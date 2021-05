Hrušková galetka s mandlovými kousky. Jak na ni podle foodblogera?

Máte rádi francouzskou kuchyni? Potom si zamilujete hruškovou galetku, kterou můžete podávat třeba i se zmrzlinou. Jak na ni poradí foodbloger Vojtěch Fiala.

Hrušková galetka s mandlovými kousky

100g hladké mouky



70g jemně mletých mandlí



30g moučkového cukru



105g másla



špetku soli



1/2 lusku vanilky



Na náplň:

4ks velké oloupané hrušky

mandlové kousky



cukr krupice



vanilková zmrzlina



Postup: Nejdříve si připravíme těsto. Do mísy si dáme mouku s mandlemi. Do mouky přidáme moučkový cukr. Tupou stranou nože si vyškrábneme semínka z vanilky a přidáme je ke směsi. Nakonec přidáme vychlazené máslo, osolíme a celé zpracujeme do vláčného těsta. Těsto dáme do lednice a necháme cca hodinu odpočinout.

Vychlazené těsto si vyndáme z lednice a mezitím si připravíme náplň. Hrušky rozpůlíme a zbavíme jádřince. Nakrájíme na tenké plátky.

Těsto nám zatím změklo a můžeme ho rozválet. Nejlepší je rozválet ho rovnou na pečícím papíru, aby se plát nepotrhal.Plátky hrušek postupně skládáme od středu těsta až po okraj. Okraje necháme volné na ohyb. Poskládané hrušky ocukrujeme a posypeme plátky, nebo kousky mandlí.

Zbylé kraje přehneme a tím zakryjeme okraj hrušek. Přehlé okraje pomažeme rozšlehaným vajíčkem. Celý koláč pečeme na 180 stupňů cca 20 minut. Servírujeme se zmrzlinou.