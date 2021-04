V zahraničí je slavnější než na Moravě. Furt řeším v něčem detaily a lidi tím už štvu, říká vinař Nestarec

Notnému kusu světa ukázal, kde na mapě leží Česká republika a že tu umíme dělat nejen skvělé pivo. Jeden z nejprogresivnějších českých a moravských vinařů Milan Nestarec je známý kacířskými nápady a odvahou je uskutečnit. V čem předbíhá dobu, jak sám uzrál a v čem tkví nedoceněný potenciál moravského vína?

Nebojí se experimentovat či dát vínu názvy jako Podfuck, Běl, Miky-Maus nebo I Love the Smell of Napalm in the Morning (Miluju vůni napalmu po ránu). V hlavě mu kvasí spousta nápadů a raději rovnou udělá to, u čeho ostatní tráví čas výčtem výmluv, proč to nejde. Ačkoli je Milan Nestarec v zahraničí hvězdné jméno, doma ve Velkých Bílovicích ho normálně potkáte, jak diskutuje s místňáky v hospodě.