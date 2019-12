Česká Lípa koupí za dva miliony pozemky na útulek pro zvířata

ČESKÁ LÍPA Česká Lípa koupí za dva miliony korun pozemek, na kterém plánuje vybudovat útulek pro opuštěná zvířata. Třetímu největšímu městu v Libereckém kraji zatím takové zařízení chybí. Pozemek o rozloze bezmála 3,7 hektaru je v lokalitě Stará Lípa mimo obydlené území, ale v docházkové vzdálenosti.

Útulek nebude rušit okolí. Pozemky bude možné využít i k jiným aktivitám, řekla dnes novinářům starostka Jitka Volfová (ANO). Kvůli útulku bude nutné změnit územní plán.



Útulek chybí podle Volfové nejen České Lípě, ale i okolním městům a obcím. „Dohodli jsme se se starosty, že se jako největší město v regionu pokusíme vytipovat pozemky, které by byly ke stavbě vhodné,“ doplnila starostka. Žádný z pozemků, které město vlastní, podle ní nevyhovoval. Pozemky v průmyslové zóně, které přicházely v úvahu, chce radnice nabídnout raději investorům. Proto se město rozhodlo pozemek koupit. „Je dostatečně velký, aby tam bylo místo pro procházky se psy i pro další rozvoj,“ dodala.

V minulosti vozili strážníci psy odchycené na území města do útulku v Dobranově, od loňského listopadu využívala Česká Lípa služeb útulku BONA v Kozlech. „Od srpna letošního roku využíváme služeb útulku pro opuštěná zvířata v Děčíně,“ doplnil místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa). Není to ale podle něj dlouhodobé řešení. Město má sice od roku 2016 čtyři kotce v areálu dobrovolných hasičů, tam však mohou zvířata zůstat jen sedm dní, pak je strážníci převážejí do útulku. „Ve většině případů se nám ale daří do těch sedmi dnů dohledat majitele, do Děčína jsme zatím převezli jen sedm psů,“ řekl místostarosta.



Útulek by měl v budoucnu sloužit pro umístění opuštěných psů a koček a obecně všech opuštěných zvířat včetně hospodářských. Město ho chce podle Volfové koncipovat jako edukativní areál, kde by byl prostor pro i školní exkurze a vzdělávací programy. Mohla by tam vzniknout například i cvičná louka pro psy. K dispozici by měly být zhruba tři desítky chovných kotců. Radnice zvažuje umístit u vchodu do areálu „babybox pro zvířata“ kam by mohl majitel nechtěného mazlíčka bezpečně uložit a svěřit do péče útulku.