Náramky, prsteny i manžetové knoflíčky. Písek do nich sbíráme po celém světě, říkají designéři

Písek sbírají na nejkrásnějších plážích světa. Před třemi roky se totiž rozhodli po roční cestě kolem světa se nevrátit domů. A zatím se jim to daří. Založili svou vlastní značku Couple Of Sand a vytváří originální stříbrné a nerezové šperky. Právě s pískem.

Lidovky.cz: Kdy a proč jste začali na cestách sbírat písek?

Lenka Jorníčková: Nápad na šperky s pískem vznikl na ostrově Isla Coiba v Panamě v roce 2015. Písek z oblíbených pláží jsme si už nějakou dobu sbírali domů. Inspirací byl určitě i dům Honzových rodičů, kde jsou nádherné karafy a nádoby naplněné mušlemi a pískem. První písek v naší kolekci je z indonézské sopky Mount Bromo. Dnes máme přes 250 druhů písků z vlastních cest a asi 50 těch, co nám přinesli zákazníci.

Lidovky.cz: A jak vás napadlo zalévat písek do šperků?

S podobnou šperkařskou technikou jsme už pracovali. A protože jsme si na tom panamském ostrově písek sbírali, napadlo nás, že s ním uděláme náušnice pro kamarádky. Mohlo to být použito jako suvenýr místo magnetů na ledničku. A jim se to líbilo. Když jsme pak další léto vyráželi na roční cestu kolem světa, brali jsme už šperky na nafocení portfolia i věci na výrobu s sebou. Chtěli jsme zkusit vytvořit kolekci s pískem z pláží, kde zrovna budeme a tam to i prodat. Líbí se nám totiž myšlenka, že si koupíte šperk s pískem z místa, kde právě jste, na které máte vzpomínky.

Lidovky.cz: Jakou technikou šperky vznikají?

Jednoduchou technikou, kdy se do kovového lůžka polymerem zafixuje písek.

Lidovky.cz: Mohou vám lidé poslat svůj vlastní písek?

Určitě, pak dostávají šperky úplně jiný rozměr, když vás na ruce hřeje náramek z pláže, na níž jste prožili něco krásného, nebo dostanete zásnubní prsten z písku pláže, kterou milujete.

Couple Of Sand Lenka Jorníčková a Jan Malý jsou partneři a vášniví cestovatelé, kteří sbírají písek na nejkrásnějších místech světa. V roce 2015 si založili vlastní značku, pod kterou vytváří originální střírbné a nerezové šperky. Dnes je potkáte především na trzích s designem, ale také v 18 obchodech v 5 zemích světa nebo v pražské prodejně CVRK. Lenka Jorníčková a Jan Malý

Lidovky.cz: A kolik ho spotřebujete na jeden prsten či náhrdelník?

Potřebujeme čajovou lžičku písku na jeden šperk. Zdůrazňujeme, že stačí malé množství. A to hlavně proto, že nám záleží na tom, aby pláže zůstaly co nejméně zasažené sběrem čehokoliv. Sami bereme písek z vody, kde je ho většina, a nejen kvůli omezenému množství v zavazadlech bereme jen malé množství.

Lidovky.cz: Nosíte šperky, které vyrobíte?

Oba je nosíme často a rádi. Pro nás jsou to konkrétní vzpomínky na ta místa.

Lidovky.cz: Pomáhá vám s výrobou někdo, nebo si vše děláte sami?

Většina je na nás, ale pokud máme perný měsíc, pomáhá při výrobě v ateliéru kamarád. Výroba samotné náušničky je vlastně začátek. Protože zákazník musí vědět, odkud písek v náušnicích je, jsou vystavené na vyřezaném dřívku s ručně psanou cedulkou. Ke každému výrobku pak dostane zákazník fotku z daného místa, která je také ručně vypsaná. Fotky jsou za našeho archivu, pokud je šperk z písku zákazníka, pak zpracujeme jeho fotku. Celý šperk je pak v dárkovém bavlněném pytlíčku s naším logem. Snažíme se dělat sami, co jde - sami jsme si udělali web, e-shop, sami si šperky fotíme. Je s tím spojená i ta vysněná nezávislost.

Lidovky.cz: Jste velcí cestovatelé, kolik zemí už jste navštívili?

Cestováním to vlastně všechno začalo. Marokem se nám zvedla laťka na 53 zemí.

Lidovky.cz: A kde jste byli nejdále?

Díky roční cestě kolem světa jsme se dostali na Havaj, Nový Zéland a do Austrálie, což jsou asi naše nejvzdálenější místa.

Lidovky.cz: Který písek je mezi lidmi neoblíbenější?

Samotné nás to překvapilo, ale opravdu se ustálily bestsellery. Svatá trojice by v tomto případě byl bílý thajský Ko Lipe, černočerný Nový Zéland a pak jakékoliv drcené mušle.

Lidovky.cz: Prsteny jsou dost velké. Nehrozí, že je lidé rozbijí, například ve chvíli, kdy vrazí do futer?

Naše větší prsteny, které máme pojmenované jako extragavant, bychom popsali jako velmi robustní, ale test s futry budeme muset ještě udělat. I když sami kovové části šperků nevyrábíme, za kvalitou si stojíme, dáváme na šperky doživotní záruku.

Lidovky.cz: Z čeho jsou šperky vyrobené?

Šperky máme aktuálně ve stříbrné a nerezové kolekci.

Lidovky.cz: Děláte i náramky z kůže. Jak často přicházíte s novými nápady a s novými šperky?

Náš koncept je jednoduchý. Chceme dělat minimalistické šperky, kde je v hlavní roli písek. Během dvou let jsme udělali dvě vlastní stříbrné kolekce. Stříbrné podklady máme vyrobené na míru a stejné jinde nenajdete. Třetí kolekce z tohoto materiálu bude k dispozici tento podzim. A kožené náramky se stříbrnými lůžky jsou podle nás obou náš nejhezčí produkt. Aby to ale nebylo tak jednoduché, jsou taky nekomplikovanější na výrobu kvůli lepení kůže a fixní velikosti. Máme už ale pár tipů, jak na to a do budoucna jich bude víc.

Lidovky.cz: Máte šperky také ze zlata?

Zatím pouze na dotaz, a to jen nerezovou kolekci ve zlaté galvanizaci. V tomto případě lze ale oslovit zlatnickou dílnu a podklad pro písek vyrobit na zakázku.

Lidovky.cz: Vrací se k vám zákazníci? Máte větší prodeje v Česku, nebo v zahraničí?

Máme zákazníky „sběratele“ a je to skvělý pocit, když přijde nakoupit šperk někdo, kdo na sobě už něco od nás má. Největší prodeje máme na pražských marketech, kde jsme osobně. Je to originální koncept, kde před sebou zákazník vidí písek z celého světa. Mluvíme dohromady pěti jazyky, což je v centru Prahy výhoda. A za celým projektem je zajímavý příběh dvou cestovatelů, kteří opustili tradiční zaměstnaní a jdou za svým snem - být nezávislí a propojit práci s cestováním. V zahraniční jsou prodeje vázané na síť retailerů, kteří naše šperky prodávají a stále pracujeme na jejím rozšiřování.