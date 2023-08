Založila vlastní značku a šije oblečení z mušelínu. Už se z něj nešijí jen plenky, dá se nosit i na pracovní schůzky, říká

Lidovky.cz: Proč jste si vybrala právě mušelín?

Do mušelínu jsem se zamilovala po narození mého druhého syna, kdy jsem od kamarádky dostala plenu z tohoto materiálu. Mušelín mě naprosto uchvátil svými vlastnostmi a také se mi velmi líbil. Během mateřské jsem na něj narazila v metráži a napadlo mě, že by z něj mohlo být krásné dětské oblečení, které u nás tehdy nebylo moc k dostání. Vše jsem konzultovala s mojí mámou, která skvěle šije, a zkusily jsme vyrobit první kousky. Takhle se zrodila moje láska k mušelínu.

Lidovky.cz: Plánujete pracovat i s jinými materiály?

Občas přijdu s nějakou limitkou z jiných přírodních materiálů, nicméně zařadit další materiál nastálo zatím neplánuji. Moje značka je jednoznačně spjata s mušelínem a v dohledné době to určitě jinak nebude.

Lidovky.cz: Co je pro vás udržitelnost a proč to podle vás lidé už neradi řeší/slyší?

Pro mě je udržitelnost především zdravý přístup k životu obecně a také přemýšlení o něm v širších souvislostech. Udržitelnost je dnes i trochu módní záležitost a lidé jsou tím samotným slovem přehlceni natolik, že obsah spíše vypouštějí. Snažím se tvořit tak, aby se kousky daly kombinovat, byly kvalitně ušité, nadčasové, vydržely dlouho a člověk je nosil s radostí klidně několik let. Držím se staré známé pravdy, že „méně je někdy více“.

Lidovky.cz: Jak vás napadlo udělat modely i pro muže a nakupují u vás i muži?

Modely pro muže jsem nejdříve neměla v plánu, ale postupem času se stále častěji objevovaly dotazy, zda rozšíříme nabídku i o tuto řadu. Přišla jsem proto s basic tričkem. Pro pány jsou pohodlí a příjemnost materiálu důležité a mušelín vyniká v obojím. Tričko se za velmi krátkou dobu stalo tak oblíbeným, že jsem začala šít ještě kraťasy a plánuji nabídku rozšířit i o další kousky.

Lidovky.cz: Jaká specifika má navrhování těhotenské módy?

Pro mě je důležité hlavně to, aby se naše střihy daly nosit nejen v těhotenství. Jsem šťastná, že moje šaty a trička přesně tohle splňují. Projdou s vámi těhotenstvím i kojením, a když tohle období skončí, budou nadále ozdobou vašeho šatníku. Každopádně základ je kvalitní materiál a pohodlný střih.

Lidovky.cz: Proč nepoužíváte žádné tmavé barvy?

Tmavé barvy v nabídce máme a černá například s lahvově zelenou jsou dokonce velmi populární. Ale je rozhodně pravda, že obliba světlejších odstínů mezi klientkami stále převládá.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodla založit značku a proč?

Jak jsem říkala, vše začalo láskou k mušelínu. Ušila jsem pár kousků, které jsem rozdala kamarádkám a jedna z nich mě začala přesvědčovat, že mám založit vlastní značku. Že jsou mé věci krásné a byl by o ně určitě zájem. Já stále váhala a viděla spíše proti než pro. Ale když mi ta samá kamarádka řekla, že jsem „hrozná a nemám obchodního ducha“, rozhodla jsem se ji, a vlastně i sebe, přesvědčit o opaku.

Vždy mě bavilo tvořit, stále jsem doma něco vyráběla, tak jsem si řekla, proč nespojit příjemné s užitečným. Začala jsem vytvářet něco, z čeho mám radost nejen já, ale také ostatní. Zároveň jsem si nedovedla se dvěma malými dětmi představit návrat do časově a psychicky náročného povolání. Chtěla jsem najít balanc mezi časem s rodinou, tvorbou a prací.

Barbora Koutská

Lidovky.cz: Naplnilo to vaše očekávání?

Rozhodně ano, spíše bych řekla, že je dokonce předčilo. Značku jsem zakládala pouze pro radost a rozhodně jsem neměla žádný konkrétní business plán ani přesnou vizi, kam směřovat. To, kde je značka teď a kam se stále posouvá, jsem si na začátku nedovedla představit ani v těch nejdivočejších snech.

Lidovky.cz: Je něco, co na své práci nesnášíte a co naopak milujete?

Líbí se mi především fakt, že tvořím stále něco nového, moje značka roste se mnou a reflektuje potřeby žen, jako jsem já. Začínala jsem jako maminka malých dětí – to jsem se zaměřovala na dětské kousky a kojící oblečení. Postupem času jsem nabídku rozšířila o stylové a nositelné šaty na slavnostní příležitosti a pohodlné modely na doma. Nyní jsem si začala více uvědomovat své vlastní potřeby, a tak tvořím třeba pohodlná a zároveň sexy pyžama nebo například domácí kosmetické sety.

Tato práce mi dává radost, energii a v neposlední řadě svobodu. Díky ní mohu svůj čas lépe dělit mezi práci a děti. A co mám nejméně ráda? Bezesporu ustavičnou administrativa spojenou s podnikáním a další papírování. To mě vůbec nebaví. Nicméně každá mince má dvě strany a určitě bych neměnila.

Lidovky.cz: Co jste dělala předtím?

Dříve jsem dělala manažerku v reklamní agentuře.

Lidovky.cz: Jaký je váš nejoblíbenější kousek?

Já mám nejraději kimonové šaty a miluji také všechna trička. Ta nosím v podstatě neustále.