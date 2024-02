Na poslední chvíli: snadné, rychlé a efektní. Valentýnskými pusinkami potěšíte zamilované mlsné jazýčky

Sněhové pusinky podle cukrářky Dominiky Tesařové:

vaječné bílky

moučkový a krupicový cukr

sušené maliny či jahody, malinový prach či jiné posypky

červenou potravinářskou barvu

cukrářský sáček a ozdobnou špičku

Do mísy dáme šlehat 350 g vaječných bílků spolu s 120 g krupicového cukru. Šleháme na plné otáčky tak dlouho, až hmota začne tvořit jemné špičky. Poté stáhneme otáčky na půlku a přisypeme dalších 200 g krupicového cukru.

Opět zvýšíme rychlost mixéru a pokračujeme ve šlehání až do chvíle, kdy se začnou tvořit ostré pevné špičky. Pokud chcete použít potravinářské barvivo, přidejte je právě nyní do směsi. Čím více barvy použijete, tím bude směs řidší, na to je třeba pamatovat.

Před koncem přidáme 320 g moučkového cukru. Mícháme na střední rychlost, aby se cukr spojil.

Hotový sníh dáme do cukrářského sáčku s ozdobnou špičkou a můžeme začít stříkat pusinky na plech vyložený pečicím papírem.

Sněhové pečivo pečeme v předehřáté troubě na 90 °C cca 2,5 hodiny. Po upečení skladujeme v suchu v uzavíratelné nádobě.

Valentýnský tip na závěr – posypky, jako jsou sušené maliny, jahody, malinový prach, přidáme na pusinky ještě předtím, než je vložíme do trouby.