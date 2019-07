S designem brýlí je to těžké. Musí být slušivé, funkční i mít správnou velikost, říká designérka

Jak vznikají nové designy brýlí a jak se vyrábí obroučky z jednoho kusu acetátu? Který materiál je nejoblíbenější, a proč se do popředí dostává hypoalergenní titan? „Nemám žádné oblíbené materiály, každý z nich má své kouzlo a potenciál vytvořit konkrétní konstrukci, které má sloužit. Zajímavé je i kombinovat několik materiálů dohromady,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz designérka Edyta Dobrogowska, která pracuje pro firmu Muscat.

Lidovky.cz: Co je nejtěžší na tom vymýšlet design brýlí?

Skoro každý půlrok vymýšlíme nové projekty. Je to velká výzva, protože když nemáme úplně novou koncepci projektu, musíme přijít na to, jak obnovit ty staré. Vnímáme to tak, že nejdůležitější a nejnáročnější úkol je, aby zákazník byl spokojený. Na jednu stranu jsou brýle zdravotnický prostředek, na druhou stranu musí být i stylovou součástí outfitu. Náš produkt se dostává i k lidem, kteří nemají oční vadu a brýle jsou pro ně doplňkem.

Designérka Edyta Dobrogowska

Tvorba obrouček, které by si lidé mohli vybrat bez ohledu na zrakovou vadu, je pro návrháře brýlí výzva. I když z technického hlediska jsme schopni ztenčit optické čočky o vysokých hodnotách, během tvorby obrouček brýlí musím dbát také na to, aby byly kompatibilní s mnoha různými typy čoček. Muscat má jako startup ve výrobě svá omezení. Není možné vyrobit cokoli chceme a kdykoli to chceme. V této fázi rozvoje firmy je nejtěžší vytvořit model, který se zalíbí spotřebitelům, kteří budou připraveni za něj zaplatit. Tržba z prodeje takového modelu nám umožní vyprodukovat větší počet modelů v budoucnu. Není snadné objednat výrobu modelu, který má být v módě teprve za 6 měsíců. Tempo změn v módě je velmi rychlé, stejně jako spotřebitel je dynamický. Stačí, že se nějaká celebrita ukáže s konkrétním modelem, a okamžitě se z něj stane totální must have.



Lidovky.cz: Co všechno musíte u nových návrhů zohlednit?

Brýle musí být technicky přizpůsobené optickým čočkám, ale zároveň i pohodlné při nošení. Navíc by měly odpovídat módním trendům a hodit se ke tvaru tváře, což není vždy jednoduchý úkol. Od příštího měsíce se v naší nabídce objeví větší velikosti vybraných modelů. Doposud byl každý model vyráběný v jedné velikosti. Najít univerzální velikost, která by seděla co největšímu počtu osob, to je také velká výzva.

Lidovky.cz: Které obroučky podle vás nevyjdou nikdy z módy?

Brýle už neslouží jen ke korekci zraku, ale jsou plnohodnotným módním doplňkem. Může to být způsob, jak se odlišit od jiných lidí a ukázat svou osobnost. Část zákazníků upřednostňuje nadčasové modely, takže je potřeba mít v kolekci klasické tvary, které nikdy nevyjdou z módy. Já mám několik osobních favoritů. Jedním z nich je model Aviator známý už od Toma Cruise z Top Gunu a to je myslím dostatečný argument. Kulaté brýle jsou dalším kultovním kouskem. Existují v mnoha různých verzích a každá z nich se skvěle osvědčila v dioptrickém i slunečním provedení.

A díky postavám jako John Lennon, Steve Jobs, Mahátma Gándhí nebo dokonce Harry Potter se tento tvar stal univerzálním a nadčasovým. Cat eye neboli tvar kočičích očí jsou mé velmi oblíbené. A proč? Podle mého názoru zosobňují sex-appeal, vytváří pocit důvěry ve vlastní styl. Šílenství okolo obrouček tohoto typu způsobila Audrey Hepburnová ve filmu “Snídaně u Tiffanyho” v roce 1961. A to už je sakra dávno. Navíc, slavné ženy jako Rihanna, Bella Hadid, Kendall Jenner promluvily jednoznačně. I letos v létě jsou brýle Cat Eye nejstylovější doplněk, který si můžeš pořídit.

Lidovky.cz: S jakými materiály nejraději pracujete?

Je skvělé, že dnešní trh materiálů, se kterými můžeme pracovat, je velmi inovativní a nabízí hodně možností. A to nám umožňuje splnit očekávání všech spotřebitelů. Nemám žádné oblíbené materiály, každý z nich má své kouzlo a potenciál vytvořit konkrétní konstrukci, které má sloužit. Zajímavé je i kombinovat několik materiálů dohromady. V našem sortimentu prozatím vedou obroučky vyrobené z acetátu, druhu plastu určeného přímo pro brýlové obroučky. Acetát je neobyčejně lehký, odolný a navíc vyráběný v široké škále barev. K produkci našich brýlí využíváme acetáty od nejlepších světových výrobců, mj. Mazzucchelli - italské značky, která je nesporně špičkou ve svém oboru.

Stejně jako část našich zákazníků i já považuji kovové obroučky za naprostý must have. Zanedlouho se na našich regálech objeví obroučky vyrobené z velmi lehkého a extrémně odolného titanu a také kolekce spojující acetát s kovem, což bude skvělá možnost pro ty, kteří chtějí mít oboje najednou.

Lidovky.cz: Dnes se vyrábí i brýle z titanu nebo bez šroubků. Co je podle vás u brýlí nejdůležitější?

Brýle se k vám jednoznačně musí hodit a perfektně padnout. Čím více jsou uzpůsobené svému uživateli, tím lepších výsledků lze dosáhnout, co se týče kvality vidění, a to je opravdu důležité. Brýle nesmí klouzat z nosu, nemají být příliš těsné, oči musí být v komfortní pozici vzhledem k obroučkám. Podstatný je samozřejmě i použitý materiál a konstrukce, díky tomu je možné brýle přesněji přizpůsobit životnímu stylu nebo zdravotním omezením. Právě titan je mimořádně lehký a odolný materiál, a kromě toho je také hypoalergenní, což je fajn pokud máte citlivější pokožku. Pokud se ale nemusíte omezovat ve výběru materiálů, bez obav se spolehněte na obroučky z jiných kovů nebo acetátu.

Lidovky.cz: Rámečky se v Muscatu vyrábí ručně, vyřezávají se z jednoho kusu. Jak si to mám představit?

Acetátové obroučky se vyřezávají z jednoho kusu acetátu. Přední část obrouček a záušníky se vyřezávají zvlášť. Po vyříznutí součástí na řezačce následuje proces závěrečného ručního přizpůsobení tvaru obroučky a záušníků podle projektu. Nakonec obroučky ještě podstupují leštění, gravírování, čištění a kontrolu kvality. Produkt, který dostane klient, se kompletuje s korekčními čočkami u našeho dodavatele. V některých případech, kdy jsou parametry z předpisu zákazníka neobvyklé, a je třeba přizpůsobit čočky podle většího množství faktorů, provádíme montáž v sídle naší firmy ve Varšavě.

Lidovky.cz: Jaké brýle máte nejraději vy?

To je těžká otázka. Osobně jsem zastánkyní minimalismu. Klidné barvy a klasické tvary. Mám ráda jednoduchost a eleganci, zaměřuji se na kvalitu, ne na množství ozdob. Občas platí, že „méně je více“, ale nezapomínejme, že naše osobnost hodně ovlivňuje, jak tuto frázi chápeme. Koneckonců naše oblečení a naše věci vyjadřují naše hodnoty, náš styl, náš vkus. Pro mě má být oblečení, včetně doplňků jako jsou brýle především pohodlné, funkční, přizpůsobené tvaru Tvého obličeje a postavy. Prostě univerzální.

Muscat Firma Muscat je známá především tím, že si brýle můžete objednat domů a pět dní je zkoušet a teprve poté se rozhodnout, zda si je koupíte či nikoli.

Lidovky.cz: Jak jste se vlastně k designu dostala?Umělecká témata, hlavně estetika a móda, tedy všechno, co se dá zachytit ve hmotné podobě, mi bylo blízké už od mala. Proto jsem se začala v oblasti vizáže a stylizace vzdělávat. Později jsem začala pracovat pro Muscat, kde jsem prošla téměř všemi pracovními pozicemi. Po nějaké době jsem dostala šanci angažovat se v tvůrčích projektech a vlastně díky této možnosti jsem následně začala studovat oděvní návrhářství a ve firmě budovat oddělení produktu, kde mám možnost uskutečňovat své nápady.