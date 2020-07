Pandemie se dotkla i českých designérů. Bude to těžší, ale jedeme dál, říká Alex Monhart

Karanténu trávila šitím roušek, dokonce se spojila s firmou Konsepti a peníze za prodané roušky posílají do italské Lombardie. Úspěšná česká designérka Alex Monhart, která neustále rozšiřuje svůj repertoár, ale známá je především díky batohům, nově přichází s novou kolekcí brýlí.

Lidovky.cz: Během pandemie jste začali šít roušky, mj. i charitativní verzi s Konsepti. A peníze, které jste za ně utržili, posíláte do Itálie. Jak vznikl tento nápad?

Tento nápad vznikl v hlavě Davida Řezníčka, který v rámci svého obchodu Konsepti přispíval na Lombardii již z prodejů designového nábytku. On i jeho žena Lucie naše produkty rádi nosí, a když jsme začali dělat naše ústenky, tak nás oslovili na tuto menší spolupráci, která samozřejmě podpořila nejen Lombardii, ale částečně i nás. Za to jim patří velké díky.

Lidovky.cz: Jak jste karanténu trávili?

Ústenkami a rodinou. Za období karantény jsme ušili a rozeslali pět tisíc ústenek, což nám zabralo skoro veškerý čas. Zbytek té doby jsme strávili s rodinou a našim malým synkem.

Lidovky.cz: Jak moc vás vás pandemie poškodila?

Myslím, že hlavní poškození teprve přijde. Museli jsme zavřít náš fotoateliér, který se před karanténou konečně začal rozjíždět, ale bohužel nemůžeme si dovolit riskovat, takže naše Studio Odraz končí. Co se týče samotného obchodu Alexmonhart, tak jsme samozřejmě přišli o všechny B2B zakázky, které tvoří velkou část obratu, zároveň jsou nám i částky dluženy. Zdražily materiály i pracovní síla, ale vyrábíme dál. Pravděpodobně se to odrazí na naší cenové politice a skladových zásobách. Budeme se více věnovat individuálním zákazníkům a pokračovat v tom, co děláme.

Lidovky.cz: Vystudovala jste film a francouzskou filologii, ale začala jste navrhovat batohy. Tedy dnes toho děláte víc. Ačkoliv to byl váš první produkt, se kterým slavíte úspěch po celém světě...

Vždycky jsem chtěla dělat módu, ale vlastně se mi zdálo, že k tomu nemám vlohy, takže do oblečení jsem se nepustila. Ale na škole jsem se ale věnovala kostýmnímu designu, dělala jsem na mnoha filmech a bavilo mě to. Ale nestačilo mi to. Chtěla jsem něco svého, co by mělo přesah. Chtěla jsem vždycky dělat malé série, které by mi dávaly smysl. A investovat čas do produktu. Můj první batoh se vyvíjí neustále už několik let.

Lidovky.cz: Dneska už neděláte ale jen batohy...

Ano, moc mě baví i brýle, to je naše novinka. A i ty neustále měním a posouvám a upravuji. Mám ráda promyšlené věci, které dlouho vydrží a jsou trvalé. Navíc se mi zdálo - když se vrátím k batohu - že takový tady velmi chyběl.

Lidovky.cz: Měla jste pocit, že na trhu je batohů málo?

Oblékám se poměrně elegantně, mám to moc ráda. Dneska už je to jiné, ale když jsem před šesti lety sháněla elegantní batoh, byl to nadlidský výkon. Když jsem chodila na scholastiku, tak jsem vytvořila multifunkční ratanový batoh. Na piknik. Když se rozložil, člověk si na něj mohl i sednout. Ten nápad se ujmul, dokonce jsem za něj dostala i cenu. To mě nakoplo, abych se tím začala plně věnovat.

Lidovky.cz: Když se dívám na vaše výrobky, převládá černá a dlouho to byla jediná barva, kterou jste používala. Co se stalo, že jste přibrala i jiné barvy?

To bylo až ve chvíli, kdy do firmy přišel Daniel. Předtím jsem držela minimalistickou linii a té jsem se nechtěla vzdát, ale nakonec mě Daniel přesvědčil, že je důležité portfolio rozšířit a posunout se dál. Musím říct, že teď jsem ráda.

Lidovky.cz: Kdy vznikla idea dělat brýle?

Už před rokem a půl. Teď jsem se do toho vrhli naplno. Spolupracujeme s londýnským designérem.

Lidovky.cz: Spolupracujete také s obchodem ZOOT, navrhla jste pro něj kolekci batohů, tašek a ledvinek. Jak vznikla spolupráce?

ZOOT se rozhodl spolupracovat s českými designéry, oslovili mě a já jsem kývla. Vypadá to, že v tom budeme pokračovat, protože to funguje. Mám z toho radost. Hlavní důvod byl vyzkoušet si něco nového a hlavně dostat naši značku do podvědomí. Takhle se dostane k více lidem.

ALEXMONHART Za značkou stojí manželé Alexandra Steklík Monhart a Daniel Steklík. Alex studovala filmovou vědu a francouzskou filologii a Daniel marketingovou komunikaci a mediální studia. To, že nevystudovali módní obor, berou jako výhodu, díky níž mají jinak nastavené hodnoty pro věci, které vyrábí. Tou hlavní z nich je, že by zákazníka měly přežít, předávat se, dědit. A tuhle hodnotu chtějí udržovat i v rodinné firmě, do které se před pár měsíci narodil syn, který třeba jednou naváže na jejich myšlenku.



Lidovky.cz: Vaše batohy se prodávají i na druhém konci zeměkoule. Jak těžké bylo dostat se na zahraniční trh?

Nejlépe nám teď funguje spolupráce s Freshlabels v Berlíně. V Asii jsem několikrát byli na veletrhu, což bylo bezvadné. Vyzkoušeli jsme si, co asijský trh potřebuje. Ten trh je pro nás vzdálený, je těžké tam věci posílat, protože je to drahé. Takže jsme to brali jako takovou zkoušku do budoucna. Je zajímavé, že Asiaté hledají avantgardnější designy než to, co třeba nabízíme my. Jsme pro ně minimalističtí. Oni jsou odvážnější, hledají nové tvary a tak dále. Ale bylo by to složité se dostat na ten trh trvale, investice by šla do milionů.

Lidovky.cz: Máte nějaké plány co se týká třeba Skandinávie?

Plány a touhy by byly, ale Skandinávci hodně podporují lokální značky, takže si myslíme, že pro nás by tam místo nebylo.