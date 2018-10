Ornitologové našli čtyři mrtvé luňáky, viní z toho pytláky

Ornitologové našli čtyři mrtvé luňáky díky satelitním vysílačům, kterými dravce označili. Ze smrti ptáků viní traviče a pytláky. Letos ornitologové dosud zaznamenali 54 zabitých ptáků, z toho šest luňáků červených.

Podle odborníků je ale dopadení a potrestání pachatelů otázkou času díky aplikaci moderních technologií a zodpovědnému přístupu vyšetřovatelů. Uvedla to Česká společnost ornitologická (ČSO) v dnešní tiskové zprávě.

Jednoho luňáka dohledala psovodka ČSO Klára Hlubocká v Ústeckém kraji a předala jej policii s podezřením na to, že ho někdo zastřelil. „Ornitologové, kteří sledují pohyb ptáků pomocí telemetrie, mě požádali o kontrolu lokality. Program Anitra hlásil, že označené zvíře se přestalo pohybovat a zřejmě uhynulo. Na nahlášeném místě jsem našla mrtvého luňáka s vysílačkou přímo pod starším, již nepoužívaným posedem. Příčinu smrti odhalí pitva a rentgen,“ uvedla Hlubocká.



Na dalšího mrtvého luňáka v Jihomoravském kraji upozornili rakouští ornitologové. Nedaleko prvního nálezu pak Hlubocká se speciálně vycvičenými psy našla dalšího zabitého dravce. „O otravě svědčí mrtvý hmyz, který jsme našli na obou ptácích. Použití zakázaného jedu karbofuranu následně potvrdil laboratorní rozbor,“ poznamenala.

Data z vysílače pomohla nalézt také čtvrtého dravce, teprve tříměsíčního. Podařilo se jej dohledat skrytého dvacet metrů nad zemí v koruně borovice. „Mládě bylo ve skvělé kondici a za svůj krátký život dolétlo ze svého rodiště na Litoměřicku až na jižní Slovensko a zpět do Středních Čech na inkriminovanou lokalitu. Navíc jsme mohli poměrně přesně stanovit čas smrti a prokázat, že luňák uhynul v podstatě jen pár minut poté, co na lokalitu přilétl ze vzdálenější oblasti. To samo o sobě naznačuje extrémní nebezpečnost použitého jedu,“ popsal Dušan Rak z ČSO.

Podle ornitologů se v současnosti dravci protahují přes Česko ve velkých počtech, mohou se tedy stávat obětí střelců či travičů. „Přitom otrávené nástrahy jsou u nás více jak padesát let zakázané a za jejich pokládání hrozí pachateli i vězení. Přesto lidé tyto středověké metody k hubení domnělých škůdců stále používají. Každoročně tak zabijí desítky ptáků, včetně vzácných a ohrožených dravců,“ uvedl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.