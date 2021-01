Roušky vyrábí z unikátního materiálu. Chtěla jsem především, aby se v nich dobře dýchalo, říká návrhářka

Návrhářka a designérka se v těhotenství rozhodla, že se začne věnovat výrobě roušek, tak aby se v nich i těhotným ženám dobře dýchalo a zároveň, aby byly účinné v boji s viry. „V porodnici jsem se rozhodla, že z prodejů budu vyrábět roušky pro porodnice a dětská oddělení včetně sestřiček a lékařů. Hledala jsem něco, co vykouzlí úsměv na tváři a zároveň bude splňovat přísné nároky na kvalitu,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Vaši novou kolekci asi nejlépe vystihují pivoňky, o kterých vy sama píšete, že vyjadřují opulentnost a dekadenci v kontrastu s křehkostí květů. Jak si představujete ženu, která bude kousky od vás nosit?

Osobně ji vidím jako ženu, která cítí potřebu vidět kolem sebe krásu a vnímá ji i sama v sobě. Ráda chodí na výstavy, sedne si do kavárny, udělá si na sebe čas a čte novou knihu, kterou před chvílí ulovila v knihkupectví. Je pozitivní, přátelská, vyzařuje z ní charisma a respekt. Uvědomuje si svou hodnotu a chce, aby se ostatní cítili dobře, když se na ni dívají a tráví s ní čas.

Návrhářka a designérka Lucie Marková

Lidovky.cz: Zaměřujete se na dámskou módu a šperky. Se kterými materiály pracujete nejraději?

S těmi nejkvalitnějšími. Ve šperku je to chirurgická ocel, v oděvu softshell. Mám ráda kvalitní materiál, který hodně vydrží a dobře se udržuje. Samozřejmě občas zvolím i výjimku, ale obecně se tohohle pravidla držím. Nemám čas běhat s kabátem pokaždé do čistírny a mám ráda v šatníku kvalitní věci, co mi dlouho vydrží. V tomhle se mi líbí francouzský přístup - malá skříň plná kouzel.

Lidovky.cz: Co si myslíte, že sluší opravdu každé ženě?

Úsměv. To ostatní už není tak podstatné.

Lidovky.cz: Na co se soustředíte v současné době nejvíce? Všimla jsem si, že máte v nabídce i roušky?

Přesně tak, jsou to právě roušky. Měla jsem v ní rodit, proto jsem hledala ten nejkvalitnější materiál, přes který se dobře dýchá. A tak se zrodila kolekce roušek Le Bon-bon připomínající svým tvarem dětskou cukrovinku. K dostání jsou na webu. V porodnici jsem se rozhodla, že z prodejů budu vyrábět roušky pro porodnice a dětská oddělení včetně sestřiček a lékařů. Hledala jsem něco, co vykouzlí úsměv na tváři a zároveň bude splňovat přísné nároky na kvalitu.

Lidovky.cz: Z jakého materiálu jsou roušky vyrobeny?

Ze 100% bavlny s příměsí stříbra. Náš bestseller, černá rouška Le Bon-bon mini, je z materiálu, který během 20 vteřin zlikviduje všechny virové a bakteriální částice, co se látky dotknou. Je to opravdu unikátní materiál.

Lidovky.cz: Roušky chcete vyrábět také pro nemocnice. Proč jste si vybrala zrovna porodnice?

Protože mi teď na podzim na Vinohradech zachránili život a před pár lety na Bulovce, když jsem rodila první dceru. Být to před sto lety, už tady nejsem. Cítím potřebu jim poděkovat způsobem, kterým můžu. Jako designerka jim můžu pomoct právě takhle. Domlouvám se ale i s dětskými odděleními a školkami. Jde to pomalu, ale každý kousek se počítá, moře se taky skládá z kapek. Naštěstí na to nejsem sama. Mám kolem sebe dost lidí, kteří opravdu pomáhají. Finančně i lidsky, například s balením roušek nebo skládáním krabiček.

Lidovky.cz: Jak prožíváte současnou pandemickou krizi vy osobně?

Myslím si, že jako my všichni. Jsem smutná z toho, že nám vláda neposkytuje to „rameno“, o které se opřít, a vidíme všude kolem sebe ten neustálý chaos. Je to únavné. Já jsem doma s dětmi a do ateliéru teď moc nejezdím. Většinu věcí teď řeším z domova, když je moje starší dcera ve školce nebo obě holčičky spí. Takže vařím, uklízím, hrajeme si a povídáme si. Už máme i pohádku na pokračování, aby holčičky věděly, co se vlastně děje a proč všichni nosí roušky. Máme jako společnost velké štěstí, že situace není horší. Obávám se totiž, že s tímhle přístupem bychom to nezvládli. Vlna solidarity, která tu byla na jaře, je už bohužel pryč. Všichni jsme unavení a čekáme, kdy se to zlepší.

Lidovky.cz: Má pandemie vliv na vaši práci? Nakupují lidé méně?

Určitě. Kromě roušek se měsíčně prodá jen pár kousků, což je pro mě upřímně s dvouměsíčním miminkem velké plus. Pro ostatní designery ale ne. Přála bych jim, aby situace byla lepší. Řada obchodů určitě zavře. Takže pokud někdo uvažuje o nákupu, neváhala bych a podpořila menší obchody, které to potřebují jako sůl.

Lidovky.cz: Je důležité myslet na to, co nosíme?

Tak si to otočte. Jste raději s někým, na koho se vám dobře dívá? Určitě ano. Zkuste se zamyslet. Kdybyste byla vaše kamarádka nebo někdo, s kým jdete na rande, na koho byste se raději dívali? Oblečením můžete vyjádřit sami sebe, a to znamená popustit uzdu vlastní kreativitě.

Lidovky.cz: Kreativitě? Takže je lepší šít si šaty doma?

Neznamená to nutně šít, ale například přemýšlet nad kombinací. Řada věcí se dá upravit. Dělám to často u kostýmů, kde nakupuji kousky z druhé ruky a přešívám. Výsledky jsou skvělé. Pokazit jde i drahá superkvalitní značka, když se nevhodně zkombinuje.

Lidovky.cz: Jak je to vlastně s cenou šatů? Kolik by měly stát ty „správné“?

Šaty od designerů se kupují, protože se do nich zamilujete.. Podle mě je ale základem dobrý materiál. U mě to je tak, že šaty na běžné nošení jsou kolem dvou, tří tisíc a vydrží opravdu dlouho. Nicméně třeba Jack šaty jsou náš bestseller a minimálně 10 let běžného nošení budou vypadat pořád stejně. V kolekcích nechci jít dolů s kvalitou látky a šití. Učila jsem se to spoustu let a z toho už neslevím.

Lidovky.cz: Kde hledat dobré oblečení?

Designery najdete na různých místech. Já osobně mám ráda molo7.cz, kde i prodávám. Řada designerů se prezentuje na Designbloku nebo Prague Fashion Weeku. Nové značky zkouší štěstí na designerských trzích, jako je třeba Mint Market nebo Dyzajn Market. A pak tu jsou designerské obchody. Moje oblíbené jsou Vidda store (Praha), Takkam (Příbram), skvělé reference mám i na Place stores. Mám také ráda PP Mode ve Zlíně. Hledejte a najdete.

Rouška Le Bon-bon

Lidovky.cz: Jaký máte názor na udržitelnou módu? Snažíte se respektovat její zásady? V čem vidíte její pro a proti?

Je to trend, který se teď hodně řeší. Podle mě je obecně nejlepší kupovat co nejkvalitnější materiál. Jestli je to bavlna nebo polyester? Je otázka, co je více udržitelné. Bavlna je skvělá, ale ta „dobrá“ má zase tak vysokou spotřebu vody při výrobě, že můžeme pochybovat o tom, která cesta je lepší. Co pro to můžeme udělat my, je nakupovat s rozumem. Ne pořád, ale méně a kvalitnější oblečení.

Lidovky.cz: Sledujete módní trendy v zahraničí? Necháváte se jimi inspirovat? Nebo si jdete svou vlastní cestou?

Ano, sleduji, ale nemůžu říct, že bych se tím řídila jako mantrou. Navrhuji oblečení, které chci sama nosit nebo mi v šatníku chybí, což je z velké části něco krásného a praktického zároveň. Takže spíš to druhé. Jdu si svou vlastní cestou, ale snažím se sledovat, co mí zákazníci chtějí a potřebují.

Lidovky.cz: Máte v módě nějaký vzor? Někoho, kdo vás inspiruje? Máte nějaký „módní“ životní cíl?

Určitě. Mám ráda práci řady designerů jako je Hussein Chalayan, Issey Miyake, Elsa Schiaparelli a Vivienne Westwood. Cíl mám prostý. Ráda bych navrhovala z nejlepších látek a technologií na světě. Na tom jsem pracovala před rokem, ale byla jsem nucena si dát od toho pauzu, asi jako všichni v této době. Těším se, až budu zase pokračovat.

Lidovky.cz: V čem si myslíte, že je u nás v módě ještě prostor? Kde máme v ČR rezervy? Co tady chybí?

Nakupovat víc online. Dívat se na víc než na základní nabídku obchodních center. Přemýšlet nad tím, co nosíme. Designéři a menší butiky budou mít větší výběr, když jim dáte prostor a budete nakupovat u nich. A budete překvapeni, jak skvělé věci návrháři v Čechách umí vykouzlit a jak vám vaše okolí najednou začne říkat, jak skvěle vypadáte.

Lidovky.cz: Je v Česku hodně módních designérů (třeba i ve srovnání se zahraničím)? Mohou se všichni uživit?

Je jich tady dost a pár z nich je naprosto skvělých. U nás je totiž hodně lidí, kteří to nedělají jako práci, ale jako koníček. Tedy bez ohledu na to, jestli se tím uživí nebo ne. Řada z nich má práci a po večerech dělají na kolekcích, což mi přijde absolutně super. Ještě před pár lety tu byly hned 4 fashion weeky, a bez nákupčích. Návrháři často dělají přehlídky prostě pro radost. U řady z nich to není něco, co by se ekonomicky vyplatilo. Takže ne, všichni se uživit nemohou, ale to není cíl. Řada z nich dělá modely třeba jen do divadel nebo pro pár zákazníků, protože jsou pro běžné nošení příliš extravagantní, ale návrhář takhle vidí sebe a svou tvorbu, což je podle mě v naprostém pořádku.