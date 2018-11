Čína odložila zrušení zákazu obchodování s tygřími kostmi a rohy nosorožců

Peking Čína v pondělí odložila zrušení zákazu obchodování s rohy nosorožců a tygřími kostmi pro lékařské a jiné účely. Stalo se tak po protestech ochránců přírody proti plánu odstranit desítky let trvající omezení. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na prohlášení čínské vlády.

V říjnu vydala čínská vláda nařízení, které mělo nahradit dosavadní zákaz obchodování s tygřími kostmi a rohy nosorožců. Nově měla být zavedena výjimka povolující tuto činnost za „zvláštních podmínek“. Napříště se mohly využívat kosti a rohy ze zvířat chovaných v zajetí, byť pouze pro „lékařské účely“, vzdělávání a „kulturní výměnu“.



Počty nosorožců a tygrů jsou přitom kriticky ohroženy v důsledku černého trhu, který zásobuje obchod s tradičními léčivy. Čína zakázala obchod s tygřími kostmi a rohy nosorožců v roce 1993 jako součást globální snahy na ochranu zvířat.

Ekologické organizace uvedly, že odstranění tohoto zákazu by mělo zničující dopad na snahy o ochranu ohrožených populací nosorožců a tygrů, a to i kdyby zvířecí produkty pocházely z jedinců chovaných v zajetí. Nové nařízení by podle ekologů také mátlo spotřebitele a úřady, neboť by bylo složité rozpoznat, které výrobky jsou legální a které ne.

Vláda rozhodla o odložení realizace svého říjnového nařízení poté, co věc „prostudovala“, řekl čínské zpravodajské agentuře Nová Čína čelný představitel vlády Ting Süe-tung. Neuvedl důvod, proč se vláda rozhodla realizaci plánu odsunout, a rovněž nesdělil, zda půjde o rozhodnutí trvalé. Řekl pouze to, že starý zákaz obchodování zůstává v platnosti.

„Nadále budou uplatňovány ‚tři přísné zákazy‘: přísný zákaz dovozu a vývozu částí nosorožců a tygrů nebo druhotných produktů; přísný zákaz prodeje, nákupu, převozu, přenosu a posílání poštou částí nosorožců a tygrů nebo druhotných produktů; přísný zákaz používání částí nosorožců a tygrů v lékařství,“ řekl Ting.

Čína podle něj bude nadále „organizovat zvláštní kampaně na potírání“ tohoto jevu s důrazem na „boj proti ilegálnímu obchodu s nosorožci, tygry a jejich druhotnými produkty“. Dodal, že „nezákonné jednání bude přísně trestáno“.

Komerční tygří farmy jsou v Číně legální. I když bylo používání tygřích kostí v lékařství zakázáno, podle ochránců zvířat části tygřích těl často končí v povzbuzujících přípravcích či jiných léčivech.