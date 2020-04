Rostlina jako mazlíček do domácnosti? Pořiďte si řasokouli, radí floristka

V jejím nevšedním květinářství narazíte na „levitující“ aerárie, kokedamy či zábavné řasokoule. Co to vlastně je za květiny a kde se v Praze vzali? „Výroba kokedamy není zas tak náročná, průměrně šikovný člověk to zvládne za pár hodin. Jen je důležité použít kvalitní substráty a správně si namíchat poměry ke konkrétnímu druhu rostliny, aby vše fungovalo tak, jak má,“ říká Lenka Hrubá, majitelka květinářství Zahrada na niti.

Lidovky.cz: Co vás vedlo k tomu, že jste si v Praze založila obchod Zahrada na niti, kde prodáváte kokedamy, řasokoule nebo závěsná aerária?

Chtěla jsem mít netradiční květinářství, kde budu představovat rostliny a způsoby pěstování, které v Česku moc známé nejsou. Začalo to kokedamami, rostlinami zavěšenými v mechovém balu, které připomínají takové zelené planety a u nás jsem se s nimi nikdy nesetkala. A když už jsem rostliny věšela, přidala jsem skleněné obaly, aerária, které si nechávám foukat v české sklárně, na epifytické tillandsie, které ke svému životu potřebují pouze vzdušnou vlhkost a mikročástečky ze vzduchu. Řasokoule zelená je další specifickou rostlinou v mé nabídce. Je to vodní řasa, takže se pěstuje ve vodě, nejčastěji ve skleněných nádobách, aby na ni bylo pěkně vidět, protože je opravdu roztomilá.

Lidovky.cz: Kdy vás napadlo, že se budete věnovat květinám?

K rostlinám jsem měla vždycky blízko. Vyrostla jsem na pražském Smíchově v pavlačovém domě, kde jsme měli zahradu ve vnitrobloku. Tu jsme se s rodiči snažili udržovat a pěstovali jsme tam rajčata a ředkvičky. Když jsem po střední škole zvažovala, co budu dál dělat, rozhodla jsem se zkombinovat dva předměty, které mě na gymnáziu bavily nejvíc, a to byla výtvarka a biologie. A tak jsem začala studovat zahradní architekturu. Po škole jsem se několik let věnovala navrhování zahrad pro klienty, a v posledních letech si můžu s vděčností pěstovat Zahradu vlastní – tu na niti.

Lidovky.cz: Co jsou to vlastně kokedamy?

Kokedamy jsou japonský způsob pěstování rostlin v závěsném kulatém balu obaleném mechem. Původně se vyrábějí z bonsají a venkovních rostlin, já jsem si je ale trochu přizpůsobila a vyrábím je hlavně z běžných pokojovek, které jsou nenáročné na péči a zvládne se tak o ně starat úplně každý. Péče o kokedamu je vcelku nenáročná, jednou týdně se sundá z háčku, namočí se na pár minut do vody, nechá se asi pět minut nasáknout, odstát, a pak ji můžete opět zavěsit na své místo. A už z ní díky mechovému balu neukápne ani kapka.

Lidovky.cz: Kde jste se s nimi setkala poprvé?

Svou první kokedamu jsem dostala v roce 2010 od svého muže, který mi ji přivezl jako dárek z Amsterdamu. Kokedama se stromkem cypřiše mu totiž připomněla planetu s baobabem z mojí oblíbené knížky Malý princ. Tehdy jsem vůbec netušila, co kokedama je, odkud pochází, ani jak se vyrábí, ale opravdu mi učarovala. Postupně jsem si proto začala něco o kokedamách zjišťovat na internetu, i když v té době to bylo poměrně náročné, protože ani tam se moc informací neobjevovalo. Překládala jsem si japonské stránky v Google překladači do angličtiny, abych se vůbec něco dozvěděla. Postupně jsem začala zkoušet vyrábět svoje vlastní kokedamy, o které byl v mém okolí velký zájem, a tak jsem v roce 2012 otevřela Zahradu na niti – první květinářství nabízející kokedamy v Česku.

Lidovky.cz: Kdyby se vás někdo zeptá, jak vytvořit vlastní kokedamu, dáte mu návod?

Rozhodně ano, dokonce jsem na svém blogu vytvořila poměrné podrobný návod s tipy a triky, jak na výrobu kokedamy a natočila jsem i krátké video, kde je vše jasně popsáno. Výroba kokedamy není zas tak náročná, průměrně šikovný člověk to zvládne za pár hodin. Jen je důležité použít kvalitní substráty a správně si namíchat poměry ke konkrétnímu druhu rostliny, aby vše fungovalo tak, jak má. Právě i sadu na výrobu kokedamy je možné zakoupit u nás.

Lidovky.cz: Může i úplný laik pěstovat květiny ve skleněné kouli?

To velmi záleží na tom, jakou rostlinu do skleněné koule umístíte. Ke všem živým rostlinám, které v Zahradě na niti nabízím, dávám návod na pěstování. Pokud se jím člověk řídí a má aspoň trochu zelené prsty, určitě bude v pěstování úspěšný, i když se bude jednat o úplného zahradnického laika. Nejjednodušší jsou určitě tillandsie, k těm náročnějším patří třeba orchideje.

Lidovky.cz: Co je to řasokoule a jak se o ni starat? A čím je tak zvláštní?

Řasokoule získala na popularitě, protože je to takový rostlinný domácí mazlíček. Je to asi jediná rostlina na planetě, se kterou je potřeba se skutečně mazlit. To proto, aby byla hezky kulatá. Zároveň je velmi nenáročná na péči, stačí jednou za 14 dní vyměnit vodu. Snadno se tak stává společníkem doma i třeba v kanceláři jako antistresová rostlina.

Lidovky.cz: Váš obchod funguje již poměrně dlouho. Mění se vám klientela? Líbí se Čechům závěsné květiny?

Moji klientelu je velmi těžké definovat, protože Zahradu na niti navštěvuje opravdu široké spektrum lidí ve všech věkových kategoriích, muži i ženy, s dětmi i bez nich, prostě všichni. Rostliny určitě více nakupují ženy, na druhou stranu, spousta mužů je ke mně chodí pořídit jako originální dárek, který se hodí třeba pro ty, kteří už všecko mají. Češi mají rádi netradiční věci a já jsem moc ráda, že jim přirostly k srdci i moje závěsné rostliny.

Lidovky.cz: Nezabýváte se ale jen květinami, v obchůdku najdeme také šperky s přírodními motivy. K tomu jste se dostala jak?

Rostlinné šperky sama nevyrábím, ale uchvátily mě natolik, že jsem se rozhodla je nabídnout i svým zákazníkům. Vše, co v Zahradě na niti najdete, prochází mým kurátorským výběrem. Mým cílem není mít v nabídce vše, co se týká rostlin, ale pečlivě vybírám věci, které jsou mi blízké a patří do konceptu květinářství. A tak jsem nabídla spolupráci i dvěma umělkyním, které se zabývají tvorbou šperků z rostlin, ať už odléváním do kovu nebo zaléváním květin do pryskyřice.

Lidovky.cz: Pokojové květiny jsou v poslední době poměrně populární. Jak si to vysvětlujete?

Mám dojem, že pokojové rostliny se stávají trendem díky vzrůstající ekologické vlně související se změnami klimatu. Kvůli tomu, že je naše civilizace přetechnizovaná, žijeme čím dál rychleji a mladým lidem začíná chybět příroda. Pěstování rostlin je způsob, jak mít kousek zeleně doma, když není tolik času vyrazit za ní třeba do lesa. Možná je to ale jen díky momentálně populárnímu trendu zvanému urban jungle. Soudě podle instagramu je džungloidní obývák po strop zaplněný roztodivnými pokojovkami totiž sen každého hipstra.

Lidovky.cz: Myslíte si, že člověk žijící ve městě se od přírody vzdálil už příliš?

Myslím si, že i město může být krásné místo k životu, pokud je rozvíjeno jako město pro lidi a ne město pro auta. Mám pocit, že se situace spíše zlepšuje a poptávka po zeleni ve městě neustále narůstá. Vnímání toho, jak je zeleň pro město potřebná, se ukazuje i s globálními změnami klimatu, kdy se situace ve městech tepelně vyostřuje.