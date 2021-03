Pandemii navzdory. České designérky představují novou kolekci kožených doplňků a bodují i v Dubaji

Kabelky, batohy, ale i psaníčka a ledvinky. České designérky Aneta Vojtová a Tereza Mayer, které stojí za značkou PBG, slaví úspěchy v zahraničí. Jejich nadčasové kousky se prodávají už na Slovensku a v Německu. Nyní se chystají navzdory pandemii prosadit i v Dubaji.

Značka PBG čeká na zařazení na online design portál Blickfang, který vznikl již před 25 lety a nyní je to největší designérská online platforma v Evropě.



„Vyjímat se mezi takovými ikonami je příjemné. Naše značka dorůstá mezinárodních rozměrů,“ říká Tereza Mayer, jedna ze zakladatelek značky PBG Studio. „Současně jednáme s dalšími místy. Doslova na spadnutí je Dubaj a Amsterodam. Těší mě, jak se nám mapa PBG Studia pěkně zbarvuje,“ dodává druhá ze zakladatelek Aneta Vojtová.

Designérky tak nelení, nedávno představily i svou novou jarní kolekci, vsadily na tóny černé, béžové a pudrové. Kousky určené ke každému outfitu. „Jaro je romantické samo o sobě. Proto jsme se rozhodly jít cestou něžných a elegantních barev. Produktovou novinkou je bucket bag small, což je malý prostorný pytel, který se hodí k šatům, kraťasům i kalhotám. Taková moderní must have taška v černé a béžové barvě. Navíc materiál je zcela přírodní, tedy na tašce není nic, co by nepocházelo z přírodních zdrojů - bavlna, kůže, len,“ říká Mayer.