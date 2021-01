Vlastnit haldu hadrů je nesmysl. Životní prostředí tím trpí, říká návrhářka Klára Hlavatá

Všechno oblečení je navržená, nastříhané a ušité v České republice. Na jeho výrobu používá Klára Hlavatá pouze biobavlnu z certifikovaného zemědělství v Turecku. „Mým snem bylo tvořit produkty šetrné k přírodě, které budou dělat radost nejen mně a mým zákazníkům, ale také životnímu prostředí. Předtím, než jsem se začala zajímat o pomalou módu, jsem nakupovala ve fast fashion řetězcích, vlastnila jsem haldy oblečení a přitom jsem měla neustále pocit, že nemám co na sebe. Teď, když jsem trochu nahlédla pod pokličku módního průmyslu, se snažím upřednostňovat kvalitu nad kvantitou, nakupuji jen velmi málo,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Svou značku jste založila pouze na recyklovaných a přírodních materiálech. Používáte například biobavlnu, kterou vozíte z Turecka a zpracováváte v Česku. V čem je biobavlna lepší než běžná?

Certifikovaná biobavlna je šetrnější k životnímu prostředí, protože se pěstuje za nižší spotřeby vody, bez použití geneticky modifikovaného osiva, bez chemických postřiků a hnojiv. Bio příze se následně zpracovává šetrnými postupy s ohledem na ochranu přírody. Látky v natur barvě mají přirozený odstín nebělené bavlny a jsou tak vhodné i pro extrémně citlivou pokožku, protože neobsahují chemikálie. Kromě biobavlny ale pracuji také dalšími přírodními materiály, které jsou k planetě ještě více šetrnější, například se lnem, konopím, tencelem, jutou a recyklovanou vlnou.

Lidovky.cz: Proč by lidé měli upřednostňovat certifikované přírodní materiály?

Jsou šetrnější k životnímu prostředí, pěstování surovin a jejich zpracovávání je kontrolováno a jsou dodržována pravidla udržitelnosti. Kromě složení materiálů je však pro mě důležitá také lokálnost výroby výsledných produktů, všechny Kousky jsou navržené a ušité v České republice, takže do vašeho šatníku nemusí cestovat přes půl světa a jsou vyrobené za férových podmínek. Od každého střihu vzniká vždy jen pár Kousků, pro které je typický minimalistický střih, pečlivě vybraný přírodní materiál a precizní lokální zpracování. Některé látky také vlastnoručně barvím čistě přírodními pigmenty získanými z nevyužívaných částí rostlin, například ze šlupek avokáda, které odebírám jako odpad z jednoho brněnského bistra.

Lidovky.cz: Vaše značka je založena na střídmosti, prodáváte pouze základní kousky. Jak vlastně vznikl nápad, že se pustíte do výroby oblečení?

Vždycky jsem chtěla mít svobodu a tvořit v souladu s mým vnitřním přesvědčením. Když jsem ušila svoje první věci, měla jsem ještě práci na plný úvazek. V té době mě začínala zajímat ekologická témata, udržitelný způsob života a to, jaký má naše nákupní chování dopad na životní prostředí. Postupem času jsem si uvědomila, že mě práce nenaplňuje a večery v ateliéru jsou jediným okamžikem, kdy se můžu kreativně vyřádit od A do Z. Odešla jsem na volnou nohu a začala Kousek rozvíjet. Vybírání látek, vytváření střihů, šití, grafika, focení, komunikace se zákazníky, propagace značky… Baví mě ten proces od začátku do konce.

Lidovky.cz: Nosíte své vlastní kousky?

Někdy mám pocit, že kovářova kobyla chodí tak trochu bosa, protože tím, že od každého střihu vzniká vždy jen pár kusů, někdy se prodají dřív, než se rozhodnu si nějaký přivlastnit. Ale mám několik oblíbenců, miluju vzdušné lněné šaty a svoji mikinu s nápisem “Chci žít na výletě”.

Lidovky.cz: Kolik myslíte, že žena potřebuje mít kusů oblečení a co by jí nemělo chybět?

Předtím, než jsem se začala zajímat o pomalou módu, jsem nakupovala ve fast fashion řetězcích, vlastnila jsem haldy oblečení a přitom jsem měla neustále pocit, že nemám co na sebe. Teď, když jsem trochu nahlédla pod pokličku módního průmyslu, se snažím upřednostňovat kvalitu nad kvantitou, nakupuji jen velmi málo, většinou lovím ve vintage obchodech nebo svými nákupy podporuji ostatní designéry. Každý z nás by měl k dospět k minimalismu a střídmosti. Takže pokud je něco, co by ženě nemělo v šatníku chybět, pak je to především rozvaha. Ostatní už je otázka osobního vkusu.

Lidovky.cz: Některé nápisy na oblečení si člověk automaticky spojí s jógou - byl to záměr? Nebo je to oblečení přímo na cvičení?

Ano, některé Kousky vznikly na cvičení jógy, ale postupem času se ukázalo, že třeba takový nápis “Nádech výdech” může být stejně přiléhavý pro pracovní poradu, ranní meditaci, rodičák i procházku v lese. Proto je tak oblíbený, protože zkrátka hluboký nádech výdech občas potřebuje každý z nás, nejen jogíni.

Lidovky.cz: Nakupují v současné době lidé více či méně?

Loňský rok byl náročný a nesmírně si vážím každého, kdo podporuje lokální designéry a malé obchody a prodejce. Určitě jde cítit velký posun směrem k online nakupování, na e-shopu byl zřetelný nárůst objednávek během obou lockdownů. V mém případě ale určitě není cílem šroubovat obrat do závratných výšin. Mám především radost, že lidem začíná záležet na původu produktů, zajímají se o kvalitu a vyhledávají výrobce, kteří tvoří šetrně a ohleduplně k naší planetě. Pevně věřím, že tento trend přetrvá přes koronavirovou krizi a brzy se stane novým standardem.

Lidovky.cz: Máte v Brně také vlastní prodejnu, nebo prodáváte pouze online a tudíž se vás současné restrikce nijak nedotkly?

Mám svůj ateliér a zároveň showroom v centru Brna, nedaleko hlavního náměstí, v Alfa pasáži na Poštovské 8C. Teď mám sice zavřeno, ale střídavě doma a v ateliéru pracuji na nové kolekci. Zákaznice si do ateliéru chodí vyzvedávat své objednávky z e-shopu, ale kontakt je omezený, nemohou si věci vyzkoušet a tak dále. Doufám, že do jara virus zkrotíme a já vás budu moct brzy všechny pozvat osobně omrknout nové Kousky jaro/léto 2021. Na e-shopu budou k mání začátkem dubna.