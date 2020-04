Prodeje přes e-shopy, slevy i poštovné zdarma. Jak ‚bojují‘ české designérky?

Vyrábí oblečení, šperky i porcelán. Patnáct českých a slovenských designérek se rozhodlo založit si vlastní obchod BackYard, cesta to byla složitá, ale nakonec uspěly. Jak se perou se současnou a je český design v ohrožení?

1) Jak vás zasáhla současná situace?

2) Jak nyní prodáváte? Zapojli jste se do výzvy malynakupvelkapomoc? Zlevňujete zboží?

3) Co vám karanténa vzala/dala?

Magda Vachunová (Mayda)

1) Asi jako každého, trochu nepřipravenou. Ale je to samozřejmě výzva, takže po počátečním šoku a trochu užívání volna, nastal asi týden velmi intenzivní výroby roušek, a pak po největším náporu trochu uklidnění. Výrobu jsem snížila na jeden den v týdnu. Zbytek času trávím jako učitelka, kuchařka, uklízečka, zahradnice.

Magda Vachunová

2) Jelikož máme zavřený showroom Backyard, jediné příjmy plynou z prodeje na e-shopu. Zapojila jsem se i do výzvy malynakupvelkapomoc. Do výprodeje jsem zařadila větší množství oděvů ze starších kolekcí. Zákaznice jsou svělé, cítím podporu převážně od stálých klientek. Za to velký dík.



3) Vzala mi svobodu pohybu a svobodu volně se nadechnout. Jelikož volně dýchám opravdu ráda, hodně času trávím na zahradě a tak krásně připravené záhony a tolik vypěstovaných sazenic, jsem ještě nikdy neměla.

Kristyna Paloušová

1) Máme zavřený showroom, nemůžeme prodávat jak jsme zvyklí.

2) Designéři z BY, kteří mají e-shop, prodávají touto cestou, jinak neprodáváme. Jiné možnosti nejsou.

3) Ano, zapojili. Zboží nezlevňujeme, k e-shopovým nákupům přidáváme malé dárečky v podobě roušek. Karanténa nám vzala hlavně svobodu a nakupující turisty.

Kristýna Malovaná

1) Nemalou měrou - kamenné obchody, kde mohu prodávat jsou zavřené, včetně našeho sdíleného showroomu. Takže jsem odkázaná na svůj eshop a na zakázkovou výrobu.

Prsteny, které se dají skládat, i takové, které ani jako prsteny nevypadají. Úspěšná česká šperkařka Kristýna Malovaná představila začátkem léta dvě kolekce šperků.

2) Prodávám prostřednictvím e-shopu. Pracuji na zakázkové výrobě. Do výzvy jsem se zapojila. Zboží nezlevňuji, maximálně nabízím možnost dopravy zdarma nad určitou částku.



3) Vzala mi asi prostor dělat si, co chci i v rámci pohybu, vídat se s rodinou, obejmout kamarády a dát si s nimi skleničku.. Dává mi prostor zamyslet se nad tím, co člověku opravdu chybí, co mu přijde samozřejmé a pak je v šoku, když to nemá. Také se v této době zamýšlím, kdo jak se chová, jeví.. Někdy mě to potěší, někdy méně.

Nastassia Aleinikava

1) Moje studio se zabývá výrobou šperků a zakázkovou výrobou brýlí. Mám, sdílené s dalšími designery, dva showroomy: BackYard a Charaktery design store, které momentálně musí být zavřené. Je pochopitelné, že během karantény se zastavila i výroba brýlí na míru, schůzky s klienty nejsou možné.

Nastassia Aleinikava (* 1984) ve vlastních brýlích Utopie.

2) Naštěstí mám také e-shop, je to jediný zdroj, jak můžu prodat svoje produkty během karantény. Nějaké objednávky zatím chodí. Zapojila jsem se do výzvy malynakupvelkapomoc, také citím velkou podporu od našich stalých zákazníků. Ale musím hlavně čerpat ze zásob, které jsou na skladě, vyrobit něco na zakázku je teď obtížné, protože jsou různá omezení i v dílnách a obchodech s polotovary pro zlatníky. V únoru mám tradičně slevy, momentálně necítím za ideální období nabídnou další slevy. Protože není možné momentálně osobní odběr. Na eshopu nabízím poštovné zdarma.



3) Vše se kolem zklidnilo a není takový shon, to mi docela vyhovuje. Mám miminko, které řídí můj den podle celkem pevného programu, proto zas tak velkou změnu spojenou s karanténou necítím. Teď je ještě brzy hodnotit to. Potřebuji větší časový odstup a definitivní konec opatřením, abych mohla posoudit dopad na můj pracovní a osobní život.

Pavla Vachunová (Tyformy)

1) Zasáhlo mě to v několika fázích. Díky zavření škol musím, každý den 4 - 5 hodin připravovat pro syna výuku. Spoustu věcí člověk zapomněl, proto většinou trvá příprava déle a musím si ji připomenout, což má svoje pro i proti. Musela jsem trochu pozměnit i výrobu, protože část věcí se pálí mimo ateliér, kam se díky vzniklé situaci bohužel nedostanu. Zavření naší kamenné prodejny a jiných prodejen kam dodáváme produkty.

2) V současné době prodáváme jen online díky webu a sociálním sítím a připojila jsem se do vyzvy malynakupvelkapomoc. Budeme spouštět nový web, tak tam se zaměříme na akce a slevy.

3) Díky vzniklé situaci jsem musela dosti radikálně zvážit náklady spojené s chodem celého studia, trochu se zastavit a nadechnout a všechno přehodnotit, co je a není nutné. Vznikla nová kolekce, ve které recyklujeme materiál (předtím na to nebyl čas) a konečně vytvoření nového webu.