Zlínská zoo má nového tygra, doufá v mláďata a oživení chovu

Zlínská zoologická zahrada získala nového samce tygra ussurijského. Sedmiletý samec Boatsman je na dva roky zapůjčený ze zoo v estonském Tallinnu. Zlínská zahrada má čtrnáctiletou samici Tanju, s předchozím partnerem, samcem Josephem, měla pět mláďat, Joseph byl po dohodě s koordinátorem chovu poslán před dvěma lety do zoo v Soulu.

Tygr ussurijský Tygr ussurijský je jednou z nejvzácnějších kočkovitých šelem. Především kvůli pytláctví je ve volné přírodě na pokraji vyhubení. Obývá už jen zlomek svého původního areálu na Dálném východě, v Severní Koreji a na severu Číny.

Zlínská zoo poté pro Tanju hledala nového vhodného samce, řekl ředitel zlínské zoo Roman Horský. Boatsman ještě potomky neměl. „Je narozený v Moskvě po rodičích z volné přírody, to už je mimořádné. Takový rodokmen má i naše Tanja. Troufám si říct, že toto spojení je geneticky asi nejvýznamnější v Evropě,“ uvedl Horský.



Ošetřovatelé doufají, že se tygří pár brzy dočká mláďat. „První spojování již proběhlo, naštěstí zatím bez vážnějších kolizí, je to vždy riskantní záležitost. Ale komunikovali spolu, došlo i k páření, chceme je co nejdéle držet spolu. Uvidíme, co se bude dít za pár měsíců,“ uvedl ředitel.

Zlínská zoo doufá ve vytvoření dobrého páru, jak tomu bylo v případě samce Josepha. „Byl to fantastický tygr, byly sice bázlivý a trvalo asi dva týdny, než vyšel ven, ale byl citlivý tygr a hrozně pěkně se to projevovalo na životě s Tanjou,“ uvedl Horský. Tygři většinou žijí samotářsky a samec se před porodem odpojuje. Vzhledem k tomu, jak se Joseph k samici choval, nechali ho chovatelé i s mláďaty.

Zlínská zoo tygry ussurijské chová od roku 1968. V období mezi lety 1980 až 1983 se ve Zlíně podařilo odchovat celkem osm mláďat. Další odchov se však podařil až v roce 2009.