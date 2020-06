Nemocemi od klíšťat se letos nakazilo víc lidí než loni, u boreliózy je případů více než dvojnásobek

Praha Klíšťovou encefalitidou se v Česku do konce května letos nakazilo více lidí než loni. Nejvíc případů bylo na Vysočině, v Jihočeském a Jihomoravském kraji, vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Více než dvojnásobný je také počet nákaz lymskou boreliózou. Nejvíc případů onemocnění od klíšťat obvykle lékaři zaznamenávají v létě, kdy lidé do přírody chodí častěji.

Přichycenými klíšťaty netočte, radí parazitolog. Sprcha nestačí, infekci mohou přenášet i larvy Do konce května onemocnělo encefalitidou padesát lidí, loni 33 a 774 za celý rok, což bylo nejvíc za posledních osm let. „Zatímco v minulosti se klíšťata vyskytovala jen omezeně v pásu lesů a luk podél řek, v současnosti si musíme zvyknout na to, že jejich přirozeným prostředím jsou také zahrady, parky nebo i horské oblasti,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl. Odborníci zaznamenali klíšťata až do nadmořské výšky 1500 metrů.

Očkováno je proti klíšťové encefalitidě asi 29 procent obyvatel. Jedna dávka vakcíny stojí 900 korun, přispívají na ně zdravotní pojišťovny z preventivních programů. Dávky jsou potřeba pro nastolení ochrany dvě a další za rok, potom se přeočkovává každých pět let. Pacienti po nakažení encefalitidou obvykle trpí horečkou s bolestí hlavy, kloubů či svalů. Neléčené onemocnění může přejít v zánětlivé postižení mozkových blan. Jak na nemoci od klíšťat? Encefalitida a borrelióźa nejsou jedinými strašáky Na rozdíl od encefalitidy proti borelióze zatím není dostupná vakcína, kterou by se mohli chránit lidé, očkují se ale psi. Výrobce veterinárních léčiv Bioveta z Ivanovic na Hané pracuje na očkování pro lidi ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně. V současné době ji testují na opicích makak rhesus. „Dosavadní výsledky testování jsou velmi nadějné a čeká se na jejich dokončení a vyhodnocení,“ uvedla firma v tiskové zprávě. Borelióza se léčí nasazením antibiotik a úspěšnost léčby závisí na jejím včasném odhalení. Nemocní jsou unavení a mají zvýšenou teplotu. Typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte či bodnutí jiného hmyzu může mít vybledlý střed, objevuje se asi u poloviny nakažených. Ve druhé fázi mohou být postiženy klouby, centrální nervový systém a někdy také srdce. Počty nakažených v předchozích letech Rok Borelióza Encefalitida 2020 549* 50* 2019 4105 774 2018 4724 712 2017 3939 687 2016 4694 565 2015 2913 351 2014 3743 410 2013 4646 625 2012 3304 573 2011 4834 861 2010 3597 589 Zdroj: SZÚ *do konce května