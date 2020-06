Řada případů akutní babesiózy končí úmrtím psa. Musíte jednat rychle, varuje veterinář

Klíšťata svými přenosnými chorobami neohrožují pouze lidi, ale i domácí zvířata. Podle serveru Klíště.cz je nejrozšířenějším druhem v České republice klíště obecné. V poslední době se po republice ve stále větší míře vyskytuje i obávaný piják lužní. Tyto klíšťata jsou nejčastějším přenašečem známých chorob, jako jsou například lymská borelióza a pro psy velmi nebezpečná babesióza.

Klíšťata potřebují ke svému vývoji a životu krev. Přitahováni teplem a pohybem vyhledávají savce včetně lidí, psů a koček. Většina klíšťat projde během svého života čtyřstupňovým vývojovým cyklem. Z prvního stádia – vajíčka – se postupně vylíhne larva, nymfa a nakonec dospělý jedinec. Aby se klíště dostalo do posledního stádia, musí během všech fází nasávat krev. Délka života se liší podle druhu parazita. Obecně je to několik měsíců až let.



Klíště se většinou zdržuje ve vysoké trávě nebo křoví. Na svého hostitele trpělivě čeká, třemi zadními páry nohou se drží stébla trávy nebo křoví a přední pár nohou vztyčí a roztáhne. Jakmile se kočka, pes nebo člověk otře o tuto vegetaci, klíště se na něj přichytí, vyhledá správné místo a začne se sáním krve. Na své oběti může hodovat několik hodin, ale i dní. Vše záleží na tom, za jak dlouho se plně nasytí.



Nebezpečné choroby

Nejčastější nemoci, které klíště může svému hostiteli „darovat”, jsou lymská borelióza a babesióza. Borelióza postihuje jak psy, tak kočky. Průběh onemocnění je u zvířat diametrálně odlišný než u lidí. Podle neziskové organizace na ochranu zvířat MSPCA-Angell pouze u 10 % boreliózou postižených psů se nakonec projeví klinické příznaky nemoci. Pro lidi je daleko nebezpečnější. Není však prokázáno, že by se člověk mohl od infikovaného psa nakazit. Důkladná a pravidelná prevence je ale na místě. Klíště se vždy může ze zvířete přesunout na vás.

Pokud je pes nakažen, klinické příznaky se objeví po dvou až pěti měsících od napadení. Častými příznaky nemoci jsou horečka, nechuť k jídlu nebo letargie. Nejčastěji jsou zánětlivým onemocněním postižené klouby, dochází ke zduření většinou několika kloubů, kulhání a bolestivosti při pohybu. „Důležité je, aby léčba antibiotiky byla dlouhodobá, většinou 3–6 týdnů. Při předčasném ukončení léčby dochází k návratu onemocnění,“ vysvětluje veterinář Lukáš Duchek z pražského Vetcentra. Ještě vzácnější je nemoc u koček. Pokud u 90 % psů probíhá borelióza bez jakýchkoliv příznaků, tak u koček je to téměř pravidlem.

Babesiózu v tuzemsku nejčastěji přenáší piják lužní, ale chorobou může psa nakazit i klíště obecné. Nemoc je typická zejména pro Středomoří, ale stále častěji se s ní setkáváme i ve střední a severní Evropě. Inkubační doba babesiózy je 10–21 dní. „Podle míry nakažení, věku a kondice psa probíhá onemocnění buď jako chronické, které pacienta neohrožuje, ale pouze oslabuje, případně je i bez příznaků, nebo jako akutní. U akutní formy se nejdříve projeví slabost, pak žloutenka či nechutenství. Pokud včas nezasáhnete, skončí řada případů akutní babesiózy úmrtím psa,“ říká veterinář Lukáš Duchek.



Prevence je nezbytná

V boji s klíšťaty můžete dnes vybavit zvíře celou řadou antiparazitních prostředků. K dispozici jsou obojky, pipety, tabletky, spreje či vakcíny. Zkušení chovatelé ví, jak své zvíře účinně chránit. Ti méně znalí by se měli o prevenci poradit se svým veterinářem.

„Cenově dostupnou a mezi našimi zákazníky velmi oblíbenou volbou jsou pipety. Kromě klíšťat slouží k léčbě napadení blechami i všenkami. Aplikace je jednoduchá. Obsah balení nakapete do srsti mezi lopatky. Pipetu vybírejte podle váhy vašeho psa, jinak látka nemusí účinkovat,“ radí Zuzana Novotná, produktová specialistka z e-shopu SpokojenýPes.cz. Praktickou aplikací „kazí“ kratší doba účinku antiparazitní látky. Většinou bude nutné aplikaci opakovat po 3 až 7 týdnech. Obdobnou dobu účinnosti mají i spreje. Psy chrání zhruba 5 týdnů a kočky 4 týdny. Aplikují se po celém těle ve směru proti srsti zvířete. Po aplikaci přípravku psa dva dny nekoupejte.

Z pohledu praktičnosti jsou zajímavou možností tabletky. Účinkují až pět týdnů. Proti blechám i mnohem déle. Za příplatek si můžete koupit i tabletku, která psa chrání po dobu 8–9 týdnů. Zvíře můžete nechat i očkovat. Cenově je vakcína srovnatelná s předchozími možnostmi. Bohužel psa klíštěte nezbaví, ale „pouze“ jej chrání před nemocí.



V ani jednom ze dvou výše zmíněných případů situaci nepodceňujte. Jakmile na těle vašeho zvířete najdete klíště, tak jej podle návodu odstraňte a nechte psa vyšetřit u veterináře. Jeví váš mazel příznaky nemoci už nyní? Zachovejte klidnou hlavu a rovněž ihned kontaktujte veterináře. Dnes již naštěstí existují léky, které vašemu zvířeti pomůžou.