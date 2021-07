Saláty hrají v jídelníčku nezastupitelnou roli. Proč bychom je měli jíst a proč jsou některé hořké?

Doporučujeme

Dnes si můžeme vybrat z nepřeberného množství druhů salátů a už dávno to nemusí skončit jen u toho hlávkového. Co salátu dělá dobře a čím dělá salát dobře nám? Co prozradí salátová hlávka otočená vzhůru nohama a kde se bere v salátu hořkost?