Šije roušky pro druhé. Situace je vážná, ale věřím, že to Česko zvládne, říká designér

Čeští návrháři, dobrovolníci, ale i designéři kteří normálně nepracují s látkou, se vrhli na šití roušek. To samé udělal i mladý majitel značky Vasky, která normálně vyrábí boty. „Investovali jsme do výroby roušek přes 50 tisíc korun. Následně jsme založili i transparentní účet, na který mohou přispět naši zákazníci. Díky tomu se nám podařilo vyrobit přes 5000 roušek,“ říká Václav Staněk.

Lidovky.cz: V rámci iniciativy #RouskyVsem začalo šít roušky velké množství jednotlivců, ale i firem. Proč jste se rozhodli k šití roušek připojit i vy? Kde se vzal prvotní impuls?

Jakmile jsme pochopili, že roušek bude opravdu nedostatek, hned jsme se do toho pustili. Začaly nám psát nemocnice a mnoho dalších organizací, a tak jsme bez váhání zvětšili výrobní kapacity pro šití roušek.

Lidovky.cz: Odkdy roušky šijete a jak dlouho je ještě plánujete šít?

Vyrábíme od půlky března. Zatím se nám povedlo vyrobit kolem 6000 roušek a stále pokračujeme. Budeme šít, dokud to bude potřeba.

Lidovky.cz: A kam roušky od vás putují?

Těm, co je potřebují nejvíce - do nemocnic, domovů důchodců, k záchranářům. Většina našich roušek šla přímo do zlínské krajské nemocnice.

Lidovky.cz: Kdo všechno se s vámi do této iniciativy zapojil?

Za Vasky jsme investovali do výroby roušek přes 50 tisíc korun. Následně jsme založili i transparentní účet, na který mohou přispět naši zákazníci. Díky tomu se nám podařilo vyrobit přes 5000 roušek. Kromě nás se do šití roušek zapojilo i několik dalších firem. Konkrétně firma Bagind si u nás nechala vyrobit přes 1000 roušek pro dobročinné účely.

Lidovky.cz: Koronavirová krize se dotýká celé české a vlastně i světové ekonomiky. Ovlivňuje i Vasky? Pocítili jste už nějaké její dopady?

Dle vládního nařízení jsme museli ze dne na den zavřít naše 4 prodejny (Praha, Ostrava, Brno a Zlín). Což samozřejmě mělo na Vasky velký dopad, avšak podařilo se nám včas jednat v online komunikaci - prodloužili jsme dobu na vrácení zboží a zavedli dopravu zdarma. Díky tomu jsme alespoň částečně vykompenzovali ztráty pramenící ze současné situace.

Lidovky.cz: Jaké pocity máte z aktuálního dění v České republice?

Dopady na ekonomiku budou opravdu velké. Věřím však, že Česko to zasáhne méně než mnoho jiných států. Co se týká karantény - člověk na tom musí hledat alespoň něco pozitivního. Líbí se mi, že mají lidé nyní mnohem více času na sebe samotné i na své blízké.