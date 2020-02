Džem ze zahrady s tymiánem podle cukráře Josefa Maršálka

U nás doma se vždycky celé léto zavařovalo. Obě babičky mají obrovské zahrady, ve kterých roste od jablek a hrušek přes třešně až po rybíz prakticky všechno. V dětství jsem tomu nepřikládal velký význam. Dnes vím, jak obrovské bohatství je mít tu možnost vypěstovat si vlastní ovoce, zeleninu a bylinky. Víme, co jíme. A to, co si sami vypěstujeme a upravíme, pak chutná úplně ze všeho nejlíp.

Na džem: 1 kg směsi (rebarbora, třešně, borůvky, maliny, jahody)

350 g cukru krupice

2 g čersvého tymiánu

13 g pektinu

25 ml citronové šťávy Ve větším, asi třílitrovém hrnci smícháme cukr, tymián a pektin, pak přidáme směs. Pomalu za stálého míchání přivedeme k varu a poté vaříme, až se na teploměru ukáže 104 °C. Přidáme citronovou šťávu a sejmeme z ohně. Posbíráme pěnu a džemem naplníme dobře umyté sklenice. Zavíčkujeme a obrátíme dnem vzhůru. Necháme tak minimálně 1 hodinu. Pak obrátíme zpět a džem necháme vychladnout.

Při přípravě jakýchkoli džemů a marmelád vždy platí, že se cukr a pektin smíchají zasucha a teprve poté se přidá směs a tekutiny. Vše se zamíchá a přivede k varu. Je nutné stát u sporáku a směs míchat, aby se nepřipálila anebo naopak neutekla z hrnce.

Ukázka z knihy Moderní česká cukrařina od Josefa Maršálka.