascinuje na dětech?

Spontánní chování. Jejich nepředpojatost. Zajímá mne hranice, kdy tento stav vystřídá osobní promyšlená seberealizace. Myslím si, že jsme od narození hotovým člověkem. Jde vlastně jen o to si tento zázrak v období takzvaného dospívání vlivem prostředí, výchovy a stereotypního myšlení nezaměnit s hotovou nápodobou někoho jiného.

Lidovky.cz: Mají vlastnosti, které jim závidíte?

Upřimnost, otevřenost, zvídavost.

Lidovky.cz: Vaší poslední knihou, která vyšla před Vánoci, dokončujete takový opičí atlas.. proč zrovna opice a ne jiná zvířata?

Protože je jich mnoho rozličných druhů, jsou nám podobné a mají až na pár výjimek dlouhý ocas, který mi pomohl při náznacích písmen. Jsem fascinován tvary a barvami, kterými nás obdařila matka příroda. Ověřil jsem si, že nic zajímavějšího z naší fantazie nevypadne. Vždycky to budou jen metafory a stylizace, odvozené od tohoto základního strůjce.

Lidovky.cz: Čím jsou pro vás opice tak zajímavé?

Překvapilo mne, kolik nejrůznějších charakterů a tváří se v nich odráží. Mnohé jsem předtím ani neznal. Když evropané poprvé uviděli kresbu Langura čínského s modrou tváří, nevěřili, že takový zjev vůbec existuje a mysleli si, že vznikl z fantazie kreslíře. Chtěl jsem metaforicky poukázat, jak je krásné, existují-li vedle sebe rozdílné podoby našich předchůdců a tím i nás samotných. Množství úžasné jinakosti. Opice jsou ovšem stejně zajímavé jako všechno co s námi sdílí tento svět. Zrovna jsem přešel ke studiu orchideí, před tím jsem zase maloval včely...

Lidovky.cz: Co myslíte, že by se lidé mohli od zvířat naučit?

To, co se mohou naučit od kytek, stromů, řek... Být přirození.

Lidovky.cz: Na kontě máte už 15 knih, dokázal byste mezi nimi vybrat svou nejoblíbenější?

Nedokázal. Snažím se, aby každá byla samostatnou bytostí. Vlastně až teď s těmi opicemi jsem vytvořil cosi jako druhý díl, ale tady chápu opičí knihu jako dvojdílný objekt. Proto mají oba díly stejný rozsah i rozměr, i když se liší tím, že Jiné taje opic mají složeny texty vždy jen z toho druhu opice, o které báseň pojednává.

Lidovky.cz: Vaším záměrem nebylo jen „poskládat abecedu“, ale jak sám říkáte, vzbudit ve čtenářích představivost a zapojit je do hry. Jak?

Hledáním, zkoušením, představováním si. Prožít stejnou radost z objevování nespočetných možností, jakou jsem zažíval já. V knize je příloha k rozstříhání, s opicemi se dá hrát pexeso, skrable, nebo z nich jen skládat slova či šifrované zprávy.

Lidovky.cz: Dá se vaše kniha vnímat i jako encyklopedie opic?Myslím že co se týká základních druhů, částečně ano, poddruhů je samozřejmě více.

Lidovky.cz: Která zvířata to budou příště? Máte už nápad na novou knihu?

Bude to Hudebníček - kniha, určena ke zpívání, doprovozena CD nahrávkou. Zkoumám v ní zvukomalebnost slov a hlásek, jejich tvar a zpěvnost. Klube se z toho rytmický atlas jednotlivých písmen a zároveň i hudebních nástrojů. Knížku a nahrávku připravuji společně s Miroslavem Černým. Ten rovněž chystá spolu se svými studenty gymnázia ilustrace v podobě hudebních nástrojů.