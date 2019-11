Czech Press Photo má vítěze. Snímkem roku je česká vlajka nad Letnou, uspěli i fotografové Mafry

Praha Česko už zná vítěze letošního ročníku prestižní fotografické soutěže Czech Press Photo. V tradiční soutěži uspěli hned čtyři fotografové z mediální skupiny Mafra, jejichž vítězné snímky se objevily také na serveru Lidovky.cz. Fotografií roku 2019 se stal záběr vlajky nad hlavami tisíců demonstrantů z červnové demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi na Letenské plániv Praze. Jejím autorem je Lukáš Bíba z mediálního domu Economia.

Byl mimořádný déšť a lidé se ke kotníky brodili ve vodě. „Zastavil jsem auto a šel fotit. V tom momentě jsem si všiml řidičky tramvaje, jak zápasí s výhybkou na pražském Andělu,“ popisuje serveru Lidovky.cz fotograf Michal Růžička z mediální skupiny Mafra vznik červnového snímku, který vyhrál v kategorii Každodenní život. Fotografie vznikla v podvečer, když se na Prahou stahovaly mraky.

„Obloha byla černá a já věděl, že přijde abnormální liják,“ pokračuje Růžička s tím, že snímek musel fotit s profesionální pláštěnkou na fotoaparát, které se říká rain cover.

Michal Růžička, Déšť v Praze na Andělu.

Mezinárodní porotci v letošním jubilejním 25. ročníku hodnotili téměř 4000 snímků od 270 českých a slovenských autorů. Jako fotografii roku vybrali symbolický snímek z letošní červnové demonstrace proti českému premiérovi Andreji Babišovi.

„Vítězná fotografie jedné z masových demonstrací proti českému premiérovi je symbolem složité politické i společenské situace v zemi. Třicet let po pádu komunismu je společnost opět rozdělena: na jedné straně dochází k vášnivým protivládním protestům a na straně druhé si vládní strana udržuje nejvyšší preference. Vítězný snímek obsahuje emoce i klade otázky, a to jednoduchým, působivým a do paměti na první pohled vrývajícím se způsobem,“ vysvětlila za porotu Daniela Mrázková.



„Stejně jako většina mých kolegů jsem se snažil zachytit protesty na Letné ze všech možných úhlů. Nejprve jsem fotil dole u pódia a pak jsem využil přístupu nahoru na střechu Molochova, odkud bylo možné získat fotku 250 tisíci lidí. Fotili jsme podobné scény - od protestujících pod námi přes piknikující na okraji střechy až po lidi mávající vlajkami na x způsobů,“ popsal vznik fotografie roku Likáš Bíba.



Lukáš Bíba, Letná.

V kategorii Člověk a životní prostředí zvítězil fotograf Petr Topič z mediálního domu Mafra. Sérii fotografií s názvem Ptačí hlídka vyfotil v Červenohorském sedle v Jeseníkách, kde už desátým rokem probíhá odchyt a kroužkování ptáků. Ornitologové tam za tu dobu okroužkovali více než sto tisíc opeřenců.

„Série vznikala na dvakrát. Pří první návštěvě byla mlha a foukalo. Při druhé návštěvě svítilo slunce,“ říká pro server Lidovky.cz autor snímků Petr Topič. „Nejraději fotím reportáže, mám rád kontakt s lidmi. Vždy se dozvím něco nového, prozrazuje.



Petr Topič, Ptačí hlídka.

Třetí místo v kategorii Člověk a životní prostředí obsadil fotograf Lidových novin Dan Materna se sérií snímků zachycující kontroverzní lov holubů v Českém Brodě. Radnice už byla z narůstajícího trusu na střeše bezradná, a tak povolala dvacítku myslivců, aby radikálním způsobem opeřence z města vyhnala.

„Přišlo mi to velice zajímavé, byl jsem zvědavý, jak město zásah provede,“ říká pro Lidovky.cz Materna. „Policie žádným způsobem místo neoplotila a nezabezpečila. Překvapilo mě, že myslivci v centru města stříleli na holuby za běžného provozu,“ pokračuje. Obyvatelé prý sice měli strach o své bezpečí, ale byli rádi, že se holubů zbaví.



Dan Materna, Kontroverzní lov holubů v Českém Brodě.

Fotograf Petr Topič slavil úspěch hned několikrát. V kategorii Lidé, o kterých se mluví obsadil se svým snímkem, který zachycuje premiéra Andrej Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou na návštěvě lesa na Vysočině, třetí příčku.

Politici se v květnu vydali na obhlídku lokality lesa zasažené kůrovcem a seznamovali se řešením kůrovcové kalamity v praxi. „Fotografie zachycuje děs z kůrovcové kalamity. Z výrazu ministryně financí Schillerové je patrné, jak už přepočítává, kolik peněz to bude vládu stát a to mě baví,“ svěřuje se Topič.

Petr Topič, Vláda ČR se seznamuje s kůrovcovou kalamitou.

První místo v této kategorii získal Roman Vondrouš z ČTK za sérii snímků Premiér v Bílém domě, na níž zachytil pracovní cestu Andreje Babiše (ANO) do Spojených států amerických. V kategorii Portrét má první místo Kateřina Šulová za působivý snímek operní pěvkyně Soni Červené. Ta dnes cenu autorce sama předala.



Praha letos v létě zažila poprvé v historii unikátní chasidskou svatbu, na kterou se do paláce Žofín sjelo čtyři sta hostů z celého světa. Fotograf Lidových novin Jan Zátorský byl u toho a na Žofínu nafotil sérii snímků, s kterou obsadil třetí místo v kategorii Reportáž. „Pro mě to byla exotika, něco jedinečného. Veselka byla třeba rozdělena na dvě sekce, v jedné tančili muži, v druhé ženy,“ sděluje své zážitky z focení fotograf Zátorský.



Jan Zátorský, Unikátní chasidská svatba poprvé v Praze.

Hlavní vítěz letošního ročníku a držitel titulu Fotografie roku bodoval i v kategorii Aktualita, kde se umístil na druhém místě. První byl v této kategorii Matej Kalina z News and Media Holding. Snímek se jmenuje Do očí vraha a je na něm v obklíčení novinářů Miroslav Marček, který se přiznal k vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka.



Jednu výhru si fotograf Petr Topič z mediálního domu Mafra připsal již v říjnu. Cenu APF a ERA obdržel za sérii s názvem Valašští čerti a démoni. Každý rok začátkem prosince se na Valašsku tamní obyvatelé převlékají za čerty a obchází vesnice. Jde o pradávný zvyk, na který jsou místní pyšní. „Série vznikla už v listopadu. Poprosil jsem místní, jestli by mi nezapózovali dřív a já s nimi mohl strávit více času,“ říká Topič.