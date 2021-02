Reykjavik/Praha Islandská designérka Valdís Steinarsdótti se často pouští do experimentů s přírodními materiály. Její poslední projekt má nahradit plastové obaly na maso materiálem, který je vyroben z kůže samotného zvířete.

Projekt Bioplastic Skin má poukazát na stále se zvyšující spotřebu masa a nadužívání plastových obalů. Ty chce nahradit biologicky odbouratelným materiálem.

Tím může být právě kůže zvířat. Ty jsou často považovány za vedlejší produkt masného průmyslu a tak zůstavají nevyužity. To by chtěla designérka změnit, vymyslela proto speciální postup, jakým lze přetvořit kůži na průsvitnou hmotu a následně jí vyvatrovat do libovolného tvaru.