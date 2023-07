Palačinky bez lepku, za to s ořechy. Jak na vynikající dezert, poradí šéfkuchař Pavel Drdel

POHANKOVO-OŘECHOVÉ PALAČINKY S JAHODAMI Ingredience ■ 200 g pohanky ■ 70 g vlašských ořechů ■ půlka menšího jablka, oloupaného, zbaveného jádřince ■ špetka soli ■ 1 lžička mleté skořice ■ 450 ml rostlin. mléka (kokosového, sójového, mandlového apod., popř. klasického) ■ olej na smažení (nejlépe kokosový) ■ jahody či jiné ovoce, strouhaný kokos, popř. nutella k podávání 1. Pohanku (celá semena) a vlašské ořechy den předem namočíme do vody. Druhý den je důkladně scedíme, přidáme zbytek surovin na těsto, zalijeme rostlinným nápojem a rozmixujeme vy výkonném mixéru na hladké těsto. Těsto by mělo být dost tekuté, aby se na pánvi snadno rozteklo a palačinky nebyly moc tlusté. 2. Těsto necháme pár minut odstát a poté z něj na pánvi smažíme – na troše oleje – tenké palačinky. Pánev by měla být jen mírně vymazaná, palačinky nechceme mít moc mastné. 3. Před podáváním doplníme čerstvými jahodami či jiným ovocem (pokud máme dost jahod, můžeme si udělat jahodový rozvar a palačinky jím ještě polít). Kdo má rád, může vše doplnit nutellou, případně strouhaným kokosem či čokoládovými hoblinami podle vlastní chuti.