Lyžování na horách, silvestrovský rituál či oslavy v jurtě. Jak slaví poslední den v roce čeští designéři?

Dana Bezděková

Mám ráda Silvestr a mám svůj silvestrovský rituál. Ráno trhám starý kalendář list po listě a vzpomínám na uplynulý čas. Každý rok mám nový diář, kde jeden den je jedna nepopsaná stránka. Na těch stránkách si plánuji budoucnost a dávám si svá předsevzetí. Nevynechám odpolední procházku městem s přáteli. Lidé se v tento den chovají jinak a bláznivě a to mě baví pozorovat, někdy se i připojit. Samozřejmě půlnoční přípitek a všechno znovu začíná...

Michal Pražský

Od té doby, co k nám přibyly naše děti slavíme Silvestr v úzkém kruhu nejbližších přátel a jejich dětí. Ohňostroj jsme vyměnili za oheň. To je naše tradice. Občas si třeba vše potřebné sbalíme sebou a vyrazíme udělat táborák někam ven do přírody. To pak sedíme pospolu a koukáme do plamenů. Pohoda, klid a přátelé, to je Silvestr který si každoročně užíváme.

Radka Machalická

Přiznám se, že jsem nikdy nebyla příznivcem silvestrovských oslav, je to pro mě jen poslední den v roce. Každopádně již řadu let po sobě jsme během vánočních svátků v Krušných horách. Je to téměř na samotě, 900 metrů nad mořem, rodinná chata ze strany mého muže. Minulý rok jsme ji začali rekonstruovat (Prokš Přikryl architekti), stále to není dokončené, hlavně v interiéru, ale i tak tu trávíme většinu volného času společně s naší čtyřletou dcerou Mařenkou. Letos jsme tu také, navíc v nařízené izolaci, na Silvestra budeme pouze tři u jednoho stolu, takže splňujeme veškerá nařízení…

Vika Mayzel

Pro někoho možná nečekaně, ale Silvestr je pro mě vždycky být spíš rodinný svátek. Jako židovská rodina původem z Ukrajiny pochopitelně neslavíme Vánoce, ale dárky si dáváme na Nový rok. Součástí této tradici rozbalování dárků pod stromečkem, a to těsně po odpočítávání nového roku o půlnoci. Když jsem byla malá, tak to pro mě vždycky byl rodinný svátek, se kterým je spojena rodina u stolu plného dobrého jídla. Dokud jsem neměla svoji rodinu, tak jsem na nový rok byla nekdy venku se šampaňským pod ohňostrojem. Teď mam svoji rodinum a kruh se uzavřel, jsme zpatky u té tradice, ale nyní jsem v roli matky dvou malých holčiček a vedlé tradičních židovských svátků slavíme i Nový rok.

Šimon Brabec

Silvestra budeme slavit v jurtě v Braasi Woods. Našem novém Místě na Vysočině #braasiwoods společně s kamarády, kteří přiložili ruku k dílu.

Eliška Lhotská

Silvestr tradičně trávíme u mého otce v Železném Brodě, kde jsme přes celé svátky. Myslím, že minulý rok jsme šli spát kvůli synovi již před půlnocí. Když ale vydržíme, tak díky poměrně zajímavému výhledu z okna můžeme pozorovat, jak slaví ostatní. Každý z nás si ten večer tvoří svobodně, co právě chce a u toho si dáváme něco dobrého. Sice jsme společně, ale každý si užívá svůj večer po svém... Táta nakládá pec nebo si maluje, přítel si většinou čte a já si buď navrhuji nebo jen tak ležím a přemýšlím o uplynulém roce a o tom nadcházejícím. Tak to probíhá v podstatě posledních 10-15 let. Prostě jen tak JSME, akorát jsme si v tu chvíli na blízku. To je fajn. Jak v mezičasí dojet někam vlakem.

Barbora Musilová

Přiznám se, že Silvestra obecně moc neprožívám. Posledních pár let jsem vždy vyrazila do nějakého českého města a spojila to s výletem. Letos se ale chystáme s přítelem a panem Černým (pes) na hory, kam se moc těším na lyžování a procházky v přírodě.

Kristýna Malovaná

Většinou neplánuji Nový rok nějak dopředu a ráda se nechám překvapit. Tak to bude i letos. Určitě ale vím, že ho chci strávit někde mimo ruch Prahy, blíže přírodě, takže je vždy jistotou Krumlov, kam mám možnost jezdit. Chtě nechtě je Nový rok přelomem, který vnímám a snažím se si někde v lese při procházce projít jaký byl - zrekapitulovat si ho. Je to vždy zvláštní pocit při pohledu na hvězdy o půlnoci, kdy člověk vnímá, že se děje něco magického. Ta 12tá hodina má prostě své kouzlo.. Těším se na Nový rok a věřím, že bude skvělý!