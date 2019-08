Praha se profiluje na poli mezinárodního umění, říká galeristka

Galerie zakládají alianci a místo veletrhu, sdílí prostory se zahraničními hosty. Přehlídka vzniká pod záštitou mezinárodní platformy Friend of a Friend Prague (FOAF) prezentaci současného umění, která byla původně iniciována galeristy v polské Varšavě a je založena na galerijní spolupráci. FOAF pořádá stejnojmennou událost ve Varšavě a Berlíně, kdy zapojené galerie sdílí své výstavní prostory se zahraničními hosty a galeriemi.

V roce 2019 se k projektu FOAF poprvé připojují pražské privátní a nekomerční galerie. Česká událost je zaštítěna Aliancí galerií současného umění a ve spolupráci více než dvou desítek zahraničních a domácích galerií představí výstavy a doprovodný program v řadě pražských kulturních institucích. Galeristka Lucie Drdová, stanula v čele spolku několika pražských galerií.

Lidovky.cz: Proč jste Alianci současného umění založili a jak by měla aliance v budoucnosti fungovat?

Úvahy o založení profesního spolku, který by zastřešoval aktivity a společné projekty primárně privátních galerií, probíhaly již delší dobu, paralelně s potřebou se „institucionalizovat“. Chtěli jsme dát jak zahraniční odborné obci a našim kolegům, tak české veřejnosti zprávu o tom, že praxe lokálních galerií je kvalitativně srovnatelná a funguje na stejných profesionálních principech v mezinárodním srovnání. České prostředí postrádá kvalitní veletrh se současným uměním nebo formáty typu Berlin Art Week či Brussels Gallery Weekend, a proto bychom chtěli iniciovat projekty, které přispějí k dalšímu rozvoji činnosti galerií jak již privátního, tak non-profit charakteru a podpoří zprostředkování umělecké tvorby.

Lidovky.cz: Zmínila jste, že v Praze chybí kvalitní veletrh umění. Designéři například mají již několik let, úspěšný Designblok, který pomohl medializovat jejich práci, ale zároveň pomohl i celému segmentu včetně výroby a firem, které designery zastupují. Šlo by v Praze uvézt podobný koncept na poli volného umění?

Teoreticky jistě kvalitní veletrh se současným uměním chybí, ale obávám se, že i při nejlepší snaze by to v aktuální konkurenci evropských veletrhů nebylo dlouhodobě udržitelné. Pokud se podíváme na Vienna Contemporary, který operuje ve stejném regionu, je to velice náročný úkol, aby se naplnila očekávání jak kvalitních vystavovatelů, tak zajištěna vysoká účast z řad muzejních institucí, kurátorů, uměleckých kritiků a sběratelské obce.

FOAF Prague 2019 V rámci FOAF Prague 2019 se představí 34 umělců a umělkyň z Belgie, Česka, Francie, Japonska, Kosova, Maďarska, Německa, Polska, Ruska, Řecka, Slovenska, Spojeného Království, Ukrajiny a USA, mezi nimi například Hynek Alt, John Baldessari, Karolina Bielawska, NadiraHusain, ZhannaKadyrova, Martin Kohout, Gizela Mickiewicz a Jaro Varga.

Lidovky.cz: Jak byste popsala platformu FOAF českému divákovi? A jak se liší oproti klasickým veletrhů?

FOAF je událost, která dává příležitost k mezi galerijní spolupráci. Jejím prostřednictvím lokální instituce zvou zahraniční galerie a umělce do svých prostor a probíhá vzájemný dialog na několika úrovních. Vznikají výstavy s kurátorskými koncepty, které představují české umělce společně s výraznými zahraničními jmény. Součástí programu nejsou jen vernisáže, komentované prohlídky, ale také performance nebo přednášky.

Lidovky.cz: Pro koho je přehlídka určená?

Přehlídka je určena všem, kteří se zajímají o současné umění. Během posledního srpnového víkendu se návštěvníci mohou aktivně zapojit do vzájemné diskuse s galeristy, kurátory a umělci

Lidovky.cz: V rámci vašeho postu v Alianci, ale i jako galeristka stojíte mezi umělci a diváky. Vaší parketou je tento vztah moderovat. Jaké jsou nároky umělců, versus diváka?

Ano, galerista je primárně zprostředkovatel umělecké tvorby. Na druhou stranu současné umění promlouvá velice aktuálním jazykem a komentuje svět kolem nás, proto s divákem dokáže komunikovat bezprostředně.

Lidovky.cz: Jaký je vztah veřejnosti k současnému umění? Změnilo se něco za posledních 10let?

Vztah české veřejnosti k současnému umění není jednoduchý, často bych ho nazvala ostýchavý, protože se obáváme otevřené diskuse či konfrontace. Souvisí to také s vývojem společnosti a jejím sebevědomím, proto se situace v posledních letech vyvijí pozitivním směrem.

Lidovky.cz: Jak je na tom české umění v mezinárodním kontextu? A teď nemyslíme jen umělce samotné, ale i galerie, kurátory a sběratele - jak je na tom u nás trh s uměním?

To je velice široká otázka, ale jednoznačně vnímám pozitivní trend, kdy se celý „ekosystém“ institucí a jejích aktérů profesně rozvijí. Také přicházejí noví sběratelé především z řad střední generace, kteří podporují lokální scénu.

Lidovky.cz: Koho ze zahraničních hostů jste vybrala ke spolupráci ve vaší galerii a proč?

Přizvala jsem dvě bruselské galerie Waldburger Wouters a Damien and the Love Guru, protože jejich činnost dlouhodobě sleduji a oceňuji portfolio zastoupených umělců. Navíc má galerie je v posledních letech pravidelně zastoupená na Art Brussels a účastníme se dalších výstavní aktivit v Bruselu, kde se snažíme budovat další pozici vedle Prahy.

Lidovky.cz: Co bychom během přehlídky FOAF neměli minout?

Vedle pátečních vernisážích ve všech devíti galeriích, které budou probíhat souběžně, bych jednoznačně doporučila sobotní doprovodný program komentovaných prohlídek s galeristy, kurátory a umělci. Návštěvníci se mohou aktivně zapojit do diskusí a mohou lépe pochopit, jak fungují různé typy galerií, tak poznat nové umělce, kteří budou častokrát v Čechách vystaveni poprvé. Ačkoli program FOAF probíhá poslední srpnový víkend, téměř všechny výstavy potrvají do konce září.