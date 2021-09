Jak s vinohradem zacházíte, tak se vám odmění, říká vinařka. Na akce nosí v kabelce malou šavli

Lidovky.cz: Snila jste o zivote na vinici od mala?

Část mé rodiny pochází z jižní Moravy, a právě tam se moje láska k vínu probudila. Už jako malá holka jsem milovala vůni vinných sklepů a vinohradů, líbila se mi ta atmosféra. Takže s vínem jsem spjatá od dětství, tam někde ta myšlenka ve mně zakořenila a rostla se mnou. Jsem vinařka a zároveň je součástí mé práce obchod, degustace, akce pro zákazníky. Jsem u výroby vína od začátku až do konce a zároveň jsem ta, kdo ho dostane až na váš stůl. Víno se prolíná celým mým osobním i pracovním životem. Je to moje práce a radost zároveň. Každý můj den je trochu jiný, ovšem od rána až do večera spjatý s vínem.