Z tisíce fotek si zpracuji jednu pěknou, říká český fotograf, který se specializuje na světlušky

Český fotograf Radim Schreiber je jediný na světě, který se zabývá výhradně focením světlušek. Světélkující brouky fotil v Thajsku, Malajsii i v horském pásmu Great Smoky Mountains. V průměru vyfotí tisíc fotek, aby poté zpracoval jednu opravdu kvalitní. I po jedenácti letech ho ale světlušky nepřestávají fascinovat. U příležitosti vydání knihy Firefly Experience míří do Prahy jeho výstava Magické světlušky.

Lidovky.cz: Máte spočítáno, kolik štípanců jste během letošního léta nasbíral?

Letos to nebylo tak špatné. V Iowě, kde je komárů spousta, jsem totiž příliš nefotil. Naopak jsem navštívil Kouřové hory a Pensylvánii a tam naštěstí moc komárů nebylo. Pokud je jich však hodně, je to šílené, nemohu proti nim totiž používat sprej, protože by to odpudilo světlušky.

Lidovky.cz: Ptám se proto, že během focení světlušek ležíte na zemi, většinou obsypaný komáry a dalším hmyzem. Focení vám ještě znepříjemňuje jedovatý břečťan, to je pořádná dřina. Prozradíte nějaké další zážitky?

Naštěstí převažují zážitky, které jsou krásné. Jsou to zážitky, během nichž cítím mír, spojení s přírodou a klid uvnitř nitra, a to především, když se potuluji v noci po lese nebo třeba po louce. Dobrodružných zážitků mám mnoho. Třeba jak jsem v noci potkal medvěda v Kouřových horách nebo utíkal od zákeřných vos. Letos jsem také fotil světlušky v Thajsku a hrozně jsem se nadchnul, když jsem spatřil krajtu se světluškami v pozadí, až mi z toho spadl foťák i se stativem do rybníka hned pod tu krajtu. Foťák přežil, ale objektiv ne.

Radim Schreiber Je fotograf narozený v Liberci. V České republice vyrůstal do svých 20 let. Poté se odstěhoval do USA, kde žije dodnes. Je jediným fotografem na světě, který se zabývá výhradně focením světlušek. Výstavy světélkujících brouků mohli vidět lidé v USA, Londýně, Rio De Janeiru, Budapešti. U příležitosti vydání knihy Firefly Experience startuje 5. 12. 2019 v Galerii Vinohradská 12 v Českém rozhlase výstava Magické světlušky, část výtěžku z prodeje fotografií je věnována Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška. Výstava, která trvá do 3. 1. 2020 je zcela zdarma.



Lidovky.cz: Světlušky jste začal fotografovat před více než jedenácti lety. Vzpomenete si ještě na váš úplně první snímek, jak vypadal?

Samozřejmě. Dodneška je to jeden z mých oblíbených snímků. Na fotce je světluška (nebo spíš světlušák) a prosvicuje list bazalky. Vyfotil jsem ji na své zahradě. Ale popravdě se světlušky několikrát objevily na mých fotkách už mnoho let předtím, když jsem v létě fotil krajinky nebo ohňostroje. Toto byla ale první fotka zblízka.

Lidovky.cz: Technika ještě nebyla v té době na takové úrovni jako dnes. Byl právě rozvoj technologie zásadní pro fotografování světlušek?

Ano. Například s analogovým fotoaparátem tato práce není vůbec možná. Dnešní technologie mi umožňují fotky desetkrát světlejší než analogové. Používám fotoaparáty Canon a Sony, ale korektura v počítači je také hodně důležitá. Už se těším, jakou technologii nám přinese budoucnost. Už dnes vidí fotoaparáty v noci víc než naše oči.

Lidovky.cz: Fascinuje mě, že v průběhu fotografování nepoužíváte blesk, abyste světlušky neoslnil. Také následně v počítači fotkami v zásadě nemanipulujete. Kolik fotek musíte vyfotit, než se objeví ta opravdu dobrá?

Používám photoshop, ale ne na manipulaci. Používám ho na úpravu barev, kontrastu a jasu celé fotky, a také zjemnění digitálního šumu. V průměru vyfotím tisíc fotek, abych si zpracoval jednu pěknou, která zamíří na moje webové stránky a na prodej.

Lidovky.cz: Snímky světlušek zachycujete zejména ve své domovské Iowě, jste mimochodem jediným člověkem na světě, který se zabývá výhradně jejich focením. Za ta léta jste se tedy stal i dobrým entomologem. Co ze života světlušek vás nejvíce překvapilo?

Nejvíc mě překvapilo, kolik je na světě druhů. Vůbec jsem neměl tušení, že jich na světě existuje přes dva tisíce. Mají různé barvy, od svítivě zelené až po oranžovou, mají různé signály a někdy se liší jejich podoba ve dne a v noci. Například v Malajsii jsou světlušky, které jsou deset centimetrů velké, ale nelétají. Také mě překvapilo, že každý druh světlušek u mě vyvolává jiné pocity. Nejraději mám světlušky v lesích Iowy, co světélkují hodně pomalu. Vypadají jako lesní víly. Jsou to ty magické světlušky. Je to krása.

Lidovky.cz: Liší se nějak americké světlušky od těch našich, českých?

V Americe je více než sto sedmdesát druhů světlušek. Různé barvy a rázné kódy komunikačního blikání. V Čechách máme jenom tři druhy světlušek, a jenom jeden druh lítá. Je jich tu hrozně málo, a jsou vidět jenom jeden týden z celého roku. Například v tropických oblastech jsou světlušky vidět celý rok.

Lidovky.cz: Na přednášce českého architekta Adama Gebriana mě pobavilo, že některé cíle svých dovolených s rodinou tajně vybírá podle zajímavých staveb v okolí, které ho fascinují. Máte to podobně se světluškami?

Samozřejmě. Už skoro necestuji jinam, než kde jsou světlušky, abych je mohl fotit. Světlušky je ale opravdu těžké hledat, tak to mám dost limitované, kam mohu jezdit a zejména kdy. Určitě mám v plánu návrat do Japonska a procestování dalších tropických zemí. Moc mě to táhne do Amazonie, kde je to hodně neprobádané.

Lidovky.cz: Letos vám v USA vyšla kniha Firefly Experience, jejíž české vydání je plánováno na příští rok. Co vše v ní člověk najde?

Kniha obsahuje více než sto fotografií světlušek a jejich světýlek a několik dalších svítících živočichů. Fotografie jsou prokládané historkami z focení, vědeckou dokumentací a mým osobním spojením se světluškami. Obal knihy svítí v noci a zakomponoval jsem tam malé tajemství.

Lidovky.cz: Když už jste zmínil i jiné světélkující živočichy... Jaké druhy vás nejvíce okouzlily?

V Kouřových horách jsem narazil na malé modré červíky, larvičky mušek a také na velkého svítícího červa. V Malajsii a na Taiwanu jsem viděl svítivé houby. V Thajsku jsem viděl světélkující moře. Abych ale popravdě řekl, světlušky mě okouzlily nejvíc. Asi to je tím, že jich může být stovky a létají.

Lidovky.cz: V souvislosti s knihou Firefly Experience nemůžeme nezmínit výstavu Magické světlušky, které odstartuje na začátku prosince v Galerii Vinohradská 12 v Českém rozhlasu, vstup na ní bude zcela zdarma. Část výtěžku jste se rozhodl věnovat Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška, který podporuje zrakově postižené děti a dospělé. Co vše na výstavě lidé uvidí?

Rozhodl jsem přivést dvanáct velkoplošných fotografií z USA s mými oblíbenými fotografiemi světlušek. Čtyři fotky jsou na hliníku. Tyto fotografie jsou vytvořeny tepelným a chemickým sublimačním přenosem. Je to technologie, která ještě není dostupná v Čechách. Fotky na ní vypadají báječně, a vydrží déle než jiné technologie, a jsou omyvatelné. Také jsem přivezl osm velkoplošných fotografií na papíře, které mohou být zakoupeny bez rámu. Kniha Firefly Experience bude také k dispozici.

Lidovky.cz: Mimochodem, jak často se vracíte do České republiky?

Vracím se do Čech jednou za rok nebo za dva. Od té doby, co mám malého syna, tak jezdím s mojí ženou a s ním. Škoda, že je to tak daleko, a že letenky jsou drahé, jinak bych tady byl častěji.

Lidovky.cz: Přeci jen v USA žijete už velice dlouhou dobu. V čem vám život tam vyhovuje a po čem se vám naopak stýská?

Asi se mi nejvíc stýská po českém humoru a samozřejmě mojí rodině. V USA se mi líbí, že jsou lidé dost otevření a laskaví. Příroda je velice rozmanitá. Také se mi libí, že můžu dělat co mě baví a živit se jako umělec a fotograf přírody a světlušek.

Lidovky.cz: Abychom náš rozhovor uzavřeli odpovědí ze zvířecí říše. Máte v plánu focení dalších zvířecích druhů?

Dříve jsem fotil hodně hmyz a občas i jiná zvířata. Světlušky jsou pro mě nejen krásné, ale jsou to také veselé, tajemné a magické bytosti, které se mnou komunikují. Pokud mi světlušky poradí, abych fotil něco jiného, tak to učiním, ale zatím jsou rády, že je fotím a že můžou svítit pro radost mně i ostatním.