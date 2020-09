Zážitkový butik místo obchodu? Návrhář Jan Černý se stal kreativním ředitelem značky Kara

Jeden z nejúspěšnějších mladých českých návrhářů Jan Černý se stal kreativním ředitelem tradiční značky Kara. Jako první změnil obchod v pražské Maiselově ulici na zážitkový butik výjimečný svým interiérem, způsobem prodeje i výběrem jednotlivých modelů.

Hlavním prvkem jinak čistého prostoru je konstrukce vytvořená ze čtyř nepoužívaných dvoupatrových štendrů. Industriální styl podporují hliníkové policové systémy, na tradice naopak odkazuje například starý šicí stroj využitý jako dekorace. Eleganci a sofistikovanost prostoru dodávají svítidla, která navrhla Lucie Koldová pro Brokis.



„Je to taková moje laboratoř, kde je možné téměř všechno. Bylo pro mě zásadní ztvárnit v tomto prostoru cestu, jakou bych si přál, aby se značka ubírala. Uvědomuji si, že jde o značku s dlouholetou tradicí a věrnými zákaznicemi. A na tom chci stavět. Lehce ji zmodernizovat a spíše se soustředit na vystavení základních kusů šatníku v kůži, která je nadčasový materiál a vydrží léta. Určitě nemám ambici tlačit značku do ultramoderních trendů,“ vysvětluje Jan Černý.



Lidovky.cz: Jak dlouho trvala celá transformace prostoru od prvotního nápadu až po úplný konec?

Bylo to svižné tempo. Rozhodli jsme se pro radikální změnu, kterou jsme dotáhli do cíle za necelé tři měsíce.

Lidovky.cz: Kde jste bral inspiraci pro změnu interiéru?

Chci propojovat její historii a dědictví se současným designem a estetikou. Proto v KARA Lab najdete například historické dvoupatrové štendry, které v Trutnovském skladu používáme desetiletí nebo starý šicí stroj také z Trutnova. Jako rovnováhu k těmto odkazům do historie jsem zvolil industriální plechové police nebo solitérní mramorovou desku.

Lidovky.cz: Jaké architekty či designéry máte rád vy?

Mám rád čisté a minimalistické prostory, takže obdivuju Ludwig Mies van der Rohe nebo Le Corbusiera.

Lidovky.cz: Do jakého designového showroomu chodíte vy sám nejraději?

Do pánského koncept storu The Room by Basmatee.