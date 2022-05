Popularita květáku letí strmě vzhůru, i když dramaticky zdražil. Jak se ze zeleniny chudých stal luxus?

Většina z nás si jej spojuje s nedobře připraveným mozečkem našedlé barvy či s rozvařenými růžičkami obalenými v trojobalu. Květák dlouhá léta platil za lacinou a nezajímavou zeleninu chudých, kterou časem na našich stolech vystřídala svěže zelená, křupavá a hlavně trendy brokolice. Květák jí nemohl konkurovat cenou, barvou a pro mnohé ani chutí. Časy se ale mění.

„Květák jsme dřív pokládaly za hrozně nezajímavou zeleninu, než jsme objevily, jak zázračně se dá proměnit restováním,“ píší ve své knize Běhejte rychle, jezte pomalu autorky Shalane Flanaganová a Elyse Kopecky. „Teď restujeme hromadu květáku skoro každý týden a děláme z něj doplněk, který přidáváme do polévky a salátu. Také jsme přišly na to, že když zpracujeme syrové růžičky květáku na kuchyňském robotu, vznikne něco, co se strukturou podobá kuskusu – a vy máte vynikající způsob, jak vpašovat rodině do večeře trochu víc zeleniny,“ radí autorky.