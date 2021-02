Nezapomenu na chvíli, kdy jsem stála v dílně a nemohla se nabažit té opojné vůně kůže a lepidel, říká designérka

S kůží začala pracovat před osmi lety, protože ji chyběla malá kabelka, kterou by mohla mít při sobě a přitom mít obě ruce volné. Tak vznikla její první ledvinka. Od té doby šije i peněženky, kabelky, ale i obaly na telefony a snaží se jít udržitelnou cestou. „Zbytky kůží pravidelně rozesílám lidem, kteří si o ně napíšou. Jsem ráda, že z nich mohou tvořit třeba děti na táborech, mamky na mateřských. Často mi pak na oplátku posílají fotky svých výtvorů a já jsem šťastná,“ říká designérka Petra Veselá.

Lidovky.cz: Výrobky z kůže navrhujete a vyrábíte více než osm let. Vzpomenete si na své začátky? Proč jste se vůbec rozhodla s kůží pracovat?

V naší rodině jsme měli a máme hodně šikovných řemeslníků. Moje mamka mi vyprávěla, jak můj děda byl velmi šikovný na výrobu čehokoliv, od bot po hudební nástroje. Soustružil i nejrůznější součástky, které v té době nebyly, a mně z vyprávění bylo líto, že jsem ho nepoznala a že mu nemůžu stát za zády a pozorovat ho. První myšlenka pracovat s kůži přišla, když jsem surovou kůži poprvé držela v ruce. Zhmotnit něco z tak příjemného a nádherného materiálu mně přišlo fascinující. Přihlásila jsem se na kurz šití bot a nikdy nezapomenu na chvíli, kdy jsem stála u Bena v dílně a nemohla se nabažit té opojné vůně kůže a lepidel. Tehdy jsem cítila neuvěřitelnou radost při práci a sílu samotného tvoření.

Lidovky.cz: Co máte na kůži jako materiálu nejraději?

Její vůni a jedinečnost. Myslím, že je důležité k ní též přistupovat s nesmírnou vděčností. Obzvláště v této době.

Lidovky.cz: Používáte při výrobě stroj, nebo preferujete ruční šití?

Obojí. Vždy záleží na tom, o jaký se jedná výrobek, k čemu má sloužit, jaká je zvolená tloušťka kůže, funkčnost výrobku a samozřejmě vzhled. Při ručním šití vnímám mnohem více všechny detaily, mám je stále na očích a práci si víc užiju. Strojové šití je znatelně rychlejší a výrobek může být pro mnohé zákazníky cenově dostupnější.

Lidovky.cz: Vyrábíte tašky, peněženky, ale věnujete se i zakázkové výrobě. Funguje to tak, že za vámi může kdokoli přijít a objednat si cokoli a vy jim to vyrobíte?

Určitě se o to pokusím. Zakázkovou výrobou se nejvíce učím, jak v řemesle, tak prací s lidmi. Baví mě to a žene neustále vpřed. Samozřejmě mé možnosti jsou také do jisté míry omezené, hlavně vybavením mé dílny, technologiemi i mým přesvědčením.

Lidovky.cz: Od samého začátku dbáte na to, aby byla výroba udržitelná. Výrobky balíte do plátěných tašek, prakticky nemáte zbytky. Řekla byste, že je udržitelnost náročnější na čas?

Pro mě rozhodně není, je to nutnost. Měli bychom být všichni k přírodě zodpovědnější. V mé práci se snažím, aby mé výrobky vydržely co nejdéle, a když se na nich cokoliv pokazí, opravím je a slouží zas dál.

Plátěné tašky šije moje mamka, aby taky v důchodu měla co dělat. Látky jsem používala z mých letitých zásob a nyní nově nakupuji od českých firem z deadstocku. Přijde mi naprosto zbytečné dávat k výrobkům nejrůznější visačky, cedulky a jakýkoliv obalový materiál, který zákazník po většinou stejně vyhodí, i když do tříděného odpadu. Protože nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne. Já si třeba schovávám různé krabice a pytlíky, které pak použiju, když musím svůj výrobek někomu poslat poštou. Myslím, že v tomto ohledu jsme se nejvíc naučili od naší mladší generace, která to bere opravdu vážně a já jsem za to hrozně ráda.

Zbytky kůží pravidelně rozesílám lidem, kteří si o ně napíšou. Jsem ráda, že z nich mohou tvořit třeba děti na táborech, mamky na mateřských. Často mi pak na oplátku posílají fotky svých výtvorů a já jsem šťastná.

Lidovky.cz: Co jste vyrobila jako první?

Jako matka s dětmi jsem postrádala malou tašku, v které bych mohla mít své osobní věci v bezpečí u těla a přitom mohla děti držet za ruku. Bez toho, aby mi cokoliv padalo z ramene nebo obtěžovalo jedno z dětí u hlavy. Byla to malá kožená koňak taška typu ledvinka a shodou náhod v té době začal její velkolepý módní návrat.

Lidovky.cz: Vaše kolekce je speciální v tom, že jste použila přírodní hovězí třísločiněnou kůži, která se činí pomocí rostlinných tříslovin, jako jsou například stromy, listy a kůra. Je taková kůže dražší?

Ano, v rámci mého projektu „hledání ekologičtějších materiálů” jsem vytvořila kolekci .PLANET. z toskánské třísločiněné kůže artiklu Amazzonia. Nejprve jsem k mé kolekci hledala vhodnou spojitost s pomocí přírodě, ale jelikož vznikla v této nelehké korona době, rozhodla jsem se spolupracovat s Klubem svobodných matek, a část z prodeje snad alespoň trochu pomůže matkám a otcům samoživitelům.

Tato kůže je bohužel dražší, ale nutno říci, že téměř všechny materiály, které vznikají ekologičtější cestou či recyklací, jsou dražší. Je to však logické, je zapotřebí buď více času při výrobě či více pracovních sil, ale výsledek stojí za to. Je nutné, aby kvalita pro nás byla důležitá, jelikož pak nebudeme mít potřebu takového konzumu.

Již řadu let také vyrábím z pratelného papíru zvaný washpaper, který je vyroben z odpadového dřeva a celulózy a proces jeho výroby splňuje principy ekologické produkce podle mezinárodních standardů. Tento papír je lehký, odolný a velmi přizpůsobivý. Můžete ho jakkoliv zmuchlat či namačkat a stále drží tvar.

Lidovky.cz: A v čem je tato třísločiněná kůže specifická?

Jednoduše z ní přírodu cítíte a její vůně se mění, stejně tak, jak získává svou patina. Tato kůže je také díky svému delšímu výrobnímu procesu pevnější.

Kolekce Planet

Lidovky.cz: Na vašich výrobcích je poměrně velké logo – vaše jméno. Nevadí to některým zákazníkům?

Mé logo je přezdívkou mého jména, kterou mi dala moje úžasná kamarádka Natálie a já jsem ji chtěla tímto udělat radost. Logo používám ve dvou velikostech a rozhodně na něm nijak nelpím. Dnes běžně vyrábím mé výrobky na přání buď úplně bez loga či s osobní ražbou, kdy si zákazník může nechat vyrazit opravdu cokoliv. Hodně mých zákaznic však mé logo vnímá jako značku mé práce a jsou na to hrdé. A to mě moc těší.

Lidovky.cz: Když zrovna nepracujete, čemu se ráda věnujete? A jak relaxujete?

Moje práce je pro mě odpočinkem a vášní, takže se mi málo kdy stane, že nemám chuť do práce. Když však nepracuju, snažím se co nejvíc být s dětmi, rodinou a přáteli. Mám moc ráda hudbu a byť je to dnes populární trend, tak mě neuvěřitelně baví studené jezírko.