Čerstvě napečeno a provoněno kávou. Je ale více důvodů, proč vyrazit do šumperské Pikoly

Už od vlakového nádraží se v Šumperku dá vyrazit po turistických značkách do okolí. Projdu kvetoucím parkem, vpluju do korza a za patnáct minut zabočuju do dlážděné ulice v klidnější části města, které se tu říká „Na kopci“. Hlouček lidí před kavárnou je známkou, že jsem u cíle. K snídani si prosím filtrovanou kávu a koláčky. Jeden je tvarohový s meruňkovou marmeládou nahoře, druhý makovo-povidlový. Při zakousnutí slastně zavřu oči. Vždyť jsou ještě teplé!