Pohádková kuchařka. Jak uvařit kyselo, aby chutnalo i Trautenberkovi? A co Honzovy buchty?

Kromě šťastných konců, probuzených princezen, potrestaných zlosynů, ztraceného a znovunalezeného štěstí se to v českých pohádkách hemží i pochutinami všeho druhu. Jak uvařit kyselo, aby chutnalo i Trautenberkovi? A jaké buchty by ocenil Honza na cestě do světa? Přinášíme recepty, díky kterým se vám pokrmy zaručeně povedou.

Obav netřeba. Nabádat ke konzumaci nejbližších příbuzných, zvířectva, povozů a nábytku, jako to dělal Otesánek v pohádce Karla Jaromíra Erbena, nikoho nebudeme. V mnoha pohádkách se ale najdou pokrmy, které si můžeme snadno připravit doma. Dokonce i slavnou sekyrkovou polévku z oblíbené klasiky Honza málem králem. Jen tu sekyrku bude lepší vynechat.