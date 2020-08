Oblíbenost oranžové mě překvapila. Češky tak konzervativní nejsou, říká návrhářka

Svou vlastní značku založila před šesti lety, protože ji práce v kanceláři příliš neuspokojovala. „Cesta k první kabelce nebyla snadná. Profesní dráhu jsem orientovala právnickým směrem a neměla příliš zkušeností s designem a navrhováním. Zato odhodlání mi nechybělo. Tehdy jsem ale ještě netušila, že bude potřeba spousty pevné vůle a víry ve své nápady,“ vzpomíná na své začátky Markéta Folberová, zakladatelka značky Folbeur.

Lidovky.cz: Vystudovala jste práva. Jak se právnička dostane k tomu, že založí vlastní značku kabelek a kožených doplňků?

Předně bych se nenazvala právničkou. Vystudovala jsem bakalářský obor zaměřený na právo v podnikání. Touhu podnikat mám patrně v genech. Můj otec podniká ve stavebnictví už od revoluce, můj bratr se vydal stejnou cestou. V jednu dobu jsme se dokonce celá rodina potkávali v naší firmě. Já si pak ale šla vlastní cestou, převážně v oblasti office managementu. Práce mne bavila, ale nedokázala jsem se zbavit utkvělé představy pracovat “na svém”. Jen jsem hledala ten správný směr. A pak přišel zcela nečekaně impuls od mé kamarádky. Zhruba před šesti lety jsme spolu byly na dovolené v Maroku a já ji neustále zahlcovala svými představami o módě a kabelkách. Po pár dnech už to nejspíš se mnou nemohla vydržet a řekla mi: začni vyrábět své vlastní! Tehdy jsem to přešla s tím, že nejsem přece blázen, že na něco takového nemám dostatečné znalosti a ani kapitál. Ale po návratu do ČR jsem se rozhodla, že to zkusím. Dala jsem věci do pohybu, velmi pomalého pohybu.

Lidovky.cz: S koženým zbožím se v poslední době v Česku roztrhl pytel. Nebojíte se konkurence?

Máte pravdu, posledních pět let si mají české zákaznice opravdu z čeho vybírat. A to je moc dobře. Konkurence nás výrobce posouvá dopředu. Vzhledem k ambicím, které máme, je to pro naši značku jedině dobře.

Lidovky.cz: Kabelky i doplňky šijete v malém východočeském městě. Jak složité bylo najít lidi, kteří umí pracovat s kvalitní kůží?

Přesně tak, šijeme v Třebechovicích pod Orebem. Řemeslo v České republice bohužel skomírá, a to nejen brašnářské. Nových absolventů je málo, protože porevoluční trend směřoval mladé lidi do manažerské sféry. Pracovat rukama zkrátka nebylo cool. Takže ano, nebylo to snadné, ale já měla štěstí, že jsem našla lidi, kteří to nejenže s kůží umí, ale zároveň mají pro svou práci zápal a nadšení. Každopádně budu šťastná, až začnu opět v Česku potkávat více mladých lidí, kteří jsou hrdi na své řemeslo.

Lidovky.cz: Kůži si necháváte vozit z Itálie, prý používáte stejnou useň jako značka Louis Vuttion, je to pravda?

Kůži nám vyrábí v jedné rodinné koželužně v Itálii. Ano, prý je možné se tam potkat s nákupčími různých světové známých značek. Ale nechci konkretizovat, každý máme své know how, které ctím.

Lidovky.cz: Nyní vyrábíte čtyři druhy kabelek v několika barvách. Jak je to s barevnou kůží? Jak se barví?

Kůže, ze které šijeme, je barvena za pomoci přírodních tříslovin, což je poněkud šetrnější způsob barvení kůží. Ta naše si zachovává přírodní ráz v maximální možné míře, ale přesto nabízí pestrou paletu sytých a výrazných barev jako je např. pro nás typická oranžová. Tento materiál jsem si zamilovala na první pohled, vůni, dotek! Jednak kvůli barvám, po nichž jsem toužila, ale také pro své vlastnosti. Vnímám jej jako designový prvek sám o sobě. Každý kus kůže je originál, nenajdete dvě stejné. Pak je to také materiál, který nošením zraje. Kabelce v podstatě vtiskne finální podobu její majitelka tím, jaký způsob života vede. Třeba já dávám kabelkám dost zabrat. Ovšem ne vždy je snadné z takového materiálu šít. Nemá konstantní vlastnosti, proto nás někdy dost překvapí.

Lidovky.cz: Kůže je v podstatě jeden z nejudržitelnějších materiálů, jen se o ní musí člověk dobře starat. Jak bychom měli kůži ošetřovat?

Kvalitní kůže, respektive výrobek z kvalitní kůže, vám bude dlouho a dobře sloužit i bez namáhavé péče. Ale je pár věcí, na které je dobré pamatovat. Čas od času kabelku vyživit přípravkem k tomu určeným, voskem či balzámem apod. My dáváme našim zákaznicím ke kabelkám ještě balzám s obsahem včelího vosku, který vyživuje a současně impregnuje. Pak je dobré u měkkých kabelek pamatovat na to, že se snadno zmuchlají. Zpět to bohužel vrátit nelze. Jestliže ji tedy zrovna nenosíte, ideální je vycpat jí nějakou výplní. A budeme-li se bavit o dokonalém světě, můžete ji dát do dust bagu, aby se na ni neprášilo či nepůsobilo UV záření.

Lidovky.cz: Jak dlouho nový výrobek testujete, než máte pocit, že ho můžete poslat do světa?

Dobré věci chtějí svůj čas, spěch se v tomto případě opravdu nevyplácí. Jednak taková chyba stojí hodně peněz, a pak si našich zákaznic natolik vážíme, že jim chceme nabízet jen výrobky, za které se v klidu postavíme. Nové kabelky testuji sama. Vždy je potřeba vyrobit několik prototypů. Každý se pak také nějakou dobu testuje v provozu. Záleží na jeho povaze. Model „Grand” jsem testovala a vyvíjela pár let. Ale „Petit” byl naopak hotový na první dobrou, protože vycházel z „Granda”, u něhož jsme už měli všechny detaily vychytané. Jen jsme změnili proporce. Na druhou stranu proces testování může trvat klidně i rok nebo déle. Zkrátka do té doby, dokud nejsem na sto procent spokojená.

Lidovky.cz: Nosíte své vlastní výrobky?

Samozřejmě. S nadšením, láskou a hrdostí! Kabelku jiné značky byste u mně doma nenašli.

Lidovky.cz: Jak dlouho vaše kabelky a doplňky vydrží? Opravdu celý život?

Můžete se mi ozvat za 40 let. Budu-li stále mezi živými, ráda vám na to odpovím. Děláme vše proto, aby byly kabelky opravdu na celý život. Aby se třeba i dědily z generace na generace. Aby po nich díky jejich nadčasovosti toužily dcery a vnučky našich zákaznic.

Lidovky.cz: Preferují Češky barevné kabelky, nebo jsou spíše konzervativní a vede u nich černá, šedá?

Na to neumím přesně odpovědět. Nicméně jednou z našich nejprodávanějších barev je Bottiglia, tedy lahvově zelená. Naprosto chápu proč. Je velmi elegantní, stylová a dobře se kombinuje. Na paty jí ovšem šlape odstín Arancia, oranžová. Tím jsem byla velmi mile zaskočena. Evidentně jsme se v České republice v módě posunuli. Více experimentujeme, což mně těší. A pak je také oblíbená Cipria, tělová. To je klasika, která se hodí úplně ke všemu, ale rozhodně není nudná.