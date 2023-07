Nevycházejte ven, zmrzlinu si připravte doma. Jak na smetanovou, poradí cukrářka

Smetanová zmrzlina

Budete potřebovat:

550 ml smetany na šlehání (33 %)

7 vaječných žloutků

275 ml plnotučného mléka

120 g cukru krupice

ovoce podle chuti (my použijeme broskve)

Do hrnce nalijeme smetanu ke šlehání a plnotučné mléko. Vše zahříváme do bodu varu. Mezitím v nádobě smícháme žloutky a cukr. Směs žloutků a cukru budeme postupně přidávat do směsi, kterou máme v hrnci. Pozor, sporák stáhneme na co nejmenší plamen a žloutky s cukrem přidáváme za stálého míchání. Pokud budete vše míchat na větším plameni, vajíčka se nenávratně zdrcnou. Směs mícháme do té doby, až pěkně zhoustne.

Odpeckujeme a oloupeme dvě větší broskve, které následně přidáme do hotové směsi, a vše rozmixujeme tyčovým mixérem. Hotovou zmrzlinu dáme do uzavíratelné nádoby a vložíme do mrazáku. Po hodině v mrazáku půjdeme zmrzlinu promíchat.

Tento postup budete opakovat ještě jednou, aby se netvořily ledové krystalky. Pak už necháte zmrzlinu zatuhnout do druhého dne. Pokud máte doma zmrzlinovač, tento postup můžete vynechat. Stačí dát jen směs do stroje, který se postará o krémovost.

Pokud nemáte broskve, můžete použít jiné sezonní ovoce. Jestli nejste milovníky ovoce, můžete si udělat základní vanilkovou zmrzlinu. Do základu ke smetaně a mléku stačí jen přidat vanilkový lusk anebo vanilkovou pastu.