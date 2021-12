Z herečky návrhářkou. Nepodporuji výrobu v zemích, kde jsou neakceptovatelné pracovní podmínky, říká Bímová

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodla založit si vlastní značku oblečení?

S tím, co je na trhu jste nebyla spokojená? White Sage jsem založila před třemi lety, tedy v době, kdy lokálních značek s udržitelnou myšlenkou bylo velmi poskromnu. Hledala jsem koncept, kde pracují s přírodními materiály a jehož příběh by mě oslovil. A protože jsem nic takového neobjevila, rozhodla jsem se navrhnout pár kousků sama pro sebe. Jako materiál jsem zvolila certifikované konopí a krůček po krůčku začala vznikat vize nabídnout svou tvorbu také dalším ženám.

Lidovky.cz: Všechny kousky navrhujete vy sama nebo spolupracujete s designéry?

V mé tvorbě je pro mě velmi důležitá autenticita a osobní otisk - tedy všechny návrhy vznikají v mé hlavě. Inspiraci čerpám různě, avšak nejvíce ze svých cest. Zatím mám tolik nápadů, že není důvod ke spolupráci oslovit další tvůrce (směje se).

Lidovky.cz: Podle čeho vybíráte materiály, ze kterých šijete?

Materiály vybírám certifikované a ne vždy se mi podaří získat vše, co si vysním. Jako první mám však promyšlený celkový model, na který poté vybírám látku. Často spolupracuji s firmami z celé Evropy, jelikož nabídka u nás mě toliko neuspokojuje.

Lidovky.cz: Ve vašich kolekcích najdeme jen přírodní materiály jako len, bavlna či konopí. Čím vám zrovna tyto materiály učarovaly? A v čem jsou jejich přednosti?

Přírodní materiály sama nosím, obzvláště v létě. To je můj šatník plný lněných košil. Jejich vlastnosti jsou úžasné, v létě chladí, v zimě hřejí. Navíc se člověk tolik nepotí, jako v umělých materiálech, Ale samozřejmě pouze přírodní materiál pro mě není jediný ukazatel. Zajímám se také o certifikaci látek a čím jsou barvené.



Lidovky.cz: Konopí i len patří mezi tradiční a přírodní tkaniny, ale, jak je to aktuálně s jejich čistotou?

Dodavatelé, se kterými spolupracuji, čistotu materiálů deklarují - a já jim v tomto mohu důvěřovat.



Lidovky.cz: Snažíte se vyrábět oblečení udržitelně - co to ve vašem pojetí znamená?

Vytváříme kolekce z kvalitních materiálů, ve střizích, které nevyjdou z módy. Tedy pokud žena investuje do padnoucího modelu, není důvod obměňovat šatník každou sezonu. Šijeme lokálně, jak už jsem zmiňovala z organických materiálů, v každé kolekci je pouze omezený počet kusů a snažíme se o produkci bez zbytečného odpadu.



Lidovky.cz: Máte pocit, že se lidé více zajímají o to, co a od koho si koupí?

Pevně věřím, že se tímto směrem pomalu vydáváme.



Lidovky.cz: Nenarazila jste ze začátku na předsudky typu, že jste herečka, tak proč se pouštíte do designérské práce?

Na nic takového jsem nikdy nenarazila. Má herecká práce je tvořivá a kreativní. Stejně tak je to také ve White Sage. Miluji tvořit krásu, která dělá lidem radost. A zda se do ní oblékám, nebo ji ztvárňuji na divadelním jevišti, pro mně nehraje takovou roli.



Lidovky.cz: Co nejraději nosíte vy?

Jsem minimalista, tedy se oblékám velmi jednoduše. Preferuji přírodní barvy a jak už jsem zmínila, také materiály. Co je pro mne však naprosto esenciální, je místo, kde bylo toto oblečení ušito. Nepodporuji výrobu v zemích, kde jsou pracovní podmínky pro mne neakceptovatelné. A v tom jsme oba dva s manželem velmi zásadoví.



Lidovky.cz: Co by podle vás měla mít v šatníku každá žena?

Rozhodně to, v čem se cítí svá. Ať to jsou džíny a bílá košile, či pouzdrová sukně s vysokými podpatky, důležité je, aby model dotvářel její osobnost. Když jsem byla malá, chystala mi oblečení maminka a já jsem neměla možnost obléknout se dle své chuti. Proto jsem nyní v módě naprosto svobodná.



Lidovky.cz: Ve vaší nové kolekci mě zaujalo oblečení na jógu, které by mělo být především pohodlné, funkční a mělo by se přizpůsobit dobře pohybu. S jakým materiálem jste pracovala?

Jóga je součástí mé cesty, stejně tak jako ekologický přístup k životu. Proto jsem vytvořila komplet, který je velmi čistý, minimalistický, vlastně takový ne úplně sportovní. Nad funkčností jsme strávili dlouhý čas a důležité pro mě bylo, aby se žena mohla obléknout již doma, vzít si jako vrchní vrstvu hezký svetřík a vypadat elegantně i v oblečení na cvičení. Proto jsme eliminovali švy, střih je jednoduchý, avšak skvěle padnoucí. Hlavní prim hraje vybraný materiál, který je tak příjemný a pohodlný, že bez osobní zkušenosti nejde uvěřit. Látka je vyrobená patentovanou technologií z předspotřebitelského odpadu, který při výrobě snižuje spotřebu vody a energie.



Lidovky.cz: Hereckou kariéru už jste pověsila na hřebík, nebo stíháte obojí?

Obě profese mě definují a jsou mou součástí. Pravda, občas je to náročné a na úkor mého volného času - mnohdy také spánku. Ale už jsem na sebe přestala tolik tlačit, že vše musí být 100%. Když se vrátím v noci z divadla, nevybavuju do dvou hodin rána objednávky jako dříve. A také se učím požádat o pomoc a delegovat práci pro White Sage na mou asistentku, když mám zrovna každý den zkoušky před premiérou.



Lidovky.cz: Jak vzpomínáte na natáčení seriálu Most! ?

Byla to skvělá práce s úžasnou partou lidí. Na ty čtyři letní měsíce vždy ráda vzpomínám.